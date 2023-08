Transumanistul GIGO, "omul viitorului"!

„Garbage in, garbage out" = GIGO, în traducere „bagi gunoi, scoți gunoi". Este o sintagmă ce descrie faptul banal și demonstrat că, dacă introduci în orice sistem date eronate, rezultatul este ceva eronat.

Formula bine cunoscută este originară din industria IT, este valabilă însă mai ales în procesul educațional al prezentului; rezultatul îl vedem la noile generații ce își termină studiile majoritatea ca oameni deja defecți ca urmare a ceea ce deprind în timpul școlarizării, desigur că aici intră și educația primită în familii. Așadar, într-un fel neplăcut putem denumi „omul viitorului" ca fiind în mare măsură „omul GIGO", „garbage in, garbage out", adică bei bere făcută din „rahat", scoți gânduri împuțite; consumi muzică „gheboasă", capeți comportament „ghebos"; mănânci gâze, ai fluturi în cap; ești cu LGBT, poate încerci și tu; te vaccinezi pentru orice, devii legumă. „Omul GIGO", „omul viitorului".

Două exemple concrete. În SUA face senzație deja o bere, Epic OneWater Brew, care este această bere obținută din apă reciclată de la dușurile, chiuvetele și mașinile de spălat din clădiri rezidențiale inclusiv din California. Probabil că analizele de laborator au confirmat că apa nu e infestată, dar ia încercați, vă rog, să intrați în mintea celor ce consumă această bere obținută așa, o consumă cu plăcere cu precădere tinerii care vor să fie la modă, în trend, chiar dacă asta înseamnă să te îmbeți cu bere făcută din filtrarea apei amestecate cu mizerie, transpirație și resturi de fecale. Am zis să vă închipuiți; mai bine nu o faceți, că vă veți îngrozi.

Al doilea exemplu este cel legat de muzica „gheboasă", cea cu care am făcut cunoștință mulți cu ocazia Untold-ului, numai că generația tinerilor români se delecta de mult timp cu așa ceva. Muzică deloc, versuri obscene ce îndeamnă la violență sexuală, descrieri explicite, scene sugerate clar, ce nu sunt bune nici măcar pentru filmele XXX, creație căreia i se găsesc merite astăzi și ieri doar pentru că este emisă de un băiat rrom, orfan, needucat, recuperat cumva de pe parcursul către pierzanie și impus cu mult cinism publicului de către o casă de discuri. Asta este muzica pentru „omul GIGO". Imaginați-vă doar ce gândire produce în mințile tinerilor, ce senzații își vor dori pe viitor de la partenerii lor sexuali, ce comportament vor avea acești adolescenți ce intră în pâine mâine, poimâine și ar trebui să muncească pentru ca să plătească pensiile părinților și bunicilor lor, adică pensiile noastre.

Pot să adaug și alte exemple îngrozitoare despre preferințele „omului viitorului", „omul GIGO", o parte le-am înșirat mai sus. Toate indică perspectiva transumanistă certă. E corect să marchez și faptul că am ajuns aici ca urmare a neglijenței prostești și inconștiente a majorității părinților acestor tineri, care părinți, preocupați doar de satisfacerea nevoilor lor sau probabil pedepsiți de viață, au neglijat educația copiilor, abandonându-i jocurilor video sau pornografiei de pe Internet. Vina pentru „generația gheboasă" aparține, așadar, „generației negheboase", părinților lor, așa cum bine marca azi un publicist din Iași, Lucian Postu. Perspectiva viitorului dominat de către „omul GIGO" îi face pe mulți să exclame în gând, excedați de realitatea „gheboasă": „Opriți planeta, vreau să cobor". Se pare, însă, că e prea târziu chiar și pentru astfel de exclamații.

Cozmin Gușă