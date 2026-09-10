“Stop AI” - Nu e scenariul din Terminator, nu este poveste din seria Dune...

Un membru din conducerea Anthropic și-a dat ieri demisia, spunând că inteligența artificială evoluează către un punct de la atingerea căruia distrugerea omenirii ca specie nu va mai putea fi oprită.

Nu e scenariul din Terminator, nu este poveste din seria Dune: este ceva ce chiar și Elon Musk spunea, cu spaimă, încă de anul trecut. Inteligența artificială devine armă de distrugere în masă.

O fi sau nu PR pentru produsele IA ale OpenAI, Anthropic, google, meta, microsoft sau amazon, nu știu.

Este cert că s-a declanșat o întreagă mișcarea socială în SUA, care se numește, simplu, “Stop AI”, mișcare care o include pe Erin Brokovitch, din celebrul film de la Hollywood cu același nume.

Doi politicieni americani, din partide opuse, Ted Cruz și Bernie Sanders, au elaborat un proiect de lege a „comutatorului de AI”, care să permită oricând umanității să oprească inteligența artificială înainte de a fi prea târziu.

În aceste 2 zile, în comisiile Parlamentului European am discutat aceste vești tulburătoare - în timp ce ne pregătim să hiper-reglementăm (la asta suntem campioni, la altceva suntem looseri), observăm pe zi ce trece că inteligența artificială devine din ce în ce mai periculoasă, iar state dictatoriale, cum sunt China și Rusia, au avansuri uriașe în domeniu, precum și utilizări inimaginabile în UE (judecată, administrație, poliția gândirii, prevenția crimei).

În același timp, asistăm la o nebunească fugă a banilor, energiei și resurselor în cursa „înarmării” cu IA.

Absolut toată lumea este terifiată de spaima că cealaltă putere va obține prea devreme dezvoltarea tehnologică dătătoare de supremație.

Nu este vorba de supremație economică - asta aparține celor care au monopolul fabricării banilor și, respectiv, celor care controlează resursele materiale și umane - ci de supremație militară. Este similar cu ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului rece, cu înarmarea cu arme nucleare, chimice sau biologice, dar cu mult mai rău. Inteligența artificială poate prelua, la cerere, controlul armelor de nimicire în masă, dar nu este neapărat necesar; e mai eficient să preia controlul infrastructurii, al băncilor și, mai ales, al minții umane. Oamenii pot deveni simple păpuși emoționale, fără liber arbitru, doar pentru că intră sub controlul inteligenței artificiale. Până la acel moment fatidic, mintea umană regresează, omul se prostește - iar asta a început de multișor, de pe când internetul s-a extins la scară globală și a făcut din prostul satului un filosof (Umberto Eco dixit), iar „marii” lideri ai lumii actuale au decis să trecem la digitalizare și la înlocuirea omului natural, în carne și oase, cu avatarul său informatic, cu Doppelgänger - ul să tehnologic.

Fără să realizăm pe deplin ce ni se întâmplă, pare că ne îndreptăm către marea, adevărata luptă a umanității: supraviețuirea ca specie.

Gheorghe Piperea