Scandalul GSP: Bătălia este între patroni și acoperiții rezerviștilor!

Acum o săptămână scriam despre Tolo, Țepelin și GSP următoarele: "Cătălin Tolontan își pregătește plecarea de la Ringier (Libertatea, GSP). Deocamdată se plânge (în mod fals) de lipsa de independență editorială, în acest scop s-a și deplasat în Elveția împreună cu Țepelin, red. șef GSP, dar se pare că n-au rezolvat nimic. Viitorul proiect al lui Tolo este ceva de tip G4media, acum i se caută finanțare, iar împreună cu el vor pleca mai mulți jurnaliști de la Libertatea."

Exact în urma acestei postări a fost atacat imediat unul dintre site-urile asociate GOLD FM, solidnews.ro, singurul care publicase știrea, a fost nevoie de 48 de ore de muncă pentru restabilirea sa (fără legătură cu subiectul, înainte cu două zile de subiectul cu Tolo, fuseseră atacate și serverele de emisie GOLD FM, după emiterea anunțului că Iohannis este dat în judecată de către Clubul de Presă spre a-l obliga la transparență).

Pentru a susține afirmațiile din titlu o să fac cîteva precizări despre evenimentele din ultimii 25 de ani legate de Ringier, GSP, Tolontan, securiști, jocuri mediatico-politico-securiste, ș.a.

În anul 1999 GSP era o publicație aflată deja în proprietatea elvețienilor de la Ringier, destul de neglijată de către patronat, iar în efortul meu de dezvoltare a trustului Intact aparținând lui Dan Voiculescu (unde eu eram managerul), am inițiat negocieri de cumpărare a GSP cu CEO-ul Martin Khal, pe care le-am finalizat cu includerea GSP în portofoliul Intact. A fost cea mai profitabilă tranzacție media din istoria afacerilor lui Dan Voiculescu, deoarece 18 ani mai târziu Ringier a răscumpărat GSP la un preț de peste 30 de ori mai mare decât cel de achiziție (O zi bună pentru presă! Cumpărând titlul și redacția GSP, Ringier și-a luat o belea pe cap (tolo.ro)).

Pe la finalul lui 2001 Sorin Enache, directorul general al ProTV, fiind apropiat de mine, m-a rugat să-i negociez trecerea în trustul lui Dan Voiculescu pe poziția similară, aducându-l la pachet și pe Cătălin Tolontan spre a conduce GSP (se certaseră cu Adrian Sârbu). În mod discret și amical i-am ajutat pe cei doi, stând la masă împreună cu ei și Voiculescu, reușind astfel o tranzacție foarte bună pentru viitorul lor profesional, dar și pentru Intact.

În 2004 Ringier, ce deținea și EVZ, dar avea interese extinse în România, și-a negociat viitorul economic cu candidatul Băsescu. Michael Ringier a venit la București pentru o întâlnire cu viitorul președinte, treabă aranjată de către Cornel Nistorescu și subsemnatul, iar viitorul le-a demonstrat elvețienilor că au mizat bine și fructuos pentru afacerile lor.

În campania Băsescu-Geoană din 2009 Ringier a ținut partea lui Băsescu în mod fățiș, în baza datoriei consemnate mai sus, iar Tolontan este cel ce l-atras pe Geoană în capcana interviului despre prietenia lui cu SOV, împreună cu CTP fiind apoi cei mai pro-Băsescu jurnaliști la discuția de la Realitatea TV ce analiza câștigătorul dezbaterii prezidențiale. Intrase Coldea în joc și-și făcuse treaba anti-Geoană în mod eficient, azi îl puteți ghici pe Generalul Negru ca fiind tot în spatele cuplului Tolo-CTP, demisia de ieri de la GSP în semn de protest a ziaristului-tenismen fiind o confirmare.

Există o gașcă de acoperiți ai serviciilor secrete, jurnaliști și manageri de presă, oameni în jurul vârstei de 55 de ani, din care făcea parte și regretatul Mihnea Vasiliu, alături de mai sus pomeniții Sorin Enache și Tolontan, plus încă 2-3, care acționează împreună în mass-media românească în ultimii 30 de ani, ce-au coordonat în mod colectiv, pe rând, afacerile mediatice din trusturile lui Adrian Sârbu, Dan Voiculescu, SOV, respectiv la Ringier, acționând la nevoie la comanda ofițerilor de legătură, respectiv a STATULUI PARALEL.

În urmă cu cinci ani când Ringier a achiziționat GSP de la Dan Voiculescu, s-a plecat cu Tolontan și întreaga echipă de jurnaliști, întregindu-și astfel echipajul sub coordonarea lui Mihnea Vasiliu, ce devenise mult înainte CEO la Ringier, transferându-se de la Realitatea lui SOV. Tranzacția a fost confidențială, dar cifrată conform unor surse precise la peste 8 milioane de euro, care bani, atenție, n-au fost plătiți lui Voiculescu din Elveția, ci au venit chiar din partea bulgarilor pe care Tolo și-ai săi îi contestă azi. Toți din conducerea GSP și Libertatea știau acest lucru, dar nu le-a păsat, deoarece tranzacția cu bulgarii le-a fost garantată de către Coldea și ceilalți rezerviști.

De unde am știut dinainte că Tolo va organiza un scandal cu Ringier după plecarea lui Mihnea Vasiliu? După ce eu l-am ajutat, și aveam o relație de comunicare cordială până-n urmă cu vreo 10 ani, Tolontan a început să-mi facă rele prin presă, deși știa de la mine că nu scrie adevărul, am priceput c-o face la comanda lui Coldea. Pe cale de consecință, am început să-i monitorizez mișcările, la pachet cu Coldea, așa cum faci în cazul unor dușmani dovediți. Așa am și scris în urmă cu câteva luni că Mihnea vasiliu a fost dat afară de la Ringier pentru rezultatele slabe de management, și astea obținute în ciuda banilor mulți primiți de la Guvern în pandemie pentru Libertatea și GSP.

Găștii de acoperiți de la Ringier li s a stricat morișca odată cu dispariția lui Mihnea Vasiliu, și de atunci Tolo a fost pus să coacă un scandal, în urma căruia să forțeze plecarea lor din trust, dar cumva în mod glorios și cu multe pagube lăsate în urmă. Cel mai nimerit pentru opinia publică azi e un scandal legat de jocurile de noroc, deși Tolo&Company știau demult că de acolo își iau banii de salarii. Credeți că peste 100 de jurnaliști pot fi ținuți și plătiți din încasările din traficul de internet, sau că ediția scrisă a GSP ce are în jur de 10000 de exemplare tiraj le asigură veniturile necesare?! Și așa, i s-a organizat ieri redactorului-șef Țepelin o plecare pe un culoar de aplaudaci, plus o victimizare sub formă de revoltă a jurnaliștilor contra patronatului. Apropo de Țepelin, el zice că e vechi de 20 de ani în gazetăria sportivă, dar i-ar fi greu să prezinte care sunt faptele, articolele, anchetele ce-au ajutat sportul românesc. Sau mai bine zis doar fotbalul, că restul sporturilor n-au loc acolo decât când e cu Halep sau Popovici, și musai să fie cu aururi sau dopaj. Ce frumos era dacă Țepelin ăsta demisiona pentru c-ar fi vrut să atace managementul dezastruos de la vârful fotbalului românesc și elvețieni l-ar fi împiedicat! Sau dacă ar fi vrut să se bată cu fostul ministru udemerist ce era gata-gata să facă praf sportul românesc, iar aceiași elvețieni l-ar fi împiedicat!

Nuuo, el cică a vrut să facă anchete în GSP despre jocurile de noroc ale bulgarilor, care le plăteau lor salariile, deoarece nu produceau suficienți bani din trafic și vânzări de reclame și ziare. Păi trebuia să refuzați banii bulgarilor de la început, de când v-au plătit tranzacția ca să veniți de la "securistul" Voiculescu la "prea-cinstiții" elvețieni de la Ringier!

Concluzia:

E posibil să se fi defectat major înțelegerea dintre rezerviștii români și elvețienii de la Ringier, și atunci îi folosesc din nou pe bulgari ca să fie fraierii de serviciu, pe modelul societății de asigurări EUROINS, tot cu patronat bulgăresc, care a fost eliminată de pe piață ca să poată veni în loc fratele Ursulei Von der Leyen cu compania pe care o conduce (atacul mediatic principal la bulgarii de la EUROINS s-a dat tot prin Tolo și Libertatea, și nimeni n-a comentat că s-a executat un joc ghidat de securiștii români, deși acuzațiile contra bulgarilor erau false!). Și uite așa, din nou Tolo trebuie să-și facă datoria de acoperit, organizând o revoltă pe o miză inventată, ca să-i pună pe elvețieni cu botul pe labe. Vine oricum campania electorală și e nevoie de guri de tun ce să servească intereselor politice ale rezerviștilor, sunt aceleași ce i-au susținut pe Coldea, Kovesi, STATUL PARALEL, emițând tot ce li s-a comandat pe această direcție. Comanda este acum ceva de genul: "Dacă nu (mai) merge la Ringier, atunci le stricăm jucăria, și noi, acoperiții împreună cu naivii de servici(u), ne facem ceva nou, de tipul G4MEDIA (ce s-a rupt de HOTNEWS din motive de divergențe între interesele diverselor găști din serviciile secrete) sau SPOTMEDIA (ce s-a desprins din ZIARE.COM tot din motivele din paranteza precedentă)."

Cum deocamdată de scandal se ocupă în special Euronews România, post tv coordonat din umbră de alde Coldea, luându-le apărarea lui Tolo&Company împotriva patronatului elvețiano-bulgăresc, e limpede că această concluzie a mea, despre bătălia rezerviștilor ce-și folosesc acoperiții-jurnaliști, rămâne cea valabilă în cazul bătăliei GSP-RINGIER.

Cozmin Gușă