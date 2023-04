Secretele lui Dan Diaconescu!

Condamnat la 8 ani de închisoare și la o pedeapsă complementară unică în istorie. În istoria lumii. Nu are voie să vorbească cu concetățenii săi până în 2025. Iar acum e pe neașteptate ciuruit din toate pozițiile. Din ce motiv? Ce secrete deține Dan Diaconescu, pe care noi nu avem dreptul, cu niciun chip, să le aflăm? Pentru că el nu are dreptul de a le împărtăși.

Lui Dan Diaconescu i s-a luat, practic, odată cu condamnarea sa, dreptul de a munci. Pentru că înainte de a-și fi întemeiat un partid, pe care l-a propulsat masiv în parlamentul României, el a fost unul dintre jurnaliștii de marcă din această țară. Și, în mod normal, după încheierea carierei politice, urma să se întoarcă în presa. Presa este locul său de muncă. Sau, mai bine zis, a fost. Pentru că judecătorii i-au interzis să-și mai practice meseria. Pur și simplu. Nu are voie, până în 2025, nici să scrie și nici să le vorbească concetățenilor săi. O asemenea sentință este unică în istoria lumii. Oare care e motivul real?

Este cu neputință ca instanța care l-a judecat și condamnat, să nu fi știut că se expune unor critici venite din diverse direcții. Și totuși, și-a asumat acest risc. Ceea ce înseamnă, că în spate, există un motiv temeinic. Nu-i interzici unui om de televiziune, pe o perioadă de mai mulți ani de zile, să scrie și să vorbească, decât dacă ești conștient de faptul că informațiile pe care le-ar putea comunica opiniei publice pot fi extrem de periculoase, pentru cei care și-au făcut culoare în justiție. Și cine și-a făcut culoare în justiție? Se știe. Este vorba de statul subteran. Personificat la momentul condamnării lui Dan Diaconescu de tandemul Coldea-Kovesi. Cei doi fiind doar vârful aisbergului.

Dan Diaconescu a condus o televiziune care, în mare parte, făcea investigații. Către care au fost atrași, ca de un magnet, nu numai numeroși jurnaliști, ci și oameni politici. Nu mai puțini oameni ai sistemului. Rezerviști dar și activi. Unii dintre ei extrem de bine informați. Deținători de secrete sensibile. A căror devoalare ar putea să pună oricând în pericol persoane importante ale statului subteran. Sau chiar și personalități la vedere. Este exclus ca DD să nu fi primit și să nu dețină asemenea informații explozive. Unele dintre ele ar putea dinamita, literalmente, dacă nu un întreg sistem, cu certitudine mulți oameni înșurubați în structurile de forță ale statului.

După ce a fost eliberat condiționat, Dan Diaconescu a întreprins diligențele necesare, susținut de apărătorii săi, pentru ca această pedeapsă complementară, unică în lume, să i se ridice înainte de termen. Nu în 2025, ci în acest an. 2024 este singurul an din istorie când, în ultimele câteva luni, ar trebui să avem patru runde de alegeri. Are Dan Diaconescu capacitatea, ca vorbind sau scriind, să le strice unora jocurile? A anunțat că intenționează să-și repornească televiziunea. Poate că tocmai de la acest anunț i se trage acum totul. Poate că tocmai din această pricină a fost scos de la naftalină un prezumptiv caz penal. Cum că ar fi întreținut relații sexuale cu două gemene minore. Și ar fi intenționat să cumpere virginitatea unei a treia. Faptele s-ar fi petrecut în urmă cu doi ani și jumătate. În tot acest timp, procurorul de caz nu a făcut nimic. Dacă Dan Diaconescu este un prădător sexual, cum de l-au lăsat atâta timp să se miște în libertate? Și dacă tot l-au lăsat, de ce nu au documentat alte cazuri? Și cum se explică faptul că instanța, cercetând dosarul pus la dispoziție de către procurorul din Constanța, a găsit de cuviință să-l elibereze din arest, înlocuindu-i măsura cu cea de a deveni ostatic în propriul domiciliu. Înseamnă că în dosar, judecătorul nu a găsit nimic suficient de periculos de natura demonstra că Dan Diaconescu le-ar putea face rău unor minore. Apoi au fost lansate pe piață fel de fel de stenograme, a căror autenticitate nu poate fi dovedită. Lăsând la o parte faptul că nimeni nu își asumă difuzarea acestora. Și zi de zi, DD este, practic, bombardat cu acuzații care nu se susțin.

Pe cine deranjează DD? Dacă ar fi lăsat să vorbească în public, ce ar putea să spună? Ce secrete, atât de importante, deține, încât împotriva lui, pentru a-i sigila gura, statul subteran a asmuțit o serie întreagă de hăitași de presă, despre care se știe că îi sunt aserviți?

Sorin Rosca Stanescu

