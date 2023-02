Zelenskiy ne atacă pe cei ce apărăm ortodocșii și-i cere lui Kovesi să ne ancheteze!

De vreo patru zile tot primesc de la prieteni sau cunoscuți o analiză publicată în Ucraina de către ''The New Geopolitics Research Network'', ce susține că ''Propaganda Kremlinului scoate capul în România''.

Finalul analizei zice așa: '' (...) Prin urmare, merită să luăm în considerare această problemă în planul informațional, evaluând în mod realist amploarea influențelor hibride și a corupției transfrontaliere. Poate cazul celor trei posturi TV pro-Kremlin din România (RTV, Antena 3, Realitatea TV) o va interesa pe Laura Codruța Kövesi, fostul procuror anticorupție al acestor țări și acum directorul Parchetului European. Cele trei posturi românești menționate mai sus au calomniat-o cu sârguință în zilele respective.''

Teoria susținută de către ucraineni ar fi că știrile sau dezbaterile ocazionate de prigoana împotriva ortodocșilor din Ucraina, de la cele trei televiziuni amintite, ar fi dovada că în România se desfășoară acțiuni mediatice ordonate direct de la Moscova, ipoteză susținută și prin menționarea criticilor referitoare la strategiile lui Soros din zona noastră. Ucrainenii lucrează cu ''materialul clientului'', folosind fie deciziile aberante ale CNA, ce-a amendat entitățile de presă pentru ''prezentarea dezechilibrată a conflictului ucrainean'', fie diverse articole despre patronii televiziunilor românești, publicate în ultimii ani de către propagandiștii Statului Paralel, deci pe filiera sorosistă. Mi se rezervă și mie personal câteva rânduri în analiza argaților lui Zelenskiy, semn că sunt ''periculos'', iar ei zic așa: ''Jurnaliștii români amintesc cum a spus Gușă în timpul unei emisiuni că Rusia este a doua sa patrie. Probabil că nu întâmplător circulă online o fotografie cu Gușă și Ghiță (patronul RTV, n.r.) discutând ceva la Belgrad, unde Ghiță participă (sau organizează?) diferite petreceri IT pro-ruse.'' Prima afirmație e total falsă, dar pusă în circulație de către Coldea&Company la adresa mea încă de-acum vreo 15 ani, iar a doua e inexactă, în sensul că m-am întâlnit cu Ghiță, dar de mai multe ori, și nu la petreceri pro-ruse, ci pentru discuții normale de afaceri, împreună și cu alți patroni de presă din România, ultima dată prin 2019.

O să ziceți probabil că, dacă tot sunt afirmații false, de ce aș mai sta acum să le analizez? Pentru că asistăm la debutul unei acțiuni de intimidare a mass-mediei românești, atunci când nu respectă narativul impus de la Kiev. Reacțiile celor vizați de calomniile oamenilor lui ZeleVogue vor fi diferite, cei de pe la Antena 3 se vor grăbi să-și scoată ''certificate de bună purtare'', ștampilate cu sigla CNN, alții vor ignora de-acum înainte subiectul dureros al prigonirii ortodocșilor din Ucraina, de frică și ca să nu aibă probleme mai mari, altora li se va ''fâlfâi'' de ce zic ucrainenii, dar poate doar până la următorul episod de punere la zid pe motiv de putinism.

În ce mă privește, eu mi-am declarat public antipatia față de Zelenskiy chiar de când a fost ales, în 2019, m-a intrigat ușurința cu care un tip atât de nepregătit politic ca el a acceptat să fie președintele-marionetă al unei țări atât de complicat de condus, cum e Ucraina. Felul în care a acționat Zelenskiy în ultimul an de război mi-a transformat antipatia în dispreț, și i-am taxat în analizele mele scrise retorica de grădiniță, tratându-l ca pe un actoraș inconștient, distribuit în ''teatrul pentru proști'', pus în scenă la Kiev de către regizorii geopolitici occidentali, ce parcă joacă soarta lumii ca la barbut. Disprețul este clasificat ca fiind un amestec de dezgust și furie, deci ceva ce mobilizează energiile contra factorului de declanșare. În mass-media românească sunt deja mulți ca mine, ce-au acționat corect în pandemie și-au fost puși la zid, iar evidența datelor de azi îi confirmă, aceiași și alții în plus fiind convinși și că ce se întâmplă azi în Ucraina va afecta major România, indiferent de cât de repede ar veni pacea. Retorica de tip nazisto-banderist, oficializată la Kiev, și cu exemplul concret al articolului analizat azi, nu trebuie tolerată de către nici un guvern din UE, dar mai ales de către cele ale vecinilor Ucrainei, ce vor fi primii vizați în viitor de excesele liderilor politici ucraineni, ce se vor mișca o perioadă asemenea ''muștelor fără cap'', dar beneficiari ai unui arsenal militar pus la dispoziție în mod excesiv de către Occidentul condus de reprezentanți ai aceleiași specii, adică a ''muștelor fără cap''.

La Kiev consilierii lui ZeleVogue au redactat și publicat în ultimul an ''liste ale morții'' unde sunt grupați jurnaliști și analiști din toată lumea, considerați dușmani ai Ucrainei, iar printre ei sunt deja mulți români (cel mai notoriu exemplu fiind cel al profesorului Andrei Marga). Statele occidentale n-au protestat în mod oficial, a tăcut și România, iar oamenii vizați de posibilele crime fie s-au retras speriați din spațiul public, fie au semnalat aberația, cu sprijinul unor puțini confrați ce nu acceptă amenințarea cu moartea pentru opiniile exprimate. La Kiev se plămădește o bombă chimică contra libertății de exprimare care, atunci când va fi lansată, nu-i va mai distinge pe vinovații îndosariați deja de neștiutorii, lașii sau obedienții, care consideră azi că nu sunt vizați. Și-atunci, așa cum ați remarcat prin analiza ucrainenilor de la ''The New Geopolitics Research Network'', nici ''certificatele de bună purtare'' emise de către CNN, nu-i va feri pe beneficiari de eventuala furie de tip nazisto-banderist.

Cozmin Gușă