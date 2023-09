Vreți pensii speciale, vreți respect, vreți protecție?

România este un stat care protejează infractorii, nu oamenii cinstiți sau victimele infracțiunilor. Infractorii sunt regi aici. Am scris de multe ori asta și, zi de zi, apar noi dovezi care confirmă acest lucru. De exemplu azi! Știți ce aflarăm azi?

Fiul unei judecătoare, ipochimen ce a condus beat, a produs un accident soldat cu decesul unei persoane, apoi a fugit de la locul accidentului, a obținut eliberarea condiționată deși abia a executat un an din cei 4 ani și 6 luni de închisoare primiți.

Știți cum a motivat instanța această decizie absurdă?

Judecătorul ne spune că ucigașul trebuie eliberat pentru că „a stat în detenție în perioada cea mai frumoasă a vieţii sale" și „a stat în arest la domiciliu şi pe durata a pandemiei, iar gestionarea stresului în timpul acesta a implicat un consum nervos mai mare".

Astfel, Instanța a apreciat că, după ce a ucis un om, a fugit de la locul faptei și a petrecut doar un an în arest, efectuat oricum în regim semideschis, asasinul e bun de pus în libertate. Stați așa, nu vă indignați încă, n-am terminat.

Omul de 28 de ani, pe care judecătorii îl compătimesc că "a stat în arest în cea mai frumoasă perioadă a vieții" (adică un an, în vreme ce victima sa se află în pământ pentru totdeauna), în ultimii zece ani a mai avut trei dosare penale și a fost sancționat de peste 33 de ori pentru abateri la regimul rutier.

Astfel, beizadeaua, botezată Dafinescu Mihai, a fost surprins la volan în 2013 având o alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. I s-a deschis dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, însă relațiile mamei, de profesie JUDECĂTOR, l-au salvat: „Întrucât nu s-a putut face dovada faptului că în sânge ar fi avut o alcoolemie de peste 0,8g‰, s-a dispus clasarea". Tânărul a primit înapoi permisul, fără a fi condamnat.

Apoi, la data de 25 decembrie 2019, a fost depistat în timp ce conducea autovehiculul și nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire efectuat de către polițistul rutier. Și-a reprimit permisul de conducere urmare formulării unei noi plângeri contravenționale. Tot în decembrie 2019, a fost acuzat de viol și pus sub control judiciar, insa victima, probabil în urma presiunilor, și-a retras plângerea.

În august 2020, conducând beat un autoturism marca BMW, a călcat cu mașina doi pietoni - o femeie a fost ucisă, iar fiul ei de 16 ani a fost rănit. Șoferul a fugit, fără a anunța serviciul de urgență, lăsând victimele să zacă pe marginea drumului.

Acum, spuneți voi, excelențelor, cei care nu sunteți magistrați, nu ieșiți la pensie la 48 de ani și nici nu aveți indemnizații și garanția unei pensii nesimțite, vi se pare că personajul în cauză e un individ care nu mai constituie pericol social? Că un an de pușcărie în "cea mai frumoasă perioadă a vieții" - oare cum mai exact a apreciat Instanța asta? - e de ajuns pentru a compensa moartea unui om și a justifica un comportament specific unui psihopat?

Mai țineți minte când #rezistii urlau că ei sunt "TOȚI PENTRU JUSTIȚIE", opunându-se unei legi de răspundere a magistraților? Care justiție? Justiția care favorizează criminalii?

E necesară schimbarea de urgență a legii, astfel încât, atunci când un judecător decide eliberarea unui infractor înainte de termen, iar acesta recidivează, judecătorul să fie inculpat, să fie considerat egal responsabil de crimele recidivistului, să lase roba și să împartă celula pușcăriei cu acesta.

În România, peste 36% din infractorii aflați azi în arest sunt recidiviști, alți 28% având antecedente penale. Doar 8% din condamnați se află la prima abatere.

Judecătorii români care iau astfel de decizii ridicole, care pun în libertate infractori periculoși, nu doar că subminează încrederea cetățenilor în puterea judecătorească - a 3-a putere în stat, ci dau dovadă de cinism, incompetență și lipsă de respect - la adresa vieții umane, la adresa victimelor și familiilor acestora.

Mă întreb, oare dacă victima ar fi fost MAMA judecătorului care a decis să-l pună în libertate pe asasin, după ce a executat mai puțin de o treime din pedeapsă, ar fi avut aceeași cinică abordare/motivare azi?! Deciziile instanțelor de a lăsa în libertate infractori periculoși transmit un mesaj cât se poate de clar în societate: în România, aveți liber la crime și garanția libertății criminalilor.

Sistemul judiciar românesc pare a urla că aici contează doar drepturile infractorilor! Drepturile victimelor, dreptul la a li se face dreptate? Niciodată! Victimele, dacă nu sunt imolate de infractori, oricum mor cu dreptatea în mână, sunt hăituite pe culoarele sinuoase ale tribunalelor, trăiesc cu regrete, teamă și durere - cel mai mare regret fiind acela că s-au născut în România, paradisul infractorilor.

Vreți pensii speciale, vreți respect, vreți protecție? Hai sictir, domnilor judecători! Ați fost din nou penibili. În lipsa unor legi care să vă responsabilizeze, vă doresc să deveniți voi înșivă victimele celor pe care îi eliberați din arest pentru a le da un cec în alb să comită noi crime.

Weekend plăcut, excelențelor!

Dinu Popescu