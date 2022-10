România fără viitor!

Este dramatic sa observi cat de usor ne vindem viitorul fara macar sa intelegem semnificatia acestui gest. Criza energetica trebuia sa ne ocoleasca ca pe un melc, dar ne-au lipsit inteligenta si empatia fata de oameni.

Sleahta de tradatori pe trotinete si-a asumat numai aberatii pe banda rulanta in numele nostru si al copiilor nostri. Au construit un PNRR bun de sters pe jos cu el, pentru ca distrugerea economica a tarii sa poata continua nestigherita. Cu fete de tampi si sandale in picioare nu au facut decat sa mai rupa o halca din mica independenta care ne-a ramas. Am scris si agreat cu zambetul pe buze numai nenorociri, pentru ca astazi sa ajungem la testul realitatii. Nu facem decat sa inchidem si sa taiem de peste tot, fara a pune nimic in loc. Tot ceea ce traim este o subminare a economiei nationale, fara ca nimeni sa plateasca sau sa fie luat la intrebari. S-a reusit punerea in genunchi a Romaniei si pare ca nimeni nu o mai poate ridica in picioare.

Plecarea lui Ciuca pentru marea negociere a PNRR s-a soldat cu un esec. Conservarea, in termenii crizei de azi, inseamna doar inchidere si punere in pericol a sistemului energetic national. Vestul, fruncea Romaniei, se va putea trezi oricand cu cateva black-outuri, demne de a ne tulbura somnul adanc izbindu-ne de zidul realitatii. Planul decarbonizarii este un deziderat imbecil, in conditiile in care noi inchidem totul la termen, dar esuam in a construi ceva de pus in loc. Din dorinta de a fi elegant, refuz sa intru in detalii mai sensibile pentru a nu va ridica temperatura si mai mult.

Marele plan al energiei verzi este o dovada a lipsei de gandire strategica in Europa. Dupa ce am construit in decenii o dependenta de toata frumusetea de Rusia, ne aruncam cu capul inainte intr-o dependenta si mai frumoasa de China. Daca credeti ca Putin este un om cu care se negociaza greu, astept cu nerabdare ziua in care talentele diplomatice ale UE isi vor arata limitele in fata Chinei. De abia atunci va simti UE ce inseamna frustrarea acumulata a unui imperiu umilit timp de cateva secole de Occidentul binevoitor. De abia atunci vor realiza liderii europeni ce inseamna sa negociezi cu Xi, un lider cu o tinerete marcata de umilinte si munca fortata in "lagarele" chineze.

Pana la acel moment insa, s-ar impune o trezire reala din xenofilia slugarnica de care dam dovada. Este timpul sa ne punem la masa cu toate resursele de inteligenta de care mai dispunem si sa gandim un plan serios pe termen lung de salvare a Romaniei si economiei romanesti. Trebuie sa ne extragem cu rapiditate din ghearele deglobalizarii si a resetarii in curs de implementare. Nimeni in UE nu se va gandi o clipa la viitorul nostru. Suntem membrii unui club european, in care astazi, fiecare incearca sa se salveze individual.

Suntem prea slugarnici pentru a intelege crudul adevar, dar aceasta realitatea ne va izbi in anii urmatori. Suntem datori sa reusim in fata copiilor nostri si a batranilor care au construit aceasta tara. Suntem condamnati sa ne luptam, pentru ca ultimii ani de viata sa nu ii gaseasca inghetati de frig si subjugati de foame. Nu ne trebuie decat vointa si o doza minima de inteligenta. Refuz sa cred ca nu avem aceste resurse, pe care am reusit sa le descoperim in cotloanele Romaniei in timpuri mult mai grele decat cele pe care le traim astazi.

o opinie de Dana Budeanu pentru Verdict App