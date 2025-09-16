Afirmații controversate: pe cine dă Trump vina pentru moartea lui Charlie Kirk
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele Donald Trump şi alţi membri cheie ai administraţiei sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în acelaşi timp tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte care a fost îndreptată împotriva democraţilor în ultimele luni.
Între timp, vicepreşedintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk: „Deşi partea noastră are cu siguranţă nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi", a spus el.
În Biroul Oval, Trump a declarat că suspectul a fost „radicalizat pe internet" şi că radicalizarea sa a fost „de stânga". „Este de stânga. Stânga are multe probleme, iar ei sunt protejaţi, dar nu ar trebui să fie protejaţi", a spus preşedintele. Trump a mai spus că va lua în considerare desemnarea Antifa şi a altor grupuri de stânga ca „terorişti interni".
Trump a făcut declaraţii similare ieri: „Când te uiţi la probleme, problema este la stânga", a declarat preşedintele reporterilor duminică. „Nu este la dreapta."
Între timp, vicepreşedintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk: „Deşi partea noastră are cu siguranţă nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi".
Iar membrii de vârf ai Congresului din partea republicană nu se pronunţă asupra retoricii preşedintelui. Liderul majorităţii din Senat, John Thune, nu l-a îndemnat astăzi pe Trump să condamne violenţa politică din partea actorilor de dreapta, în acelaşi timp în care denunţă cu voce tare violenţa din partea stângii.„Preşedintele poate vorbi în numele său", a spus el.
Thune a făcut totuşi un apel la americani să respecte opiniile cu care nu sunt de acord şi să poarte dezbateri fără a incita la violenţă.
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a evitat şi el o întrebare pe această temă. Întrebat dacă Trump ar trebui să condamne şi violenţa de dreapta împotriva politicienilor democraţi, Johnson a răspuns: „Cred că preşedintele a fost foarte clar în condamnarea violenţei".
