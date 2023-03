Scandalul Rareș-Aurescu, al doilea avion al lui Iohannis!

Președintele Klaus Iohannis a încasat zilele trecute una dintre cele mai teribile lovituri de imagine odată cu dezvăluirile despre comportamentul său de nabab cu gusturi ultrascumpe într-o țară necăjită, ne referim la scandalul avionului pentru Orient.

Acum, încasează încă o lovitură, mult mai subtilă, mai puțin directă, dar aproape mai tăioasă. Mai precis, ministrul său de uz personal, Bogdan Aurescu, e atacat sever, direct și public, de la vîrful PNL. O lovitură cu mantă, care ar putea devoala debutul schimbării strategiei liberalilor în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Să o luăm metodic.

Acum cîteva zile, un site obscur specializat în aviație amorsează o bombă de proporții, preluată de întreaga presă: președintele Klaus Iohannis a plecat în inutilul turneu asiatic cu un avion atît de luxos și de costisitor încît l-ar invidia și Elon Musk. Spunem turneu inutil pentru că singura realizare trîmbițată major e semnarea unui parteneriat strategic cu Japonia, care nu înseamnă nimic, dacă ne gîndim că asemenea parteneriate avem pînă și cu Turcia, Azerbaidjan ori China. În plus, UE are demult parteneriat strategic cu Japonia, iar România e în UE.

La două ore după lansarea știrii, pe cînd presa mare încă ezita dacă să preia sa nu, vine o confirmare mult mai grea, printr-o postare pe Facebook a fostului purtător de cuvînt al Tarom. Semnalul fusese dat.

În zilele următoare dezvăluirile-șoc vine avalanșă peste președinte. Se află cîte zboruri a efectuat de cînd e președinte, cît au costat ele dar, mai ales, vine terifianta dezvăluire că Iohannis face permanent descinderi la noul Scornicești, am numit Sibiul, cu avioanele private plătite de români.

Cum de s-a dat drumul atît de prompt la informații grele despre un personaj care, în mod curent, e atît de bine protejat de sistem încît săptămîni în șir nici nu se știe pe unde adastă?

O întrebare importantă, am spune.

Și care ridică o alta, la fel de importantă.

Cumva Iohannis intră în perioada "albastră", în care președinții pe final de mandat încep să fie "împachetați" de sistem pentru a li se bloca orice tentativă de a face jocuri politice personale în perspectiva perioadei de după finalizarea mandatelor?

Traian Băsescu avea ambiția să o lase pe Udrea urmaș la tronul țării și să aranjeze un partid, PMP, care să-l propulseze pe el ca premier, după finalul mandatelor.

Scandalul Bercea Mondial, pregătit din timp, și arestarea rubedeniilor, l-a lămurit că nu e bine ce face. Iar dosarul Petrov a ieșit la lumină pentru că același Băsescu a ținut morțiș să fie o voce cu greutate în parlamentul european. A ajuns acolo, finalmente, dar fără voce.

Emil Constantinescu a fost "învins de securiști", conform propriilor afirmații, și scos din cărțile politicii după Cotroceni. S-a ambiționat cîțiva ani să revină, dar în zadar. Se spune că Emil a fost atras într-o cursă în care forfaitul lui oficial - regizat - pentru un nou mandat ar fi trebuit, de fapt, să provoace o reacție a fanilor dreptei care să-i ceară revenirea asupra deciziei. Dar nu i-a mai cerut-o nimeni, și Constantinescu a rămas "împachetat".

Și Ion Iliescu avea gînduri mărețe la final de mandate: să preia șefia PSD și să conducă țara cu mînă de fier din acea poziție, cu Năstase la Cotroceni și un premier tot de el selectat, altul decît cel anunțat oficial în campanie, anume Geoană.

Doar că a apărut un mic "accident" de final, nici pînă azi explicat oficial: grațierea stupefiantă a lui Miron Cozma, care a generat proteste publice imense și i-a făcut pulbere imaginea lui Iliescu. O imagine terfelită care l-a ajutat enorm să piardă șefia PSD în fața outsiderului Geoană, 2-3 luni mai tîrziu. Din acel moment, steaua politică a lui Iliescu a căzut vertiginos pînă la stingere deplină. Nu știm nici azi dacă a fost ideea lui Iliescu, ori grațierea lui Cozma a fost tot o "împachetare" abilă.

Pare că președinții români nu reușesc să înțeleagă că, după Cotroceni, nu ar trebui să mai existe pentru ei ambiții politice majore. Că nu mai au privilegiul de a face jocurile.

Și atunci, se iau măsuri din timp ca să "înțeleagă" cum stau lucrurile.

Nu știm exact ce planuri post-Cotroceni are Iohannis, NATO, prim-ministru, Consiliul European, preluarea PNL etc.

Dar un lucru e sigur.

În numele carierei post-prezidențiale, Klaus Iohannis ține captiv marele partid al Brătienilor și nu îi permite nicio mișcare care să-l scoată din starea actuală de înghețare în proiect. În noiembrie, președintele PNL, Nicolae Ciucă, reamintim că anunțase un mare Consiliu Național la care să se dezbată lucruri extrem de importante, începînd cu necesara clarificare a orientării politice a partidului.

Consiliul a fost anulat, brusc, fără explicații, sine die, în urma unui telefon nervos de la Cotroceni, zice-se, și de atunci nu se mai aude nimic despre clarificări politice în partid.

PNL băltește, iar timpul pînă la alegeri se scurge vertiginos.

Dacă liberalii nu se scutură de lanțurile iohanniste, ajung la lada de gunoi a politicii anul viitor.

Ultimele evenimente par să indice o activare în acest sens.

Scandalul avionul, cum spuneam, e o lovitură teribilă pentru Iohannis.

Nu s-a stins încă, dar vine o nouă lovitură.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, declanșează un atac frontal la omul președintelui, spunînd, la Prima News, că ministrul de Externe Bogdan Aurescu trebuie ras din guvern.

Mai grav, Bogdan aruncă pe tapet poate cea mai serioasă problemă a diplomației românești din epoca Iohannis - Aurescu, anume faptul că România acceptă orice sacrificiu i se cere dinspre occident, dar niciodată nu cere nimic, în compensație:

"Eu mă întâlnesc cu congresmeni, cu senatori și cu oameni de la Bruxelles și care îmi spun: domnu` Bogdan, e dureros ce vă spun, Cereți, cereți... nu cereți nimic! Cum adică nu cerem? Cereți domnule să vină 200 de miliarde investiții în România că nu vă poate refuza nimeni, cereți să vi se dea armament pe care să îl plătiți într-o 100 de ani că nu o să vă poată refuza nimeni, cereți să întrați în Schengen, cereți să luați vize, cereți orice".

La fel de interesant e modul în care Bogdan a delimitat PNL de Aurescu, spunînd că acesta nu a fost numit de partid, ci din afara lui, ca și dezvăluirea că după ratarea Schengen, Aurescu nu l-a contactat pe ambasadorul Emil Hurezeanu timp de 72 de zile, cît acesta a stat la București "pentru consultări".

"Nu a primit în 72 de zile cât a stat la București un telefon să facă o informare și verbală și nu doar scrisă ca un soldat disciplinat ce este".

Loviturile prim-vicelui PNL au vizat, prin atacurile la Aurescu, puncte extrem de vulnerabile ale lui Klaus Iohannis, marele diriguitor al politicii externe: ratarea Schengen, disponibilitatea României de a face orice pe gratis, adică slugărnicie față de marile cancelarii, dezinteresul față de problematici majore.

Să-l contrezi în acest mod pe un Iohannis deja nervos, probabil, pentru scandalul avionului, e un act riscant și e foarte greu de crezut că Rareș Bogdan a avut un puseu de orgoliu și s-a trezit vorbind de capul lui.

Rareș Bogdan și-a băgat capul în gura leului de la Cotroceni, tocmai el, considerat cîndva un apropiat al președintelui.

Tocmai de aceea, mai degrabă am paria că dinspre PNL și, mai ales, dinspre anumite structuri, lui Iohannis începe să i se arate pisica.

Iar reacția de azi împotriva lui Aurescu a deputatului PNL Pavel Popescu e grăitoare:

"Nu cred că mi-ar ajunge timpul să înșir aici ocaziile prin care România a pierdut și pierde ENORM în plan internațional din cauza politicilor și pozițiilor absolut aberante ale MAE: Schengen, Ucraina, Viza Waiver, jocul pe scena UE, o poziționare mai asumată pe Rusia, China, Iran și alte spețe, o altă abordare mai curajoasă pe parteneriatul strategic cu SUA, etc. Politic vorbind, gestul absolut absurd al domnului Aurescu la adresa Prim-Vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, liderul grupului europarlamentarilor români PPE, pe care îl acuză de discurs rusofil, este un atac la adresa Partidului Național Liberal. Nu ar fi primul, ne-am obișnuit deja cu atitudinea extrem de arogantă și invincibilă a dlui Aurescu în fața oricăror contestatari ai săi, indiferent de poziția pe care o au în statul român".

Și replica aproape violentă a lui Aurescu confirmă că nervii sunt întinși:

"Nu mă interesează părerile lui Rareș Bogdan. Vă aduc aminte cum, în plin război al Rusiei contra Ucrainei, cerea să blocăm la graniță cerealele ucrainene. Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac. E exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik. Probabil are destul de multe neîmpliniri și frustrări personale" a spus el pentru presă.

A pune o portavoce a PNL, reprezentant la Bruxelles, în barca Sputnik e, practic, acuzație de putinism. Nu mai vorbim de lipsa de eleganță a formulării "asemenea personaje".

Reacția nervoasă a viitorului tătic (zic surse) Bogdan Aurescu trădează nervozitate maximă la vîrful statului și ridică serios cota de interes privind acțiunile lui Iohannis după revenirea din sejurul oriental.

Bogdan Tiberiu Iacob