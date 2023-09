Suntem în scenariul "Dumnezeu cu mila sa!"

Klaus Iohannis, cel mai blamat președinte din istoria post-1989 a României (poate doar Ceaușescu să fi fost mai blamat în acele vremuri decât Klaus Iohannis, dar nu sunt sigur), deci Klaus Iohannis a avut un moment de claritate și sinceritate involuntare, atunci când anii trecuți a anunțat public că statul român, adică cel pe care îl conduce, este unul eșuat. Desigur că au fost multe evenimente în intervalul de când ne-a ștampilat ca fiind stat eșuat, care l-au confirmat pe Klaus Iohannis, însă, în ultimele două luni, prieteni, aceste evenimente vin pe bandă rulantă.

Am avut azilele groazei din Voluntari: niște politicieni siniștri și cinici care urlau la televizor în loc să se îngrijească de problemele bătrânilor, să vadă cine sunt vinovați, să intervină, cum am văzut că sunt tratați bătrânii noștri, așa putem concluziona că gândesc la adresa tuturor cei care cu cinism au făcut bani de pe urma acestor bătrâni. Am avut apoi drogangeala generalizată, reliefată de festivalul Untold, devenită clară în urma tragediei de la 2 Mai și multe altele în serie pe șosele, în care beizadele cu bani, cum au mai fost în România, drogate fiind, omoară oameni și apoi un întreg sistem de justiție se chinuie să îi scape și eventual să fie uitat și scandalul.

Tot așa, intervenția pompierilor de la Crevedia, ferească Dumnezeu, te și întrebi de ce se mai antrenează oamenii ăștia, probabil că există printre ei o elită, dacă nu știu cum se intervine în cazul unui incendiu de prevăzut din zona depozitelor de tip GPL, tot așa statul român nu răspunde, încearcă să-i acopere, și nu să-l acopere doar pe Arafat, ci să-i acopere pe toți cei care au acționat defectuos și care se pregătesc să meargă mai departe. Ca și ăla de la Botoșani, directorul de spital, strungaru', de la PSD, cu femeia care a murit acolo, dar el mutat după ce a plecat de la spital, pe altă funcție de conducere la nivel județean, că e bun strungarul să conducă diverse instituții de la nivel județean.

Nu vă mai spun de mafia văzută în spatele scandalului GPL, a scandalului Crevedia, zeci de milioane de euro minimum profit pe an și sunt amestecați acolo primari, politicieni, polițiști, șefi din SRI, ceva groaznic, totul ajungând ieri și alaltăieri la drona rusească negăsită, iar găsită, un lucru care mie mi-a spus clar nu doar cât de nepricepuți sunt șefii noștri, de la Iohannis în jos, dar și cât de fricoși sunt, cât de frică le este de Rusia. Doar gândindu-se că au scăpat ăia vreo dronă, s-au grăbit să spună „Nu, nu, nu, nu a venit nimic". Cred că și dacă cădea într-o gospodărie, Doamne ferește, și dacă omora animale sau oameni ar fi spus „nu, nu, nu, n-a venit"?

Păi măi, curajoșilor, a, voi sunteți conștienți că nu avem capacitate de reacție, nici în scandalurile administrative, nici la incendii, nici la corupție, nici la droguri, nici la nimic, și cu atât mai mult în fața Rusiei, și totuși vă tot oțărâți acolo la guvernare. Cu asemenea infrastructură politico-administrativă, prieteni, la nivel uman, care este vraiște și foarte slab pregătită, și nevricoasă, ca să folosesc din nou acest termen, care în minte mea grupează cuvântul „nervos" și „fricos", adică o combinație letală, închipuiți-vă cum va acționa în caz de război, Doamne ferește, da-i la graniță, nu?, la câteva sute de metri după cum a zis Iohannis, iar dacă din Occident, apropo de interesele electorale ale americanilor de a-și introduce țara din nou în pandemie Covid, ni se va impune o pandemie indusă, atunci clar că vom fi într-un scenariu, cu războiul la graniță și cu pandemia pe teren, de tip „Dumnezeu cu mila sa!".

Cozmin Gușă