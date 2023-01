''Rotativa'' guvernamentală bagă și PSD-ul la teasc! PNL e aproape ''stors'' deja

Începând de duminică am început să primesc informații despre liderii PSD ce ''vor face cărare'' la Parchete în următoarele zile, informații ce se potriveau cu zvonurile iscate în vacanța de sărbători, conform cărora începutul lui 2023 va marca o puternică presiune (și) de tip penal asupra PSD-ului.

Pe rând, cei doi prim-vicepreședinți ai partidului, Sorin Grindeanu și Gabriela Firea, au fost chemați în ultimele două zile în fața procurorilor, în calitate de martori deocamdată, ceea ce marchează doar ''uvertura'' operațiunii care e previzibil că se va extinde. Cu o zi înaintea audierii lui Grindeanu, președintele PSD a avut un interviu ''tactic'' cu Victor Ciutacu, prin care a reușit bine să ocupe agenda mediatică, mai ales prin sugestia ''Cristoiu-prezidențiabil'''. Înainte cu trei zile însă, Ciolacu a evocat din Sălaj opțiunea clară de suspendare a lui Iohannis în condițiile în care PSD ar fi fost în opoziție, fiind de fapt o sugestie clară că se va recurge la asta dacă partidul n-ar mai fi la guvernare. În plus, în emisiunea lui Ciutacu, liderul pesedist a insistat în mod intempestiv asupra aducerii în echipa guvernamentală a lui Mihai Tudose, element pe care-l explic mai jos. Nu mai insist și cu alte detalii, deoarece toți cei care se pricep la jocurile politice înțeleg că evenimentele descrise anterior arată presiunea subterană la care este supus PSD-ul.

PNL-ul, partenerul de guvernare, se află de săptămâni bune în degringoladă internă, reliefată mai ales de atacurile la Bode, unde contribuie în mod discret chiar lideri liberali ce-l vor afară din guvern pe ministrul de interne. Ba chiar Dan Vâlceanu, fostul aghiotant al lui Cîțu și omul rezerviștilor, a cerut public demisia lui Ciucă și Bode, pe motiv de... lipsă de moralitate, și mai sunt câteva mici echipaje ale rezerviștilor prin partid, care așteaptă semnalul de atac. E limpede deci că la PNL ajunge acum o simplă scânteie pentru ca șandramaua lor politică să ia foc rapid. Perspectiva plecării lui Ciucă din funcția de prim-ministru, generată de rotativa negociată cu pesediștii, îi va arunca pe liberali într-o luptă fratricidă pe care n-au capacitatea s-o evite sau administreze, deci e limpede că cei ce le duc grija, în frunte cu Iohannis, fac tot felul de jocuri subterane pentru a se evita pierderea șefiei Guvernului.



Săptămâna trecută, li s-a transmis pesediștilor pe canale informale de la Cotroceni, că la ''rotativa'' din luna mai, Iohannis nu-l va nominaliza pe Ciolacu ca viitor prim-ministru, ci pe un alt pesedist, sugerându-l pe Mihai Tudose, dar fără ca acesta să fi fost accesat. Trucul e simplu, a mai fost folosit la PNL, unde astfel s-a organizat trecerea șefiei partidului de la Orban la ''noul prim-ministru'' Cîțu, rezultând de aici scindarea partidului și apariția Forței Dreptei. Modelul se vrea folosit și-n cazul PSD, unde e predictibil că un viitor prim-ministru, altul decât Ciolacu, ar prelua și autoritatea în PSD, deschizând astfel și calea scindării partidului exact înaintea campaniei electorale din 2024. Chemările la Parchete a liderilor PSD, precum cele descrise mai sus, se vor înmulți (ieri a fost răspândit zvonul că Gabi Firea va fi chemată și la DNA în curând) și vor fi vizați și liderii locali, tocmai pentru ca PSD să fie pus sub mare presiune și să nu mai reușească să aibă coeziune în decizii. Prevăd că va fi hărțuit și Marcel Ciolacu, dacă nu cu convocări directe la Parchet, în mod sigur cu campanii de presă ce vizează viața sa personală, am văzut deja astfel de știri prin presa rezerviștilor, e clar că așteaptă doar semnalul de declanșare a ofensivei, având materialele jurnalistice gata preparate.

Dacă Iohannis participă la acest joc subteran, și asta apare clar deocamdată, e limpede că el este impus de către Factorul Extern, care nu poate controla așa cum și-ar dori mecanismul guvernamental, mai ales dacă PSD rămâne compact și fără scandaluri interne. După liberalii ce sunt cotați deja ca fiind aproape ''repetenți'', începe așadar sesiunea de examene și pentru pesediști, care au însă șanse în plus ca ''să treacă clasa'', dar cu condiția să fi învățat bine lecțiile trecutului din perioadele Ponta, Dragnea, Dăncilă, atunci când Iohannis și Statul Paralel au reușit să-i pună în genunchi, apoi să-i ''exmatriculeze''.

Cozmin Gușă