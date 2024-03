Voiculescu i-a chemat la ordin pe Ciolacu și Ciucă, dar n-are argument de negociere decât posibilii scuipați de la A3

Dan Voiculescu e un tip neliniștit, îl cunosc bine, de peste 25 de ani, și e neliniștit deși n-ar mai avea motive, deoarece și-a ispășit pedeapsa, nu se cunosc dosare și fapte noi care să fie puse în cârca sa, are nepoți de crescut de la fetele sale, mai are o fată frumoasă și deșteaptă de măritat, are multe proprietăți și enorm de mulți bani. Și totuși Dan Voiculescu nu se liniștește cu jocul politic, deși n-a reușit absolut nimic în acest domeniu al politicii. Chiar dacă încearcă de 30 de ani să construiască un partid ce să treacă măcar pragul parlamentar, nu s-a putut niciodată; s-a putut doar să primească cel mult câteva locuri în Parlament, la schimb cu sprijinul sau protecția mediatică a trustului său. Dar această ciudățenie despre lipsa de iscusință a lui Dan Voiculescu chiar merită o altă analiză distinctă, pe care o s-o fac în curând.

Să revin la cuplul Ciola-Ciucă, care ieri, la orele 15:00, a fost convocat de urgență de către Dan Voiculescu la sediul Grivco pentru negocieri, deoarece treaba merge prost în coaliție. Dan Voiculescu, cu PPUSL-ul său, vorba lui Ion Cristoiu, „eu pup poala popei, popa pupă poala mea", se crede membru al acestei coaliției; deci nu e numai alianța PSD-PNL, trebuie să înțelegem că e coaliția PSD-PNL-PPUSL. Și treburile merg prost, deoarece liberalii refuză să o ia pe Sabina Iosub pe lista lor la europarlamentare, iar pesediștii refuză să o preia pe Maria Grapini pe partea lor de listă la europarlamentare; nici nu se mai pune problema Laviniei Șandru, care ar fi al treilea loc eligibil cerut de către Dan Voiculescu, pentru că oricum Iohannis nu-l mai vrea pe PPUSL în nici o poziție de candidatură împreună cu PSD și PNL. În aceste condiții, Dan Voiculescu, extrem de nervos, i-a convocat ieri pe cei doi lideri de urgență, la Grivco, să se înțeleagă asupra situației, pentru că altfel viitorul lor mediatic pe la Antena 3, Antena 1, ce mai au ei, Antena Stars, Radio ZU și ce mai este pe acolo, viitorul lor va fi unul sumbru, adică vor fi pictați în culorile corupției, ale ingratitudinii, ale nesimțirii politice, ale ce vreți voi.

Doar că, ieri dimineață, ziariștii au aflat de întâlnirea de la orele 15:00, au vorbit pe surse și cei doi, Ciucă și Ciolacu, au avut astfel motiv să-l refuze pe Dan Voiculescu, pe românește, dându-i țeapă pentru întâlnirea de la orele 15:00. Numai că asta nu merge chiar așa. E limpede că, dacă nu se vor prezenta cei doi de mânuță, Ciolacu și Ciucă, astăzi sau mâine la Grivco, Antena 3 e pregătită cu tunurile încărcate de scuipați (să mă scuzați, dar asta se întâmplă), pe care le vor arunca exact acolo unde au lins, adică pe fațadele PSD și PNL, desigur, poate după asta, dacă se vor înțelege din nou, vor linge, cine mai știe. Oricum Voiculescu și-a trimis astăzi de dimineață mesagerii și într-o parte, și în alta, adică și la Ciolacu, și la Ciucă, ca să-i avertizeze pe cei doi de pericolul ce-i paște. Adică, prieteni goldiști, se joacă la șantaj greu și puturos.

Lui Dan Voiculescu, din păcate pentru el, i s-a împotmolit și treaba cu Piedone, care a priceput în final că nu iese primar general cu PPUSL-ul la remorcă, iar Ciolacu și Ciucă, după cum au declarat și public, nu vor să audă de el ca și candidat comun al alianței, tot din motive de Iohannis și Colectiv - v-am explicat cu altă ocazie. Ce trebuie să pricepeți, însă, este că Piedone nu ascultă de fapt de Dan Voiculescu și, credeți-mă, v-o spune unul care îl cunoaște pe Piedone de un sfert de secol și-l cunosc bine de tot, iar Piedone nu ascultă de Voiculescu din motive pragmatice. Nu-l ajută cu nimic sprijinul PPUSL, nici măcar cel venit de la Antena 3 pentru publicul lui, iar la locuri pe liste pentru băiatul și pentru fata lui îl pot ajuta și alții, nu este dependent de Voiculescu, care, oricum, cu partidul lui individual din nou nu va face pragul parlamentar.

Și uite cum i se încurcă treburile lui domn' profesor Dan Voiculescu, ce va trebui să se întoarcă la Mircea Geoană, pe care îl părăsise în ultima jumătate de an în favoarea lui Ciolacu. Dar acum, Geoană revenind în grațiile lui Voiculescu, nu-l mai are nici pe Dan Șucu, care, după reținerea președintelui Rapidului, s-a ascuns sub pat (la propriu sau la figurat sau poate și la propriu, și la figurat) și nu mai vrea în niciun caz la primărie. Treaba cu Gabriela Firea, relația veche a lui domn' profesor cu fosta sa angajată, e și aici complicată. Se mai pot înțelege cu greu, deoarece în vară, atunci când ea avea nevoie de ajutor în scandalul azilelor groazei, Dan Voiculescu a trădat-o și pe ea, jucând de partea lui Ciolacu, nu pe față, ci pe jos.

E clar, însă, că Dan Voiculescu nu se va lăsa cu una, cu două și se vor declanșa atacurile în rafală ale lui Gâdea, Radu Tudor și alții ca ei de pe acele fotolii din marile studiouri ale Antena 3. PSD și PNL, puneți-vă scuturile, dacă mai aveți așa ceva sau, dacă v-au fost găurite de mult timp, asta e, veți încasa. În final, eu l-aș sfătui prietenește și sincer pe Dan Voiculescu să pornească la atacuri doar după ce verifică dacă n-are cumva prin ogradă vreun Daniel Niculae de la Rapid, pentru că dacă are e posibil să pățească ca și Dan Șucu sau mai rău, deoarece e valabilă o vorbă românească, aceea că „mutu' rupe pământu'", mai ales când vrea la NATO.

Cozmin Gușă