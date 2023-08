Sistemul de "caste"

Nu voi vorbi nici despre mijloacele prin care s-au produs dramele din ultimele zile și nici măcar despre efectele acestora, cumplite la nivel personal și social și mimate și ineficiente la nivel instituțional. D-aia nu vorbim nici despre beizadele, polițiști indolenți sau autorități publice corupte și incompetente. Ci vorbim, fără „teorii ale conspirației" ci doar pe baza unor observații, despre ce cred că este cauza tuturor acestora, despre rădăcina răului.

Plecând de la definiția lui Rudolf von Jhering conform căreia „STATUL este entitatea care deține monopolul utilizării forței pe un anumit teritoriu", vom încerca să identificăm „deținătorii monopolului utilizării forței" pentru a identifica deținătorii reali ai puterii și tipul statului nostru. Desigur, de jure, statul nostru este un „stat de drept", „o democrație" în care separația puterilor în stat de tip Montesquieu, respectiv executivul, legislativul și puterea judecătorească, este reglementată chiar la art. 1 alineatul 4 din Constituție. Desigur...

Doar că de facto, situația reală e cu totul alta - cu toții știm, dar puțini avem curajul să o recunoaștem. Și, deși știu că îmi voi atrage și mai mulți dușmani, și mai multă „heităreală", și mai multă cenzură, voi îndrăzni eu să fac o analiză crudă, la rece, a structurii reale de putere din România. De facto, în România, ca de altfel mai peste tot în lume, puterea nu este deținută și exercitată de deținătorii ei aparenți, ăia „emanați" din alegeri sau căștigători ai unor concursuri publice. Și nici „separația puterilor în stat" nu este una instituțională, ci este una de tip „castă" și respectiv „clan" sau „trib".

În urma unei analize obiective bazată pe observații „empirice", dezbrăcate de orice sloganuri, ipocrizii sau aparențe constituționale, structura de putere în statul este organizată în patru Caste, și anume: Casta conducătoare (sau a „sistemiștilor"), Casta executantă, Casta „preoțească" și Casta „simplilor cetățeni". Să le luăm pe rând.

Casta conducătoare este acea castă care se află în mod real și continuu la putere indiferent de „schimbările politice" din România. Cea mai importantă „sub-castă", din casta conducătoare, „Casta supremă", o putem numi și a „sistemiștilor" deoarece aceștia, „oamenii sistemului", sunt deținătorii reali ai puterii în stat, fiind comunicatorii i-mediați și direcți cu stăpânii reali ai acestei țări, și, pe cale de consecință, sunt deținătorii și al forței (al controlului violenței) și al informațiilor. Astfel, deciziile și soluțiile la problemele majore în stat le sunt comunicate direct șefilor SRI de către antena CIA din România, „decizia politică" fiind încunoștințată și „adoptată" abia mai târziu la Cotroceni sau în ceilalți „poli" de putere. De aceea în vârful castei conducătoare sunt ei, băieții „înstelați" din „pădure".

Dar nu sunt singurii! Sub ei imediat în cadrul Castei conducătoare sunt „sub castele" bancherilor, a mărilor deținători de capitaluri, a deținătorilor „main stream mass-media" dar și a magistraților și a membrilor organismelor de control gen ASF, Consiliul Concurenței ANRE și altele asemenea. Între aceștia are loc adevăratul „check and balances", ei fiind deținătorii reali ai puterii în mod continuu și neîntrerupt (spre deosebire de politicieni).

Desigur, și printre magistrați, jurnaliști sau chiar printre marii oameni de afaceri sunt și persoane integre și morale - eu însumi cunosc astfel de notabile excepții, motiv pentru care aceștia sunt marginalizați, când nu sunt eliminați fizic (cunoaștem cazuri celebre) - toate aceste excepții confirmând regula.

Desigur, printre membrii tuturor sub-castelor din Casta conducătoare sunt infiltrați membri din „Casta supremă" a sistemiștilor, pentru a se asigura că sub-castele nu atentează la puterea absolută a „castei supreme", nu „defectează" sau nu încearcă să preia puterea absolută.

Ceea ce caracterizează activitatea membrilor acestei Caste este impunitatea și conectarea directă la banul public: bugetele serviciilor (alea știute) cresc continuu de la an la an (nu mai vorbim despre fondurile operative sau afaceri), bancherii prin împrumuturile date statului și prin dobânzile percepute de aceștia devin parte din bugetul național, marii afaceriști (atunci când nu sunt doar interpuși pentru afacerile „Castei supreme") sunt conectați direct la banul public.

Cât despre MSM, sunt cei prin intermediul cărora „ingineria socială" descrisă de gen. SRI Anton Rog este pusă în aplicare: ei sunt cei care pun în aplicare indicațiile „castei supreme" prin care „noi putem să te determinăm, printr-un link, printr-un SMS, printr-un smishing, printr-un telefon pe care ți-l dăm, să faci o acțiune pe care noi dorim să o faci împotriva voinței tale. Da? Asta înseamnă ingineria socială: te determinăm să faci ceva ce tu în mod normal nu vrei să faci. Și, cum să îți spun, să îl faci cu plăcere și să îți dorești să faci treaba asta. Aici e frumusețea." (Anton Rog)... nu uitați nici sumele de bani care le-au fost plătite de stat în plandemie pentru propaganda plandemistă și nici propaganda Slava! din zilele astea.

Iar când ingineria socială nu funcționează întră în funcțiune „aplicarea forței statului" prin magistrați (exemplul tipic - LC Kovesi!), care, alături de membrii organismelor de control, ca „deținători ai monopolului utilizării forței" impun de o manieră discreționară voința Castei supreme. Uitați de legi, coduri și drepturi și libertăți - funcționează exclusiv „plicurile galbene"!Pentru această misiune fundamentală în exercitarea și păstrarea puterii, și membrii castei magistraților sunt remunerați în mod excepțional și sunt exonerați de orice răspundere reală (de aceea nici acum nu avem o lege a răspunderii magistraților!).

Desigur, ca în orice castă, lucrurile tind să se perpetueze pe linie genealogică, de aceea, de cele mai multe ori, descendenții oricăreia din sub castele Castei conducătoare vor rămâne fie în sub casta aia, fie într-alta din cele ale Castei conducătoare... și dacă „nu s-ar putea" în mod direct, măcar prin alianță. Și tot de aceea descendenții membrilor acestei Caste Conducătoare au de mult prea multe ori o impunitate inexplicabilă - și aici ne aducem de beizadeaua ucigașă care nu a fost oprită deși era drogată și nu avea toate actele mașinii... Totul se leagă!

Casta executanților este formată din participanții la „utilizarea și aplicarea forței", participanți care nu au însă decizia primară, ci secundară, „derivată" în urma executării deciziilor Castei conducătoare. Ei sunt cei care doar formal, dar perfect legal, pot decide și exercita forța statului. În cadrul castei executanților găsim sub-casta politicienilor, sub-casta medicilor, sub-casta forțelor de ordine și subcasta militarilor.

Din subcasta politicienilor, cei cu oarecare putere de decizie și funcțiuni de putere efectivă (și nu decorative sau simbolice), coparticipanți ca auxiliari într-un grad minor la exercitarea puterii alături de cei din Casta Conducătoare sunt Primarii și Președintele țării. Da, doar ei! Restul, că sunt ei consilieri locali sau județeni, deputați, senatori, europarlamentari sau chiar miniștri, sunt simpli actori într-o piesă regizată de cei din Casta Conducătoare: cu cât e mai înaltă funcția, cu atât puterea personală efectivă a executantului e mai mică, semnificativ în acest sens fiind degetul ridicat de șeful de grup parlamentar sau tonele de hârtii care trebuiesc doar semnate de ministru, fiind elaborate de „aparatele de specialitate" de multe ori situate în Pădure.

De aceea în primării se decid de multe ori cine vor fi deputații și senatorii țării, de aceea dintre primari au fost „aleși" 2 din cei 4 președinți ai României, dintre care cel puțin unul a fost dovedit că făcea parte din Casta supremă cu numele special de Petrov. De aceea în primării este un nivel inimaginabil de putere personală (care poate fi etichetată oricând ca abuz în serviciu sau corupție - cazul Primăriei Popesti Leordeni fiind deja emblematic!).

De aceea fiul Primarului din Caracal (ca să ne inoarcem la actualitate) a putut avea depozitul ăla de GPL care a sărit în aer la Crevedia, depozit pe care nimeni altcineva în afara unui membru al Castei executanților nu l-ar fi putut avea.

În Casta executanților intră, pe lângă forțele de ordine și militari și subcasta medicilor, deși inițial am fost tentat să îi trec chiar în rândul Castei conducătoare. Aceștia, fără îndoială, în pandemie au avut un rol fundamental în implementarea politicilor de forță, a politicilor de stat (și nu de sănătate publică) de reducere a libertăților personale dar și de impunere a procesului de vaccinare.

Mă întreb acum dacă nu cumva majorările salariale ale doctorilor făcute cu 2 ani înainte de pandemie (la 1 martie 2018) au avut tocmai scopul de a-i fideliza în evenimentele absolut „accidentale" care s-au întâmplat în ani 2020-2022... în plus, cert este că asemenea magistraților, și răspunderea profesională a medicilor este una pur simbolică. Desigur, și aici trebuie să spun că și printre medici sunt Oameni care chiar au demnitate și curaj, care au ieșit și s-au opus dictaturii medicale și care au suportat consecințe... dar asta nu înseamnă că medicii, nu au devenit de cel puțin doi ani încoace participanți direcți la procesul de aplicare a puterii în calitate măcar de executanți, dacă nu cumva chiar de co-decidenți. Rămâne de văzut la „viitoarea pandemie".

Casta preoților, căci aceasta chiar poate fi considerată o castă atâta vreme cât preoția se transmite de foarte multe ori (cel puțin la ortodocși) descendenților, este o castă pe care mi-aș fi dorit să o așez deasupra tuturor celorlalte, ca Brahmanii în India. Din păcate, controlul (uneori chiar „numirile" în funcție!) exercitate de cei din Casta Conducătoare și dependența financiară de cei din Casta executanților, îi situează pe preoți (indiferent de confesiune) pe Pen-ultimul loc în ierarhia Castelor.

Și Casta Preoților, de o manieră sau alta, este și aceasta participantă la actul de putere, exercitând totuși „constrângerea" de o manieră grațioasă, morală. Exemplul e simplu și e același: ce s-a întâmplat în pandemie - cu toate credințele și confesiunile!, atunci când nu a existat o opoziție clară față de măsurile abuzive ale puterii de îngrădire a ritului, de exercitare a convingerilor religioase ale cetățenilor (cu unei excepții absolut notabile, dar care nu fac decât să confirme regula). Pur și simplu Casta preoților, în covârșitoarea ei majoritate a executat dispozițiile Castelor Conducătorilor și Executanților, fapt care îi situează pe o treaptă evident acestora.

Casta „simplilor cetățeni", a „capului de locuitor", a „contribuabililor", a „justițiabilor" a „pacienților"... este casta noastră, a tuturora, cei care muncim să întreținem și să prospere Castele de deasupra noastră, cele care „ne conduc" și care ne pot pedepsi dacă nu respectăm ordinele/dispozițiile/legile pe care ni le transmit ei. Nu intru în detaliu, știți cum e, imensa majoritate suntem în această ultimă și umilă castă. Suntem boii de povară, victimele de serviciu.

Problema se complică atunci când constatăm că, sub „imperiul" acestui sistem de caste s-a dezvoltat și un sistem de tip „clan" sau „trib".Să luăm cel mai celebru: Grupul de la Cluj! Acolo de fapt este un clan, un trib!, în care se regăsesc toate castele mai sus menționate, pe același rang de putere și cu aceleași raportări inter-caste, dar care trib are și niște interese distincte, „de clan". În tribul lor, membrii Castelor Conducătoare și Executante, speră să aibă o anumită preeminență asupra altor clanuri și triburi, cum ar fi alea de la Buzău, sau Teleorman, Craiova sau Constanța, preeminență care se manifestă în dreptul de a se înfrupta primii din firimiturile căzute de la masa stăpânilor din afară, cei care mănâncă aproape totul. De unde o rivalitate destructivă chiar și în cadrul acelorași caste. De unde nenorocirea generalizată.De unde starea în care se găsește România.

Și pentru a avea imaginea plenară a dezastrului în care ne găsim, voi lăsa aici la sfârșitul acestei lungi postări, și o observație cât se poate de justă a lui Bogdan Alexandru Duca: „Aș vrea să îmi pot convinge prietenii conspiraționiști că nu e nicio conspirație. E mai grav: este prostie.Suntem prinși într-un cerc vicios în care degenerarea societății alimentează degenerarea elitelor (academice, mass-media, politice) și acestea, la rândul lor, alimentează degenerarea societății.Pur și simplu suntem prizonieri ai unui circuit stupid, degenerat și degenerant.Generații formate submediocru și deja marcate de droguri, vor genera elite pe măsura lor. Și tot așa, până când vom colapsa. Și nu există decât soluții individuale, nu sociale, pentru a îți păstra un dram de luciditate." Avem nevoie de o minune!

Dan Chitic