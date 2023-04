Trump, față-profil. Dar și în portocaliu?

Circulă pe internet o glumă. Donald Trump, îmbrăcat în portocaliu, uniforma deținuților din Statele Unite, și care ne oferă un scurt concert de muzică Rock 'n' Roll. E și nu e o glumă. Nu neapărat că Trump va fi încătușat. Dar el poate transforma efectiv acest incident unic în istorie într-un atu electoral.

În ultimele zile, de când se vorbește din ce în ce mai insistent în Statele Unite și în întreaga lume despre primul caz din istorie în care un fost președinte american este inculpat penal - și nu pentru o prezumtivă infracțiune, ci pentru mai multe - casele de sondaje au duduit. Iar rezultatele îi sunt net favorabile lui Donald Trump. Și-a surclasat la mare distanță, cu cel puțin 20 de procente, toți potențialii adversari din rândul republicanilor. Iar în cercetarea de piață generală, care acoperă și electoratul democraților, a urcat atât de sus, încât nu-l mai despart decât două procente de Joe Biden. Acest proces va continua. În ritm accelerat. Anchetele penale dezlănțuite împotriva lui, restricțiile care-i sunt impuse se transformă într-un uriaș avantaj în plan electoral. Într-o asemenea măsură încât, lăsând gluma la o parte, Donald Trump ar putea concura cu un afiș electoral față-profil, adică exact ceea ce vor face procurorii după ce-l vor amprenta. Sau, de ce nu, ar putea plasa pe piață, înaintea alegerilor, chiar clipul muzical la care mă refeream mai sus, transformându-l în clip electoral.

Din această perspectivă, nu este deloc exclus ca procurorii, care îl hingheresc pentru o legătură amoroasă pe care acesta ar fi avut-o cu foarte mulți ani în urmă cu o actriță porno și pentru banii pe care i-ar fi dat în urma unui șantaj, ca să-i cumpere tăcerea, să se afle într-o mare eroare. Pentru că de la acest caz, până la urmă absolut banal, i-au construit un mare număr de așa-zise infracțiuni. Una și cea mai importantă fiind de natură electorală. Dar și aceasta și toate celelalte pentru care este întrebat dacă-și recunoaște sau nu vinovăția sunt construite în jurul acestui incident, care i-ar fi afectat viața în urmă cu destul de mulți ani. Atenție: Donald Trump a fost și este unul dintre miliardarii americani. Prin fel de fel de inginerii financiare, a reușit performanța de a plăti impozite ridicol de mici în raport cu veniturile sale. Pentru asta nu a putut fi inculpat. Nu a fost inculpat nici pentru faptul că, în anii în care a deținut președinția la Casa Albă, a refuzat cu obstinație să-și completeze declarațiile de avere și de venituri. Și nu putem trece cu vederea gravele incidente de la Capitoliu, în care au existat suficiente acuzații și suficiente dovezi că ar fi contribuit cel puțin sub forma incitării lor. Și mai există în trecutul său multe alte situații în care s-a confruntat cu procurorii și cu justiția, fără să pățească în final nimic.

Nu aș vrea sub nicio formă ca cititorii acestei scurte analize să tragă concluzia că m-am dat de trei ori peste cap și am sărit din tabăra republicanilor în tabăra democraților. Nu este așa. De mulți ani am înțeles că, în ceea ce privește politica externă a Washingtonului, care este firesc să mă intereseze în cea mai mare măsură, republicanii au dat, cu câteva excepții, rezultate mai bune decât democrații. În al doilea rând, deși sunt fan Ron DeSantis, pentru că este mai tânăr și mai în forță, înclin să-l susțin pe Donald Trump dintr-un motiv foarte simplu. Acest om nu poate fi pus sub controlul statului subteran. Trump scapă pur și simplu oricărei forme de control. Dacă nu va confunda Statele Unite cu o societate comercială, așa cum a făcut-o parțial în primul mandat, el ar putea să aibă un al doilea mandat foarte bun pentru America și pentru întreaga lume. Cu atât mai mult cu cât, în ciuda tuturor aparențelor, el nu este un personaj conflictual. În timp ce toți ceilalți președinți au declanșat războaie, el este singurul care a făcut contrariul. Și cel mai important lucru este angajamentul său că, dacă revine la Casa Albă, va negocia în forță și va pune capăt războiului din Ucraina.

Tocmai de aici s-ar putea să i se tragă. Pentru că interesele complexului militar american de a continua acest război sunt cu adevărat uriașe. Armamentul american trebuie reciclat din când în când. Reciclarea costă bani grei. Ceea ce ei trebuie să recicleze în prezent se ridică la exorbitanta sumă de 40 de miliarde de euro. Armele care ar trebui reciclate contra unor asemenea cheltuieli exorbitante sunt pur și simplu trimise în Ucraina, sub forma unui împrumut, și în final împrumutul este achitat de statele europene. Opunându-se războiului, Trump amenință uriașele interese ale fabricanților de arme. Ca să nu mai vorbim și despre industria farma, în legătură cu care același Donald Trump a transmis în acești ani de pandemie nenumărate avertismente severe.

Poate că de fapt motivele de mai sus i-au determinat pe procurori ca, sub presiune, să acționeze împotriva lui într-un mod fără precedent.

Sorin Rosca Stanescu

