Statul roman? Da-l naiba!

Nea Marcel: si daca tot suntem in rahat financiar ca tara si aproape s-a dublat datoria publica din anul 2020 incoace (adica in vreo 3 ani jumate ati facut o datorie publica aproape cat aia care se facuse in 30 ani) si te gandesti sa ne impozitezi si sa ne supraimpozitezi, ia fa mata un raport asa si spune-ne si noua:

1. care sunt creditorii Romaniei, NOMINAL: datoria, termen de rambursare, dobanda anuala si rata anuala, daca am acordat garantii si care sunt alea. Publica fiecare contract de imprumut si toate anexele lui la un loc, cu situatia detaliata in fata.

2. care sunt contractele de imprumut si ce or mai fi fost de la 01 ianuarie 2020 incoace si tot asa: NOMINAL: datoria, termen de rambursara, dobanda anuala si rata anuala, daca am acordat garantii si care sunt alea. Publica fiecare contract de imprumut si toate anexele lui in acelasi loc cu alea de la pct 1, cu situatia detaliata in fata.

3. cand s-a incasat si care a fost destinatia fiecarui imprumut luat de la 01 ianuarie 2020 incoace, detaliat si cu dovezi in spate.

Ca daca ne spui ca trebuie sa platim impozite mari, mult mai mari, sa stim si noi de ce si pentru ce si sa ne uitam in jur unde sunt banii aia de zici tu ca trebuie sa ii dea Romania inapoi din impozitele noastre

4. o situatie detaliata cu toate resursele naturale ale Romaniei:

- cine le exploateaza;

- care este concesiunea pe care o plateste;

- care sunt investitiile pe care le-a facut concesionarul;

- care sunt impozitele platite in ultimii 5 ani de fiecare concesionar;

- ce "facilitati" are fiecare concesionar;

- ce obligatii are concesionarul fata de Romania, inclusiv cat e obligat sa livreze pe piata interna din ce exploateaza;

- cat il costa sa exploateze si cu cat ne vinde noua, astora prostilor de romani de la care vrei matale impozite acum ca sufla vantul la buget.

Nu de alta, dar sa avem si noi o imagine clara cu cum au fost vandute moca resursele naturale ale Romaniei, cum s-au furat banii imprumutati sau pe unde s-au dus si de ce suntem noi obligati sa acoperim gaura. Dupa ce faci asta, sa vedem si plangerile alea penale pentru tradare, subminarea economiei nationale si ce o mai fi ramas prin legislatia penala, ca ati cam ras totul sa nu raspundeti. Intreaba-i si pe aia de la SIE ce au constatat in desfasurarea activitatii lor. Cine cu cine a intrat in contact? Ca in prostia lor, zic ca nu sunt organ de cercetare penala, iar asta inseamna in tartacuta lor a seaca ca daca constata savarsirea unei infractiuni nu trebuie sa sesizeze organele penale.

Mai intreaba-i si pe aia de la SRI de ce mama dracu au fost si sunt in tot si toate (cum ai votat mata si ai lu' matale si ai legalizat asta in ultimul an), iar tara e in cap din toate punctele de vedere. Cum au "colaborat institutional" SRI si SIE ca sa vada cine face acte de tradare si cate plangeri penale au facut pe tema asta. Nu de alta, dar am sesizat noi cu ochiul liber cum venea "delegatia lui peste" se perinda pe la ministere, avea intalniri, dupa care hopa legea ca se dau gratis, se concesioneaza, se dau facilitati fiscale, ca moare relatia cu partenerul strategic, daca nu ii facem cadouri.

Daca nu au observat astia cu bugete mari nicio infractiune din asta grava cu adevarat si nu au sesizat parchetele, inseamna ca trebuie sa dipara toti din functie pentru ca incaseaza banii degeaba si sunt cot la cot cu ei. Daca au sesizat, ce au facut parchetele? Ca daca nu au facut nimic, iar avem o mare problema. Asta e "marea coruptie" in Romania, nu rahaturile voastre de 2 lei, ca sa mai scoateti unii din schema. Pricepusi? Daca nu pricepusi, iti desenez. Iar eu ca cetatean vreau raspunsuri la toate alea de mai sus.

Cand fu cu legea off shore va tavaleati toti pe jos ca "investitorul" investeste ca sa extraga resursele si nu trebuie sa dea nimic proprietarului (statul roman), ca doar face cheltuieli sa extraga resursele si sa obtina numai el profit, ca de aia e investitor. Statul roman? Da-l naiba! Lasa ca platesc romanii din buzunar.

Si daca tot e statul roman in mare rahat, vrem RAPORTUL! Sa vedem si noi toti ca s-a intamplat cum va tot avertizam si va durea in cot pe buzunarul nostru.

Elena Radu

PS: datoria publica generata in perioada o1 ian 2020 - 31 mai 2023 este de 357, 764 miliarde lei.