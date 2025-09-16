Bombardamente israeliene masive: Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier

Israelul a bombardat puternic orașul Gaza după miezul nopții, luni-marți, au declarat martorii după ce secretarul de stat american Marco Rubio a susținut ofensiva Israelului în teritoriul devastat. „Există bombardamente intense și neîncetate asupra orașului Gaza, iar pericolul continuă să crească", spune martorul Ahmed Ghazal, adăugând că locuințele au fost distruse, iar locuitorii sunt prinși sub dărâmături.

Mahmud Bassal, purtător de cuvânt al agenției de apărare civilă din Gaza, condusă de Hamas, a declarat că „bombardamentele sunt încă în desfășurare în orașul Gaza, iar numărul deceselor și răniților continuă să crească". În urma relatărilor din presa palestiniană despre bombardamentele intense ale IDF asupra orașului Gaza, care au avut loc peste noapte, ministrul Apărării, Israel Katz, declară că trupele „luptă cu vitejie pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas".