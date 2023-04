Weekend negru pentru Regimul Joe Biden!

Au început să apară semne concrete că strategia haotică a Americii din ultimul an este dinamitată, și chiar din interior. Discut azi despre spargerea solidarității NATO prin abordările președintelui Franței, respectiv despre scurgerea către presă de informații secrete ale Pentagonului referitoare la războiul ucrainean.

Am analizat întâlnirea la nivel înalt China-Franța, unde Macron și-a exprimat poziția solidară în favoarea păcii alături de Xi Jinping, semnalizând în mod evident anti-SUA, fiind recompensat astfel cu parafarea unor contracte economico-culturale strategice și bănoase. În plus, Macron a asistat la umilirea ritualică a șefei UE de către gazdele chineze, fără a încerca nici un moment să-i ia apărarea, ceea ce ne spune în mod clar că și el este excedat de rolul de marionetă a SUA pe care Ursula von der Leyen îl joacă fără ezitări. Cu ocazia zborului de întoarcere din China al Air France One, Macron a oferit un interviu celor de la POLITICO, prin care nu mai lasă semne de îndoială asupra faptului că Franța a ales să nu mai accepte deciziile americane referitoare la războiul ucrainean (în mod consecutiv, cu ocazia escalei de la București al Air France One, ministresa de externe a Franței, Catherine Colonna, l-a invitat la Aeroportul Henri Coandă pe Bogdan Aurescu alias #ĂlaMicuCuTrabucu, ca să-l dăscălească referitor la noile cerințe franceze de poziționare geopolitică).

Interviul lui Macron este spectaculos, dar două sunt afirmațiile interesante pentru analiza de azi: că Europa trebuie să rupă dependența de SUA, construindu-și o autonomie strategică, respectiv că Taiwanul nu poate fi o țintă pentru SUA și NATO atâta timp cât acestea nu reușesc să rezolve nici măcar criza ucraineană. Ambele afirmații sunt foarte dure și menite să dinamiteze solidaritatea Occidentului cu SUA. China l-a completat pe Macron cu gesturi și poziționări concordante, declanșând imediat după plecarea francezului exerciții militare de amploare în jurul Taiwanului, respectiv afirmând că "Europa este dispusă să accepte o lume în care China devine hegemon regional, aceasta fiind mult mai avantajoasă economico-strategic pentru țările europene". Puteți pricepe mai bine importanța declarațiilor dacă le legați de pregătirile evidente ale americanilor pentru a deschide și frontul taiwanez, spre o confruntare cu China, iar dezideratul de autonomie strategică a Europei afirmat de către Franța, singura putere nucleară din UE, aproape că surpă planurile SUA.

De la Pentagon s-au scurs vineri către rețelele de socializare din SUA documente secrete despre planurile americane din războiul ucrainean, iar New York Times sau Washington Post s-au chinuit să prezinte în mod absurd faptul că am aflat cu această ocazie cât de penetrate sunt serviciile secrete ... rusești de către americani! Că poate fi exact pe dos ne-o demonstrează acțiunea disperată a FBI, care de trei zile se chinuie să determine sursa devoalării documentelor, dar n-au identificat-o nici până azi. Desigur că pot fi bănuiți rușii, dar tot la fel pot fi și chinezii, care s-au infiltrat mai eficient în ultimele decenii în substraturile de decizie de la nivelul intelligence-ului american și au azi un interes direct să submineze și umilească SUA. Oricine ar fi fost, a reușit să creeze o mare breșă de securitate în mecanismul american, iar informațiile ce circulă ne arată că adversarii Americii au știut cu precizie planurile americane din ultimul an referitoare la războiul ucrainean.

Apar în scurgerile de informații date despre dezastrul de pe front, cu pierderile umane și de infrastructură militară pe care rușii le-au generat ucrainenilor, oferind imaginea reală a faptului că ne îndreptăm înspre o înfrângere a Ucrainei, ce n-ar putea fi contrabalansată decât prin intrarea în război a trupelor NATO sau prin deschiderea unui al doilea front de război, în Taiwan. Mai mult și mai grav, în documente apare și așezarea în teren a SOF-urilor NATO (Special Operations Forces), ce-au fost desfășurate în țările vecine Ucrainei (este indicată și România acolo, se pare cu cinci SOF-uri a căror localizare este identificată, sunt curios când va fi expusă această informație și-n mass-media noastră). Pe scurt, scurgerea de informații este o mare lovitură dată Americii și NATO, ce nu poate fi escamotată prin propagandă.

Mulți pot fi triști aflând că lumea noastră, condusă de către SUA, apare azi într-o asemenea decădere geopolitică. Lucrurile pot fi privite însă din perspectiva necesarei gripări a strategiei actuale a administrației Biden, strategie ce a generat un dezastru mai ales la nivelul UE și-n consecință ar trebui stopată de urgență chiar de la Washington. Noi știm valabilitatea zicerii "Boală lungă, moarte sigură!", deci e de preferat operațiunea dureroasă a recunoașterii unei înfrângeri de parcurs, ce poate stopa războiul China-SUA dorit azi de către Biden&Company, război ce-ar fi fatal nu doar pentru țările europene, ci chiar pentru America.

Cozmin Gușă

loading...