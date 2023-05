Tardiv, dar vin concedierile și tăierile de salarii la stat. Să vedem cât și de unde!

Probabil că vă amintiți că în urmă cu circa trei săptămâni, în urma unor analize personale și a unor discuții pe care le-am avut cu specialiști în economie și a unor date pe care le am din interiorul guvernării, am spus că România este un bolnav economic obligat să se înarmeze și, fiind obligat să se înarmeze, nu are altă soluție decât concedierile la stat și tăierile de salarii.

Făceam o aproximație, rezultată din discuțiile și analizele pe care le-am avut, și reieșea acolo că e nevoie de un minim de 25% concedieri din aparatul de stat, atenție, un sfert, pentru ca să căpătăm flotabilitate și economiile să fie suficiente pentru investițiile în armament și să nu intrăm într-un semi-colaps economic care bate la ușă, mai fiind necesară nu doar înghețarea salariilor, ci și scăderea acestor venituri, care sunt pline de sporuri, veniturile totale din sectorul de stat, la cei care au rămas, cu 25% grosso modo.

Am avut satisfacția, provocându-l pe Marcel Ciolacu în acel editorial, să observ că, la câteva zile distanță, poate era pregătit, poate l-am inspirat eu, a preluat acest discurs și măsurile corespunzătoare și, chiar dacă sunt treburi dureroase, ele sunt necesare într-o economie, la fel ca într-o familie atunci când este necesar să se strângă cureaua pentru că s-a achiziționat ceva sau pentru că se dorește să se achiziționeze ceva sau pentru că e un credit la bancă care trebuie plătit, și atunci se taie din vacanțe, din deplasări, din consumul de combustibil, din achiziția de haine ș.a.m.d. Se taie cheltuielile din casă, cele care pot fi tăiate, pentru ca viața să meargă mai departe.

Pe lângă Marcel Ciolacu, l-am văzut aseară, de fapt, l-am citit, și pe Miron Mitrea, un apropiat al conducerii PSD, care a fost mandatat să susțină același tip de discurs. Știrea de pe realitatea.net îl citează pe Mitrea, care zice despre ordonanța austerității „lucrurile vor scăpa de sub control dacă nu se iau măsuri acum". El vorbește, însă, doar despre înghețarea salariilor, ceea ce este mult prea puțin. Faptul că o face, repet, fiind extrem de apropiat de conducerea PSD, adică fiind cu ei pe scaune, pe acolo, repetând acest mesaj al meu pe care l-am dat acum trei săptămâni ne poate da speranța nouă, celor care așteptăm aceste concedieri ca pe niște măsuri de eficiență, repet, ca să lase barca România sau vaporul România să plutească în continuare, deci pe noi ne inspiră să credem că treburile se vor face.

Eu n-am nimic cu angajații de la stat, am doar cu acei angajați care taie frunză la câini și care sunt foarte mulți și am cu acei angajați care, chiar dacă nu taie frunză la câini, fac muncă de proastă calitate și sunt supra-plătiți și am cu acei angajați care au sporuri foarte mari, deși nu merită și niciodată nu stau nici măcar opt ore la serviciu. Cu ăștia am o problemă, cu toți, pentru că ei sunt plătiți din taxele pe care noi, cei din privat, care creăm plus valoare, le plătim cu multă greutate; fiecare cetățean plătește aceste taxe. Și sunt îngrijorat de soarta României, din acest motiv spun că sunt foarte curios cât se taie și de unde, cât se concediază și de unde, pentru că, dacă va fi doar o cosmetizare, nu ne va scăpa nimeni de furtuna care se va abate peste noi în scurt timp, mai ales că, prieteni, vă reamintesc că suntem în partea de criză a lumii.

Zona emergentă, zona care se va dezvolta este zona BRICS, care grupează Rusia, China, India, multe alte țări care nu au probleme economice. O să vedeți cum se vor înmulți în această vară. Noi facem parte din blocul euroatlantic în care Marea Britanie se pregătește de o aterizare bruscă, un colaps, în scurt timp, o să vedeți ce se va întâmpla în Marea Britanie, Doamne ferește. N-o să mai aibă Regele Charles posibilitatea să iasă în fața lumii că o să dea aia cu ouă stricate în el. America este în recesiune din punct de vedere oficial. Băncile dau faliment în fiecare săptămână câte una bucată bancă mare, dar jumătate sunt în insolvență, după cum a titrat The Telegraph săptămâna trecută, și nici Uniunea Europeană nu se simte foarte bine. Deci dacă nu luăm măsuri noi, ca români, vai și amar va fi de capul nostru pentru că va fi groaznic în partea noastră de lume euroatlantică, unde sunt lideri prost pregătiți, extrem de manipulabili, fără soluții, ce acționează sub dictatura corporațiilor multinaționale.

Cozmin Gușă