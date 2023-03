Variantă nouă a Laurei Andreșan. O cheamă Cristina și a făcut ravagii printre politicieni

Am văzut în urmă cu două sau trei zile la RTV, întâmplător, un filmuleț în care fostul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, actualul parlamentar Mina de la PSD, cu un teanc de euro în mână dădea dedicații unui manelist, manelistul cântând „fără număr, fără număr, fără număr pentru Cristina".

M-am interesat să văd ce-i cu asta, cum apare așa ceva și am aflat că e posibil ca un liberal să fi dat acel filmuleț la RTV, liberalul să se numească Dan Motreanu, și tot așa am ajuns să aflu cine este Cristina respectivă. Mina nu dădea dedicații pentru iubita lui, el este om însurat, serios, ci Cristina respectivă era la acel moment iubita fiului lui Nicolae Bădălău, celebrul Bădălău junior, care astăzi are altă divă la activ. Și dădea cu 50 de euro pentru Cristina, pentru Cristina ca să-i facă plăcerea lui Bădălău junior.

Lăsând la o parte prostul gust al evenimentului și flagrantul în care a fost prins Marian Mina, cam rușinos, foarte rușinos după părerea mea, mi-am dat seama că începe campania electorală și o să fie fără perdea și cu foarte multe cancanuri. Adică această Cristina, am toate datele astăzi, este și va fi o nouă Laura Andreșan.

Dacă vă aduceți aminte, Laura Andreșan, în perioada 2001-2004, din jurnalistă adusă de mine în capitală, jurnalistă valoroasă în trustul Intact pe care îl conduceam la Jurnalul Național, Antena 1, după ce am plecat de acolo a fost preluată de către un serviciu secret, și anume „doi și un sfert", condus tot de către un clujean la momentul ăla, și trimisă la treabă prin intermediul directorilor publicațiilor Monitorul de București sau Curentul. La ce fel de treabă? Să seducă politicieni, fotbaliști, oameni importanți din România. Și așa au căzut pradă Laurei Andreșan politicieni de la Liviu Negoiță la Ioan Rus, fotbaliști de la Adrian Mutu la Cosmin Contra, oameni de afaceri de la Dorin Cocoș până la Gigi Becali, mulți, mulți alții. Pe vreo 20 și ceva, 30 dintre ei i-a și cuprins într-o carte, pe câțiva i-a iertat.

Dar a fost trimisă la treabă și cu asta se ocupa toată ziua. Mergea printre politicieni și îi punea în acte sexuale după seducția corespunzătoare. N-au mai fost folosite în 2004 acele filmulețe, decât după alegeri împotriva lui Dorin Cocoș pentru ca să-l despartă de Elena Udrea. Candidații nefiind vizați de actele sexuale cu Laura Andreșan, respectiv Băsescu și Adrian Năstase, n-au fost folosite filmulețele. Erau doar unii din preajma lor după cum ați auzit, și nu era vorba doar despre Mircea Geoană, erau și alții.

Și această Cristina, care apare acum pe scenă, mediatizată de cei de la RTV cu Mina care-i dă dedicații, are la activ vreo 7-8 politicieni importanți, are la activ vreo câțiva oameni de afaceri importanți și influenți, președinți de federații sportive de-a lungul vremii, toate aceste lucruri fiind de notorietate. Șmecheria este că această Cristina, beneficiind de tehnica modernă pe care Laura Andreșan nu o avea la îndemână, i-a înregistrat pe toți cei cu care a fost. Și, înregistrându-i pe toți cei cu care a fost, ne așteptăm ca aceste filmulețe să apară în campania electorală, pentru că filmulețul care a ajuns la RTV este un filmuleț înregistrat chiar de către această Cristina, căreia totuși încă nu-i dau nici măcar inițiala numelui de familie, deși o cunosc foarte bine și presa de cancan o știe foarte bine.

Deci așteptați-vă că alegerile următoare din aceste momente să fie marcate de către Cristina, care Cristina se pregătește să-i împuște cu filmulețele ei pe politicienii care nu sunt pe placul serviciilor secrete sau ale altora, pentru că, bineînțeles, la fel ca și în cazul Laurei Andreșan, ne așteptăm ca la capătul mânerului care o acționează pe această Cristina să fie un ofițer de legătură, așa cum stă bine unei țări care colcăie de securism.

Cozmin Gușă

