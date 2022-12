Secretele "Baronului Ficățel'' alias Nicolae Bădălău!

Este cea mai importantă captură DNA din ultima vreme. O piesă grea din angrenajul de vârf PSD. Și din angrenajul statului. Ținând cont că baronul de Giurgiu, supranumit ,,Baronul Ficățel'', după un dosar anterior de corupție, este un personaj extrem de influent în cel mai important partid al țării. Și cine știe, pe cine este capabil să tragă după el la zdup?

Voi relata, în cele ce urmează, câteva detalii, în premieră națională, despre modul în care Nicolae Bădălău, în ciuda abilităților sale ieșite din comun și a influenței pe care o are, a căzut, în cele din urmă, în plasa DNA. Nu înainte, însă, de a face un portret sintetic al personajului.

Nicolae Bădălău are 61 de ani. Între 2018 și 2019, a deținut prima înaltă demnitate ]n statul român în calitate de ministru al economiei, al antreprenoriatului și turismului. Timp de patru ani, între 2016-2020, a fost senator PSD, iar anterior, alți patru ani, 2004-2008, deputat. Aproape în permanență, a deținut, la vedere, poziția de președinte al organizației PSD Giurgiu. Un județ cu totul și cu totul special. Cu uriașe resurse pentru cei certați cu legea, întrucât este un județ de frontieră și are un important control în ceea ce privește vama. Ca vicepreședinte al Curții de Conturi, o poziție cu o uriașă influență, Nicolae Bădălău avea, până zilele trecute, un salariu de invidiat, de 5300 de euro. Nu se știe care este averea sa reală. Dar, la vedere, în baza declarațiilor făcute de el, dispune în conturi de o sumă de 600.000 de euro, patru terenuri și două vile imense în Giurgiu, una de 900 de metri pătrați și alta de 400 de metri pătrați. În fine, averea sa constă și în bijuterii și tablouri, dintre care, o parte au fost declarate.

Și acum să vedem cum a căzut Nicolae Bădălău în plasa DNA. Dintr-o anumită perspectivă, istoria e fabuloasă. Pur și simplu pentru că Nicolae Bădălău a încercat să-i întindă o capcană unei persoane considerată adversar politic și adversar personal, și întrucât a fost mult prea sigur pe el, a devenit victima propriei mașinațiuni. Persoana în cauză este Dan Pasat. Dan Pasat este primar în Bucșani, localitate în care a fost ales de cetățenii sătui până peste cap de Bădălău și ai lui, după ce, în prealabil, fusese reabilitat, în urma unei condamnări și executării unei pedepse de 3 ani. În ciuda informațiilor vehiculate în presă, unele halucinante, Dan Pasat nu este înscris pe lista niciunui partid. Este pur și simplu primar independent. Și da, se poate spune că a fost votat de electoratul mai multor partide aflate în opoziție, cu PSD ca o consecință a comportamentului de vătaf al lui Nicolae Bădălău. Între cei doi, conflictul este mai vechi. Are o durată de ani de zile. De aceea, aparent, este inexplicabil, cum de a ajuns Bădălău, ditamai vicepreședintele Curții de Conturi, să-l mituiască pe Dan Pasat, în calitatea acestuia de primar, de ce a făcut-o. Ce se ascunde în spatele acestei operații și cum a reușit să se păcălească singur?

Imediat după câștigarea alegerilor, când Dan Pasat a ajuns primar la Bucșani, a constatat că pe ordinea de zi erau două lucrări importante în valoare de milioane de euro, una urmând să intre în procedurile de licitație, cealaltă fiind deja adjudecată de una dintre firmele de construcții ale familiei Bădălău, afacere de care se ocupa doamna pe care ați văzut-o, săltată fiind, odată cu vicepreședintele Curții de Conturi. Pentru ca prima lucrare să avanseze, iar câștigătorul licitației să primească, treptat, contravaloarea de la primărie, era necesar, conform legii, ca rând pe rând, calitatea materialelor și lucrărilor să fie avizată, așa cum scrie în lege, de un reprezentant al primăriei, așa-numit ,,diriginte de șantier''. Acesta fusese numit în această calitate și în scopul de a închide ochii și de a semna documentele pe bandă rulantă, de către Nicolae Bădălău, prin intermediul fostului primar. Dan Pasat a numit un alt diriginte de șantier, care, controlând lucrările, s-a luat cu mâinile de cap. La Bucșani, ca și în alte părți, firma lui Bădălău înșela, literalmente, comunitatea locală.

Încercând, totuși, să forțeze obținerea avizelor, Bădălău, utilizându-și uriașa influență pe care o are, a început să pună presiune de Dan Pasat, deschizându-i, în foc continuu, sub diverse pretexte și utilizând diferite personaje dubioase, reclamații penale. Dosare care, rând pe rând s-au închis, în timp ce altele erau deschise, Dan Pasat fiind nevoit să facă pârtie la parchet. A rezistat. Până când, exasperat, Bădălău a trimis-o la înaintare pe doamna săltată odată cu el. Aceasta i-a propus, în numele lui Bădălău, mită. Dan Pasat a amânat un răspuns, a luat legătura cu DNA, i-a pus procurorului, pe masă, înregistrările, pentru că înregistrase convorbirile cu respectiva doamnă și, împreună cu reprezentantul DNA, au convenit să simuleze că acceptă să fie mituit. Bădălău, la rândul său, a jucat la două capete. Pe de-o parte, a încercat ca pe această cale să urgenteze executarea contractului și să creeze premisele necesare pentru a câștiga și cel de-al doilea contract, care urma să fie licitat, iar pe de altă parte, și-a propus să-și creeze astfel, pentru viitor, un instrument de șantaj împotriva primarului Pasat, sau, la nevoie, să construiască probe care să-l zdrobească pe acesta. Și astfel, s-a declanșat, literalmente, un campionat de înregistrări. Pasat a înregistrat discuțiile ulterioare cu persoana trimisă de Bădălău, a încasat prima parte a mitei, pe care a predat-o imediat la DNA, împreună cu înregistrările, a acceptat o discuție pe malul lacului cu Bădălău și l-a înregistrat și pe acesta. Probele sunt zdrobitoare. Iar DNA nu a mai avut nevoie să aștepte nimic în plus. L-a reținut, pur și simplu, pe Bădălău, urmând să-i întocmească rechizitoriul.

Istoria este, însă, departe de a se încheia aici. Ea va deveni cu adevărat palpitantă, abia începând cu momentul în care Bădălău va ciripi. Și pentru a scăpa cu o sentință mai ușoară, va începe să-i dea în primire, într-o plasă care se strânge tot mai mult, pe numeroșii săi complici. Care, atenție, nu sunt doar de la PSD. Ci și din celelalte partide. La figurat, Dan Pasat este mica buturugă care răstoarnă carul mare.

Sorin Rosca Stanescu