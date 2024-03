Struțo-cămila PSD-PNL s-a izbit de parapet. Și a avortat!

Sau, mai elegant spus, după ce struțul s-a împreunat cu cămila în scopul de a produce un rezultat de aur, desigur, electoral, sarcina a fost pe neașteptate pierdută. Și asta s-a întâmplat nu o dată, ci chiar de două ori. La scurt timp după ce liderii celor două partide și-au prezentat în mod festiv deciziile.

Voi începe cu „number one" pe lista comună la europarlamentare. Doamna Ramona Chiriac, fostă lucrătoare la Consulatul Român din Bavaria, acolo unde Michael Schmidt, prietenul și propteaua financiară a lui Klaus Iohannis, deține o influență de netăgăduit, după care, la propunerea președintelui, a deținut poziția de reprezentant în România al Uniunii Europene, iar apoi țoc-poc a fost promovată, tot de la Cotroceni, în capul listei la europarlamentare. Vezi Doamne ca independent. Ca independent față de cele două partide. Desigur, nu și în raport cu Klaus Iohannis. Și asta s-a întâmplat, după cum am fost asigurați, în urma unor savante sondaje solicitate și plătite de cele două partide. Ei bine, la o zi doar după ce a renunțat la poziția de reprezentant al Uniunii Europene și a fost pusă cu mare pompă moț în capul faimoasei liste comune, din motive pe care nu le-a comunicat opiniei publice, Ramona Chiriac a abandonat cursa. Lăsând cele două partide cu ochii în soare, după ce s-au căznit atâta amar de vreme să identifice persoana cea mai potrivită pentru a conduce plutonul PSD-PNL spre înaltele culmi ale viitorului Parlament European. Odată cu plecarea ei, s-a cam terminat și cu mitul candidatului independent. Acum locul ei pe listă a fost luat de Mihai Tudose, care va trebui să joace această partitură și din poziția de viceprim-ministru, deși se stabilise cât se poate de ferm că miniștrii nu vor fi promovați la europarlamentare, și din poziția de „number one". „Number two" al echipei mixte concepute de struțo-cămila PSD-PNL devine astfel Rareș Bogdan. Care, după alegeri, atunci când cele două liste se vor crăcăna, când unii vor trece cu arme și bagaje în familia socialiștilor, iar alții în familia popularilor, va deveni din nou „number one", așa cum atât de elegant l-a gratulat în urmă cu patru ani Klaus Iohannis. Partea amuzantă este că până când s-a ajuns la compromisul cu un independent la vârf în persoana Ramonei Chiriac, liderii celor două partide s-au ciorovăit săptămâni de-a rândul. După care, practic în fracțiuni de secundă, au constatat că nu se întâmplă nicio nenorocire în absența unui candidat independent.

Dar alianța PSD-PNL o mai dă o dată în bară și cu un alt „independent". „Independentul" Cătălin Florin Cîrstoiu, un renumit și apreciat medic, un renumit și apreciat cadru didactic universitar, dar, din nefericire, aflat într-o gravă incompatibilitate în conformitate cu legile în vigoare încă din luna iunie 2020, când împotriva lui a fost depusă o sesizare la Agenția Națională de Integritate. Că de atunci și până azi Agenția a dormit, aceasta este o altă poveste. Pe de altă parte, dezvăluirea făcută de jurnalistul clujean Liviu Man este însoțită de documente peste care nu se poate trece cu vederea. Domnul Cîrstoiu, așa cum singur a declarat și chiar a subliniat, este și manager al Spitalului Universitar de Urgență, și decan al Universității de Medicină și Farmacie din București. Deține deci simultan două funcții administrative pentru care este remunerat. Ori legea interzice acest cumul de funcții. Conform legilor statului român, domnia sa este incompatibil. Și, incompatibil fiind, trebuie retras din cursa pentru Primăria Generală a Capitalei. Dacă nu va fi retras și dacă în cele din urmă incompatibilitatea sa va fi dovedită în justiție, struțo-cămila PSD-PNL își va pierde primarul general, în condițiile în care acesta va reuși să-și învingă în alegeri adversarii. Aceasta este o gafă de mari proporții. Absolut penibilă pentru două partide care nu de puține ori s-au confruntat cu asemenea situații, care ar trebui deci să aibă experiență în acest sens și în care activează la vârf un mare număr de juriști, despre care nu s-ar putea afirma că nu cunosc legile statului. Ce mai pot face în această situație cele două partide care s-au aliat pentru un candidat comun, în condițiile în care nu vor să renunțe la domnul Cîrstoiu? Au o singură alternativă. Să elaboreze, rapid pe genunchi, un proiect de act normativ cu dedicație, care să elimine, dacă se poate și retrospectiv, o asemenea interdicție de a deține simultan două funcții publice, la care s-ar adăuga cea de primar general. Și unde mai pui că, tot conform declarațiilor doctorului Cîrstoiu, acesta mai deține împreună cu soția sa și o clinică medicală privată. Dacă este doar acționar, încă nu este chiar atât de grav. Dar dacă este și manager?

Sorin Rosca Stanescu