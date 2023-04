WERNER E GOL!

Săptămâna ce se încheie azi, ne-a arătat tuturor, cu vârf și îndesat ce „Românie educată" lasă Werner Ukrainianul în spate. După 9 ani de trândăvie, proiectul ratat al unui ins mic, cu pretenții de rege gol, ne-a demonstrat cum e cu statul eșuat.

Din toate punctele de vedere! Pe toate palierele. Doar cu ukri i-a ieșit! Adică a dat tot! Gratis! Probabil pentru o viitoare sinecură la care visează! Că na, s-a învățat mutul la avioane private și huzureală maximă!

El, marele profesor ratat a făcut din educația țării o ratare totală! După chipul, asemănarea și slugărnicia proprie.

De ce vă plângeți? Nu ați vrut o țară ca afară? Poftim, o aveți! Elevii înjunghie, își bat joc de profesori, se bat între ei, fac orice în afară de ce ar trebui să facă: să învețe!

Ce să învețe? Cum să devină golani, borfași, analfabeți funcționali, drogați, transgenderi etc..

Cine e vinovat? Cum cine? Cei care sar în sus că, mvai, i se face observație copilului, îi tulbură emoțiile, devine anxios! Ce măăă? Devine anxios?!

Voi ăștia mari nu mai deveneați anxioși când tremurați în bancă atunci cănd intra profesorul la oră! Păi nu! De aceea știți să scrieți, să citiți și să înțelegeți ce citiți! Nu ne premia nimeni după ce făceam prostii! Ba din contră! Și nu a mai fost nimeni anxios și depresiv!

Azi, mucoșii merg la liceu cu BMW! Serios? Vezi că are 200 de absențe nemotivate! Si mai are și 4 pe linie! Da', dar are BMW! De la ta-su'! Că ta-su' a făcut bani. Cei mai mulți cu statul! Beizadeaua trebuie să aibă totul, fără să facă nimic! Eventual, să facă prăpăd!

Nu mai zic de alea de la 12 ani în sus...unde le vezi nu le mai poți deosebi de alea de 25! Arată toate la fel, umblând hămesite după vreunul cu bani. Mulți! Nu contează vărsta! Doar să le cumpere ciorapi și pantofi și eventual niște silicoane. De ce vă mirați? Asta au avut drept model! Dat de media, de societate, de tot ce le înconjoară.

Educație, te halim! De ce nu sunteți sinceri? Voi, ăștia mari! Culegeți exact ce ați semănat! Ăștia mici fac ce au văzut la voi! Mediul academic nu mai există! Fiți sinceri! Cu voi! Dezastrul este total!

Nu cred că mai poate fi salvat ceva. Doar la cei care sunt acum la început de drum! Dacă o să înțelegeți că așa nu se mai poate! Generațiile ce vin din spate sunt arse pe creier! Ați pârjolit educația și acum vă plângeți că aveți doar neghină!

Meritați fix ce aveți! Când trăiești într-o realitate paralelă, vine un ceas în care ești obligat să vezi Adevărul! Și Adevărul e că viitorul acestei țări arată exact ca elevii de azi! Ca unii dintre profesorii de azi și mai ales ca un Xanax!

L-ați auzit pe Werner să spună ceva despre subiect? Pe aia de la Ministerul Needucației? Tacere totală! De ce? Pentru că le convine! Aici trebuia să se ajungă! Generații distruse, ușor de manipulat, fără principii, fără rădăcini, fără înțelegere, fără cale, fără viitor! Și mai ales fără Dumnezeu! Pentru că pot face tot ce le trece prin cap!

Educația i-a halit! Pe ei! Și pe noi! De ce ne plângem?! Avem o țară ca afară! Visul nebunilor s-a împlinit!

Zoe Dantes

