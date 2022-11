Războiul e planificat să țină 20 de ani și va fi devastator pentru Europa!

Germania a devenit un satelit economic al noului Război Rece al Statelor Unite ale Americii împotriva Rusiei, Chinei și restului Eurasiei.

Germania și alte țări NATO au fost invitate să impună sancțiuni comerciale și de investiții reciproce, care vor supraviețui războiului proxy de astăzi din Ucraina. Președintele american Biden și purtătorii de cuvânt ai Departamentului său de Stat au explicat că Ucraina este doar prima arenă de luptă dintr-o dinamică de confruntare mult mai mare, care împarte azi lumea în două grupuri opuse de alianțe economice. Această diviziune globală pare să fie o luptă de zece sau douăzeci de ani pentru a determina dacă economia globală va fi o economie unipolară, dolarizată și centrată pe Statele Unite, sau o lume multipolară și multicurrency centrată pe inima Eurasiei cu economii publice/ private mixte.

Președintele Biden a caracterizat această diviziune ca fiind una între democrații și autocrații. Această terminologie este un dublu-limbaj tipic orwellian. Prin „democrații" el definește Statele Unite și oligarhiile financiare occidentale aliate. Scopul lor este de a scoate planificarea economică din mâinile guvernelor alese și de a o pune în mâinile Wall Street și a altor centre financiare controlate de SUA. Diplomații americani folosesc Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pentru a cere privatizarea infrastructurii globale și dependența de exporturile de tehnologie, petrol și alimente din SUA.

Prin „autocrație", Biden se referă la țări care rezistă acestei preluări prin financiarizare și privatizare. În practică, retorica SUA înseamnă promovarea propriei creșteri economice și a standardelor de viață, menținerea finanțelor și a băncilor ca servicii publice. În esență, întrebarea este dacă economiile vor fi planificate de centrele bancare pentru a crea bogăție financiară - prin privatizarea infrastructurii de bază, a serviciilor publice și a serviciilor sociale, cum ar fi asistența medicală, pentru a le face monopoluri - sau dacă vor ridica nivelul de trai și prosperitatea prin menținerea sectorului bancar și prin crearea de fonduri pentru sănătatea publică, educație, transportul și comunicațiile utile cetățenilor.

Țara care suferă cele mai mari „daune colaterale" în această diviziune globală este Germania. Fiind cea mai avansată economie industrială a Europei, oțelul, produsele chimice, mașinile, automobilele și alte bunuri de consum germane depind cel mai mult de importurile de gaze, petrol și metale rusești, de la aluminiu, la titan și paladiu. Cu toate acestea, în ciuda celor două conducte Nord Stream construite pentru a furniza Germaniei energie ieftină, Germaniei i s-a cerut să se rupă de gazul rusesc și să se dezindustrializeze. Aceasta înseamnă sfârșitul preeminenței sale economice. Cheia creșterii PIB-ului în Germania, ca și în alte țări, este costul consumului de energie pe lucrător.

Aceste sancțiuni anti-ruse fac ca noul război rece de astăzi să fie în mod inerent anti-german! Secretarul de Stat american Anthony Blinken a declarat că Germania ar trebui să înlocuiască gazul rusesc care sosește prin conductele low-cost, cu gazul lichefiat american la prețuri ridicate. Pentru a importa acest gaz, Germania va trebui să cheltuiască rapid mai mult de 5 miliarde de dolari pentru a construi capacitatea portuară de a procesa transportatorii de GNL. Efectul direct și sigur va fi acela de a face industria germană necompetitivă. Falimentele se vor multiplica, ocuparea forței de muncă va scădea, iar liderii germani pro-NATO vor impune țării depresie economică cronică și scăderea nivelului de trai.

Majoritatea teoriilor politice presupun că națiunile acționează în propriul lor interes. În caz contrar, ele sunt țări satelit, care nu sunt stăpânele destinului lor. Germania își subordonează industria și nivelul de trai dictatelor diplomației americane și interesului propriu al sectorului de petrol și gaze din SUA. O face în mod voluntar - nu din cauza forței militare, ci din convingerea ideologică că economia globală trebuie să fie condusă de planificatorii războiului rece din SUA.

Uneori este mai ușor să înțelegem dinamica actuală, îndepărtându-ne de propria situație imediată pentru a examina exemple istorice ale tipului de diplomație politică care dezbină lumea de astăzi. Cea mai apropiată paralelă pe care o pot găsi este lupta Europei medievale dintre papalitatea romană și regii germani - ai Sfântului Imperiu Roman - în secolul al XIII-lea. Acest conflict a divizat Europa în linii foarte asemănătoare cu cele de astăzi. Mai mulți papi l-au excomunicat pe Frederic al II-lea și pe alți regi germani, și au mobilizat aliați pentru a lupta împotriva Germaniei și a controlului acesteia asupra sudului Italiei și Siciliei.

Antagonismul Occidentului împotriva Estului a fost declanșat de cruciade (1095-1291), la fel cum actualul Război Rece este o cruciadă împotriva economiilor care amenință dominația SUA asupra lumii. Războiul medieval împotriva Germaniei a fost despre cine ar trebui să controleze Europa creștină: papalitatea, papii devenind împărați lumești sau conducători seculari ai regatelor individuale care pretindeau puterea de a-i legitima și accepta moral.

Omologul Europei medievale la noul Război Rece al Statelor Unite ale Americii împotriva Chinei și Rusiei a fost separarea Bisericilor de Est și de Vest din 1054. Cerând un control unipolar asupra creștinătății, Leon al IX-lea a excomunicat Biserica Ortodoxă centrată în Constantinopol și întreaga populație creștină care făcea parte din ea. O singură episcopie, Roma, s-a desprins de întreaga lume creștină a vremii, inclusiv de fostele patriarhii ale Alexandriei, Antiohiei, Constantinopolului și Ierusalimului.

Această ruptură a creat o problemă politică pentru diplomația romană: cum să țină toate regatele Europei occidentale sub controlul său și să pretindă dreptul la subvenții financiare de la acestea. Acest scop a necesitat subordonarea regilor seculari autorității religioase papale. În 1074, Grigore al VII-lea a anunțat 27 de dictate papale care descriu strategia administrativă pentru ca Roma să-și blocheze puterea asupra Europei.

Aceste cereri papale au o paralelă izbitoare cu diplomația americană de astăzi. În ambele cazuri, interesele militare și globale implică sublimarea sub forma unui spirit de cruciadă ideologică pentru a cimenta sentimentul de solidaritate pe care îl cere orice sistem de dominație imperială. Logica este atemporală și universală!

Dictatele papale au fost radicale din două puncte de vedere. În primul rând, ei l-au ridicat pe episcopul Romei deasupra tuturor celorlalte episcopii, creând astfel papalitatea modernă. Clauza 3 prevedea că numai papa avea puterea de a învesti episcopi, deci să numească, să detroneze sau să reinstituie episcopi. Întărind acest lucru, clauza 25 i-a dat papei dreptul de a numi (sau detrona) episcopi, nu suverani locali. Iar clauza 12 i-a dat papei dreptul de a-i detrona pe împărați, după clauza 9, obligând „toți prinții să sărute doar picioarele papei" pentru a fi considerați suverani legitimi.

În mod similar, astăzi, diplomații americani pretind dreptul de a desemna cine ar trebui să fie recunoscut ca șef de stat al unei națiuni. În 1953, l-au răsturnat pe liderul ales al Iranului și l-au înlocuit cu dictatura militară a Șahului. Acest principiu oferă diplomaților americani dreptul de a sponsoriza „revoluțiile colorate" pentru schimbarea regimului, cum ar fi sponsorizarea dictaturilor militare latino-americane, care creează oligarhii de tip client, pentru a servi intereselor comerciale și financiare ale SUA. Lovitura de stat din 2014 din Ucraina este doar cea mai recentă exercitare a acestui drept al Statelor Unite de a numi și de a demite lideri.

Mai recent, diplomații americani l-au numit pe Juan Guaidó în funcția de șef de stat al Venezuelei în locul președintelui ales și au predat rezervele de aur ale acestei țări. Președintele Biden a insistat ca Rusia să-l concedieze pe Putin și să pună în locul său un lider mai pro-AMERICAN. Acest „drept" de a alege șefii de stat a fost o caracteristică constantă a politicii SUA încă din lunga sa istorie de interferență politică în afacerile politice europene de la cel de-al Doilea Război Mondial.

A doua trăsătură radicală a dictatelor papale a fost că au exclus orice ideologie și politică care se abate de la autoritatea papală. Clauza 2 prevedea că numai Papa putea fi numit „Universal". Orice dezacord a devenit, prin definiție, eretic. Clauza 17 prevedea că nici un capitol sau carte nu poate fi considerată canonică fără autoritatea papală.

O cerere similară cu cea formulată de ideologia actuală a SUA a „piețelor libere" financiarizate și privatizate, adică dereglementarea puterii guvernamentale de a modela economiile care ar avea alte interese decât cele ale elitelor financiare și corporative centrate pe SUA.

Cererea de universalitate în Noul Război Rece de astăzi este ascunsă în limbajul „democrației". Dar definiția democrației în noul Război Rece de astăzi este pur și simplu „pro-SUA", și mai precis privatizarea neoliberală ca o nouă religie economică sponsorizată de SUA. Această etică este considerată o „știință", la fel ca și premiul cvasi-Nobel pentru economie. Acesta este eufemismul modern pentru economia neoliberală a Școlii din Chicago, programele de austeritate ale FMI și favoritismul fiscal pentru cei bogați.

Dictatele Papale au definit o strategie de blocare a controlului unipolar asupra regatelor seculare. Ei afirmă prioritatea papei asupra regilor lumii, în special asupra împăraților Sfântului Imperiu Roman. Clauza 26 le dă papilor puterea de a excomunica pe oricine „nu este împăcat cu Biserica Romană". Acest principiu implica clauza 27, care îi permitea papei să „absolve supușii de fidelitatea lor față de oamenii răi". Acest lucru a încurajat versiunea medievală a „revoluțiilor colorate" pentru a aduce schimbarea regimului.

Ceea ce a unit țările în această solidaritate a fost antagonismul față de societățile care nu sunt supuse controlului papal centralizat - necredincioșii musulmani care dețineau Ierusalimul, dar și catharii francezi și oricine altcineva considerat eretic. Mai presus de toate, a existat ostilitate față de regiuni suficient de puternice pentru a rezista cererilor papale de tribut financiar.

Astăzi, echivalentul unei astfel de puteri ideologice de a excomunica ereticii care rezistă cererilor de ascultare și tribut ar fi Organizația Mondială a Comerțului, Banca Mondială și FMI, care dictează practicile economice și stabilesc „condiționalități" pe care toate guvernele membre trebuie să le urmeze, sub imperiul sancțiunilor SUA - versiunea modernă a excomunicării țărilor care nu acceptă suzeranitatea SUA. Clauza 19 din dictate prevedea că papa nu poate fi judecat de nimeni - la fel cum astăzi, Statele Unite refuză să-și supună acțiunile la hotărârile Curții Internaționale de Justiție (CIJ). În mod similar, astăzi, dictatele Statelor Unite prin intermediul NATO și al altor organisme (cum ar fi FMI și Banca Mondială) ar trebui să fie urmărite de sateliții lor fără opoziție. După cum a spus Margaret Thatcher despre privatizarea sa neoliberală care a distrus sectorul public britanic, „There Is No Alternative" (TINA).

Punctul meu de vedere este să subliniez analogia dintre sancțiunile pe care Statele Unite le impun astăzi tuturor țărilor care nu își urmează propriile cerințe diplomatice. Sancțiunile comerciale sunt o formă de excomunicare. Ele inversează principiul Tratatului de la Westfalia din1648, care a făcut ca fiecare țară și liderii săi să fie independenți de interferențele străine. Președintele Biden caracterizează amestecul SUA ca asigurând noua sa antiteză între „democrație" și „autocrație". Așa cum ziceam mai sus, prin democrație, el presupune o oligarhie clientelară controlată de SUA, care creează bogăție financiară prin reducerea nivelului de trai al lucrătorilor, spre deosebire de economiile publice/private mixte care vizează promovarea standardelor de viață și a solidarității sociale.

Așa cum am menționat, prin excomunicarea Bisericii Ortodoxe centrate în Constantinopol și a populației sale creștine, Marea Schismă a creat fatidica linie religioasă de demarcație care a separat „Occidentul" de „Răsărit" în ultimul mileniu. Această diviziune a fost atât de importantă încât Vladimir Putin a citat-o în discursul său din 30 septembrie 2022, pentru a descrie ruptura actuală cu economiile occidentale centrate pe Statele Unite și NATO.

În secolele al XII-lea și al XIII-lea, cuceritorii normanzi ai Angliei, Franței și altor țări, precum și regii germani, au protestat în mod repetat, au fost excomunicați de mai multe ori, dar în cele din urmă au cedat cererilor papale. Abia în secolul al XVI-lea, Martin Luther, Ulrich Zwingli și Henric al VIII-lea au creat în cele din urmă o alternativă protestantă la Roma, făcând astfel creștinismul occidental multipolar.

De ce a durat atât de mult? Răspunsul este că cruciadele au oferit un centru de greutate ideologic organizatoric. Aceasta a fost analogia medievală cu Noul Război Rece de astăzi între Est și Vest. Cruciadele au creat un focar spiritual de „reformă morală" mobilizând ura împotriva „celuilalt" - Estul musulman și al evreilor și creștinilor din ce în ce mai europeni, care se despărțeau de sub controlul roman. Aceasta a fost analogia medievală cu actualele doctrine neoliberale ale „pieței libere" ale oligarhiei financiare americane și ostilitatea acesteia față de China, Rusia și alte națiuni care nu urmează această ideologie.

În actualul Nou Război Rece, ideologia neoliberală a Occidentului mobilizează frica și ura față de „celălalt", demonizând națiunile care urmează o cale independentă ca „regimuri autocratice". Rasismul categoric este încurajat împotriva unor popoare întregi, după cum reiese din rusofobie și „Cancel Culture - Anularea Culturii", care sunt în prezent agresive în Occident.

Așa cum tranziția multipolară a creștinătății occidentale a necesitat alternativa protestantă a secolului al XVI-lea, ruperea inimii Eurasiei cu Occidentul NATO centrat pe bănci, trebuie consolidată printr-o ideologie alternativă cu privire la modul de organizare a economiilor mixte publice/private și a infrastructurii lor financiare.

Bisericile medievale din Occident au fost mobilizate pentru a contribui la alte subvenții acordate papalității pentru războaiele pe care le-a purtat împotriva conducătorilor care s-au opus cererilor papale. Anglia a jucat rolul de mare victimă pe care Germania îl joacă astăzi. Taxele uriașe englezești, aparent percepute pentru a finanța cruciadele, au fost deturnate pentru a lupta împotriva lui Frederic al II-lea, Conrad și Manfred I din Sicilia. Această delapidare a fost finanțată de bancherii papali din nordul Italiei și transformată în datorii regale transferate întregii economii.

Baronii Angliei au purtat un război civil împotriva lui Henric al III-lea în anii 1260, punând capăt complicității sale de a sacrifica economia la cererile papale.

Ceea ce a pus capăt puterii papalității asupra altor țări a fost sfârșitul războiului său împotriva Estului. Când cruciații au pierdut Acra, capitala Ierusalimului, în 1291, papalitatea a pierdut controlul asupra creștinătății. Nu mai era „rău" de luptat, iar „binele" își pierduse centrul de greutate și coerența. În 1307, francezul Filip al IV-lea a confiscat averea marelui ordin bancar militar al Bisericii, cel al templierilor Templului din Paris. Alți conducători au naționalizat averile templierilor, iar sistemele monetare au fost îndepărtate din mâinile Bisericii. Fără un dușman comun definit și mobilizat de Roma, papalitatea și-a pierdut puterea ideologică unipolară asupra Europei occidentale.

Echivalentul modern al respingerii templierilor și al finanțării papale ar fi ca țările să se retragă din noul Război Rece american. Ei ar respinge standardul dolarului și sistemul bancar și financiar american, ceea ce se întâmplă pe măsură ce tot mai multe țări văd Rusia și China nu ca adversari, ci ca prezentând oportunități mari de beneficii economice reciproce.

Dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991 a promis sfârșitul Războiului Rece. Pactul de la Varșovia a fost dizolvat, Germania a fost reunificată, iar diplomații americani au promis sfârșitul NATO, pentru că amenințarea militară sovietică nu mai exista. Liderii ruși au cedat speranței că, așa cum a exprimat președintele Putin, va fi creată o nouă economie paneuropeană de la Lisabona la Vladivostok. Germania, în special, a trebuit să ia inițiativa de a investi în Rusia și de a-și restructura industria în conformitate cu principii mai eficiente. Rusia ar plăti pentru acest transfer de tehnologie prin furnizarea de gaze și petrol, precum și nichel, aluminiu, titan și paladiu.

Nu s-a intenționat ca NATO să fie extins până la punctul de a amenința cu un Nou Război Rece, cu atât mai puțin să sprijine Ucraina, recunoscută drept cea mai coruptă cleptocrație a Europei, condusă de partide extremiste care se identifică cu însemnele naziste germane.

Cum se explică faptul că potențialul aparent logic de câștig reciproc dintre Europa de Vest și fostele economii sovietice s-a transformat într-o sponsorizare a cleptocrațiilor oligarhice? Distrugerea gazoductului Nord Stream rezumă această dinamică în câteva cuvinte. Timp de aproape un deceniu, Statele Unite au cerut în mod constant Germaniei să nu se mai bazeze pe energia rusă. Aceste solicitări au fost respinse de Gerhard Schroeder, Angela Merkel și liderii de afaceri germani. Ei au subliniat logica economică evidentă a unui schimb reciproc de bunuri fabricate în Germania pentru materii prime rusești. Problema SUA a fost cum să împiedice Germania să aprobe conducta Nord Stream 2.

Victoria Nuland, președintele Biden și alți diplomați americani au demonstrat că modalitatea de a face acest lucru este de a incita la ură față de Rusia. Noul Război Rece a fost prezentat ca o nouă cruciadă. Acesta este modul în care George W. Bush a descris atacul SUA asupra Irakului pentru a confisca puțurile sale de petrol. Lovitura de stat sponsorizată de SUA în 2014 a creat un regim ucrainean marionetă care a petrecut opt ani bombardând provinciile estice vorbitoare de limbă rusă. Prin urmare, NATO a determinat un răspuns militar rusesc. Incitarea a reușit, iar răspunsul rus dorit a fost etichetat în mod corespunzător drept o atrocitate neprovocată. Protecția civililor a fost descrisă în mass-media sponsorizată de NATO ca fiind atât de ofensivă încât merită sancțiunile comerciale și investiționale care au fost impuse din februarie. Asta înseamnă o cruciadă.

Rezultatul este că lumea este împărțită în două tabere: NATO centrat pe SUA și respectiv, coaliția eurasiatică emergentă. Un efect secundar al acestei dinamici a fost acela de a lăsa Germania în imposibilitatea de a urmări politica economică a relațiilor comerciale și de investiții reciproc avantajoase cu Rusia (și poate și cu China). Cancelarul german Olaf Scholz se află săptămâna aceasta în vizită în China pentru a-i cere să-și dezmembreze sectorul public și să înceteze subvenționarea economiei sale, în caz contrar Germania și Europa urmând să impună sancțiuni asupra comerțului cu China. Nu există nicio șansă ca China să poată satisface această cerere ridicolă, atâta timp cât Statele Unite sau orice altă economie industrială continuă să subvenționeze propriul sector de microcipuri și alte sectoare-cheie. Consiliul German pentru Relații Externe este o aripă neoliberală „libertariană" a NATO care cere dezindustrializarea Germaniei și dependența acesteia de Statele Unite pentru comerțul său, cu excluderea Chinei, Rusiei și aliaților lor. Acesta promite astfel să fie ultimul cui în sicriul economic al Germaniei.

Un alt produs secundar al Noului Război Rece din SUA a fost de a pune capăt oricărui plan internațional de a opri încălzirea globală. Una dintre pietrele de temelie ale diplomației economice americane este că companiile sale petroliere și cele ale aliaților săi din NATO controlează aprovizionarea globală cu petrol și gaze - adică reduc dependența de combustibilii pe bază de carbon. Acesta este scopul războiului NATO din Irak, Libia, Siria, Afganistan și Ucraina. Nu este la fel de abstract ca „Democrații versus Autocrații." Este vorba despre capacitatea Statelor Unite de a dăuna altor țări prin perturbarea accesului acestora la energie și la alte nevoi de bază.

Fără narațiunea „bine versus rău" a Noului Război Rece, sancțiunile americane își vor pierde rațiunea de a fi în acest atac american asupra protecției mediului și asupra comerțului reciproc dintre Europa de Vest și Rusia și China. În acest context, are loc lupta de astăzi din Ucraina, care va fi doar primul pas într-o luptă de 20 de ani pe care Statele Unite intenționează să o ducă pentru a împiedica lumea să devină multipolară. Acest proces va bloca Germania și Europa, ce vor fi aflate în dependență de aprovizionarea cu GNL din SUA.

Trucul este să încercăm să convingem Germania că ar fi dependentă de Statele Unite pentru securitatea sa militară. Germania trebuie cu adevărat protejată de războiul SUA împotriva Chinei și Rusiei care marginalizează și „ukrainizează" Europa.

Guvernele occidentale nu au cerut încetarea negociată a acestui război, deoarece nu a fost declarat nici un război în Ucraina. Statele Unite nu declară război nicăieri, deoarece acest lucru ar necesita o declarație a Congresului în conformitate cu Constituția Statelor Unite ale Americii. Astfel, armatele Statelor Unite și NATO au bombardat, au organizat revoluții colorate, au intervenit în politica internă (făcând învechite Tratatele de la Westfalia din 1648) și au impus sancțiunile care au sfâșiat Germania și vecinii săi europeni.

Cum pot negocierile să „pună capăt" unui război care fie nu are declarație de război, fie este o strategie pe termen lung de dominație unipolară totală a lumii?

Răspunsul este că nu se poate pune capăt până când nu se va înlocui o alternativă la actualul set de instituții internaționale centrate pe SUA. Acest lucru necesită crearea de noi instituții care să reflecte o alternativă la viziunea neoliberală centrată pe bancă, conform căreia economiile ar trebui privatizate cu planificarea dictată de către centrele financiare. Rosa Luxemburg a caracterizat alegerea ca fiind între socialism și barbarie. Am schițat dinamica politică a unei alternative în cartea mea recentă, „Destinul civilizației".

Michael Hudson

Michael Hudson este economist american, profesor de economie la Universitatea Missouri-Kansas City și cercetător la Institutul de Economie Levy din Bard College, fost analist de pe Wall Street, consultant politic, comentator și jurnalist.