Rusia, stat sponsor al terorismului!

Băncile centrale achiziționează uriase cantitati de aur în acest an, informatiile din piata desemnand China drept un jucător important. In acelasi timp, Xi Jinping a decis sa vanda bonurile de trezorerie SUA, pe motiv ca piata monetara si rezervele in dolari se vor prăbusi in "drumul" spre o asa-zisă "moneda verde".