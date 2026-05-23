Jurnalist îmbrâncit după ce l-a întrebat pe Bolojan despre microbuzele electrice cumpărate în mandatul la CJ Bihor
Postat la: 23.05.2026 |
Un jurnalist care l-a întrebat pe Ilie Bolojan despre achiziția controversată a microbuzelor electrice din Bihor a fost împiedicat să se apropie de fostul premier, la finalul unei vizite în Vrancea, de lideri locali ai PNL.
Incidentul a avut loc în timpul deplasării lui Bolojan la Vizantea-Livezi, unde acesta a participat la inaugurarea noului complex balnear, iar scena a fost relatată de jurnalistul Cristi Irimia.
Jurnalist îmbâncit de lideri PNL
Reporterul l-a abordat pe Ilie Bolojan cu o întrebare despre microbuzele electrice achiziționate în Bihor, în perioada în care actualul lider liberal conducea Consiliul Județean: „De ce ați acceptat să dați 240.000 de euro pe un microbuz la Oradea? Vi se pare o cheltuire responsabilă a banului public?". Bolojan nu a oferit explicații și s-a îndreptat spre mașină.
În spatele său, președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, și consilierul județean PNL Cristinel Bălosu au încercat să îl oprească pe reporter. Unul dintre liberali l-a prins de gât și a încercat să îl tragă în spate, iar celălalt l-a împins și i-a reproșat ironic: „Ție chiar nu-ți pasă de județul ăsta?".
Realitatea Plus a relatat, de asemenea, că jurnalistul Cristi Irimia a fost împins după ce i-a adresat lui Ilie Bolojan întrebări despre microbuzele supraevaluate din Bihor, iar în imagini se vede cum reporterul este împiedicat să continue dialogul în timp ce Bolojan evită întrebările.
Incidentul a avut loc sub privirile membrilor echipei de protecție care îl însoțeau pe fostul premier. Potrivit relatării jurnalistului, agenții SPP au asistat la scenă fără să intervină vizibil, în timp ce liderii liberali locali încercau să îl îndepărteze din apropierea lui Bolojan.
La final, Ilie Bolojan s-a întors pentru scurt timp și i-a transmis jurnalistului „multă sănătate", fără să răspundă pe fond la întrebarea privind achiziția microbuzelor electrice.
Scandalul microbuzelor electrice din Bihor
Întrebarea jurnalistului viza una dintre cele mai controversate achiziții publice cu bani europeni din ultimii ani: programul microbuzelor electrice pentru elevi, finanțat prin PNRR. În Bihor, Consiliul Județean a semnat în 2023 un contract de finanțare de 35,9 milioane lei, TVA inclus, pentru achiziția de microbuze electrice prin Componenta C15 - Educație, Investiția 110 - „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi".
În august 2024, CJ Bihor anunța cinci oferte pentru achiziția a 25 de microbuze electrice destinate comunelor din județ. Instituția preciza atunci că fiecare microbuz urma să fie transferat câte unei primării partenere, între care Abram, Balc, Batăr, Borod, Budureasa, Bulz, Diosig, Oșorhei, Tinca și Vadu Crișului.
În perioada în care Ilie Bolojan conducea CJ Bihor, procedura pentru cele 25 de microbuze a fost lansată cu o valoare estimată de peste 30 de milioane de lei, adică aproximativ 1,2 milioane lei pe vehicul, echivalentul a circa 241.000 de euro.
Ulterior, procedura a fost finalizată cu desemnarea companiei Aveuro International SRL drept câștigătoare. Valoarea contractului a fost de 22,825 milioane lei fără TVA, potrivit informațiilor publicate de CJ Bihor. Aceasta înseamnă un preț de aproximativ 913.000 lei fără TVA pe microbuz, adică peste 180.000 de euro pe unitate fără TVA.
Vehiculele sunt Mercedes, au 16 locuri pe scaune, inclusiv unul pentru persoane cu dizabilități locomotorii, autonomie de 400 kilometri, lift pentru accesul persoanelor cu dizabilități și portbagaj.
Anchetă europeană și suspiciuni de cartel
Controversa nu se limitează la Bihor. La nivel național, achizițiile de microbuze electrice școlare prin PNRR au intrat în atenția Parchetului European. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat în aprilie 2026 că EPPO a confirmat oficial începerea unei investigații, după sesizarea făcută de MIPE.
Neregulile semnalate public privesc diferențe foarte mari de preț pentru același tip de microbuz electric 16+1 locuri. Potrivit datelor invocate de ministru și relatate de presa de specialitate, valorile au variat între aproximativ 99.000 de euro și 263.000 de euro pe unitate, fără justificări tehnice clare pentru aceste diferențe.
Consiliul Concurenței a intrat, de asemenea, pe fir. Autoritatea a efectuat inspecții inopinate la companii care comercializează microbuze electrice pentru elevi, între care Aveuro International SRL, C&I Eurotrans XXI SRL și Amperio Energy SRL. Investigația vizează suspiciuni privind posibila trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene, prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertanți prestabiliți, la prețuri peste nivelul pieței.
Ilie Bolojan a respins anterior ideea că procedurile derulate de CJ Bihor ar fi fost neregulamentare. Întrebat la Europa FM despre achizițiile din Bihor și despre diferențele mari de preț, el a spus că trebuie analizate marca, capacitatea și caracteristicile fiecărui vehicul și a susținut că „procedurile care au fost derulate de Consiliul Județean Bihor au stat în picioare" și, din punctul său de vedere, „au fost în bună regulă".
