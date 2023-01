România nu va mai intra în Schengen odată cu Bulgaria!

Am intrat intr-un nou an, inevitabil cu speranta ca vom avea vremuri mai linistite. Nu cred insa ca va fi asa. Nici in plan intern si nici in plan extern.

Vizita presedintelui Bulgariei la Viena, pentru a participa, impreuna cu cancelarul Austriei la Concertul de Anul Nou sau anuntata vizita a lui Nehammer in Bulgaria, pe 23 ianuarie, au distrus si ultimile iluzii in legatura cu functionarea „tandemului" romano-bulgar in strategia intrarii in Spatiul Shengen. In timp ce la noi se discuta de imoralitatea unei abordari separate, iata ca Bulgaria nu are probleme de constiinta in a-si promova, individual, interesele. Asa cum a facut si in prima faza Schengen, atunci cand a obtinut eliminarea vizelor pentru cetatenii sai de la 1 ianuarie 2001, cu un an inaintea Romaniei. Este o lectie dura pentru conducatorii romantici ai Romaniei.

Nu-mi place sa va aduc aminte nici felul in care, in perioada interbelica, Polonia a incheiat, separat, un Pact de ne-agresiune cu URSS, desi se angajase sa nu semneze un astfel de document decat simultan cu unul incheiat de Romania. Concluzia pe care o putem trage de aici este ca va trebui, in perioada urmatoare, sa ne amintim ca tarile nu au prieteni eterni ci doar interese permanente.