Am ajuns la momentul „Omului Negru al Zilei", care se numește Nicușor Dan, un incompetent hoțoman, deghizat în profesor distrat. Știu, cei care ne ascultați în acest moment și sunteți în mașini, în București, îl înjurați de zor pe Nicușor Dan din pricina aglomerației provocate de lucrările ce nu se mai termină pe acel pod care a distrus mulți ani la rând circulația în București și continuă s-o facă. Sunteți cu atât mai nervoși cu cât îl vedeți pe Nicușor Dan că își face PR, da, public relation, și își face imagine, vorbind despre faptul că Bucureștiul și-a depus candidatura pentru ca să găzduiască, în vreo 3-4 ani finala Europa League.

Nervozitatea se abate asupra lui Nicușor Dan, acest incompetent hoțoman, după cum v-am spus, deghizat în profesor distrat, așa, cu un aer nătâng, dar el nu se sinchisește de asta, pentru că, între timp, dă tunuri financiare. Tunul numărul 1: autobuzele electrice turcești, foarte proaste, ciudate. A dat pe ele peste 30 de milioane de euro și se pare că va mai da. Nu l-a deranjat nimeni cu nimic. Data trecută când s-a vorbit de relații cu turcii, pe ăia de la PSD i-a distrus presa progresistă, astăzi tace, măi, Dan Tapalagă, Ioana Ene Dogioiu, Borcan și alții. Al doilea tun: tramvaiele din București pe care le face cu Blidar, de la Astra Vagoane Arad, căruia i-a dat vreo 200 de milioane de euro, atenție. Da, el zice că le-a dat unui producător român, dar băi, Nicușor, puteai să împarți acest contract în trei: să le dai și celorlalți de la GFR sau de la TFG, că sunt tot producători români și era o concurență bună; dar nu, el a dorit să-i facă bogați pe alde Coldea, asociatul lui Blidar, și Nistorescu, Cornel de la Cotidianul, tovarășul lui Blidar. Ăsta din urmă s-a și dat cu tramvaiul, de toți banii, noaptea, pentru ca să ne demonstreze cât de bun este tramvaiul de 200 de milioane de euro a lui Blidar.

Punctul 3, și de la ăsta mi-a sărit țandăra astăzi pe Nicușor Dan, pentru că de săptămâna viitoare va da marele turn financiar împotriva intereselor Bucureștiului prin prelungirea contractului cu Apa Nova; deci săptămâna viitoare, marți-miercuri, vrea să facă acest lucru. Ce este la mijloc? Apa Nova este o asociere dintre Consiliul General al Municipiului București și francezii de la Veolia, realizată în urmă cu mulți ani, pentru administrarea apei, deci apa rece și apa uzată. Vă dați seama ce afacere pentru o populație atât de numeroasă, de aproape 2 milioane și jumătate, cât are Bucureștiul astăzi? În urma acestei afaceri, francezii au băgat în buzunare, an după an, minimum minimorum 50 de milioane de euro în fiecare an, deci până acuma o fi trecut de 1 miliard profit, însă mai vor unul, prin prelungirea contractului realizat cu Nicușor, sfătuit tot de protectorul lui, numit Florian Coldea, plus de fratele lor de năzbâtii și corupție, numit Ludovic Orban, alias LuCovid, cu sprijinul majorității USR-PNL-PMP.

Prieteni goldiști, chiar credeți că n-am putea să ne administrăm singuri apa? Credeți că avem nevoie de francezi să vine să ne arate cum să ne administrăm apa în București? Nu știm să punem singuri conducte noi sau ce n-am ști să facem? Uite, Nicușor, cu aerului nătâng și prefăcut, devine în acest fel „Omul Negru" de azi la Gold FM, pentru că e limpede că este hoț, dar cu această ocazie mă adresez celor doi președinți de partide neimplicate în tărășenie, anume Marcel Ciolacu de la PSD și George Simion de la AUR. Marcel și George, lăsați treburile așa, lăsați tunul să meargă mai departe, în favoarea francezilor și împotriva interesului bucureștenilor, sau interveniți?

Cozmin Gușă

(transcrierea pamfletului „Omul Negru al Zilei" prezentat în emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)