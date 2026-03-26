E un scandal imens între Trump si Netanyahu. SUA respinge planul Israelului de a răsturna regimul de la Teheran: „De ce naiba aș face asta?!"

Donald Trump a respins categoric planul lui Benjamin Netanyahu de a provoca o revoltă populară în Iran, într-un schimb dur de replici care scoate la iveală o fisură majoră între Washington și Ierusalim.

„De ce naiba să le spunem oamenilor să iasă în stradă când vor fi măcelăriți?", i-ar fi spus Trump premierului israelian, într-o convorbire telefonică tensionată desfășurată săptămâna trecută, potrivit unor surse citate de presa americană.

Discuția a avut loc la doar câteva ore după ce Ali Larijani, șeful securității iraniene, fusese ucis într-un atac israelian. Netanyahu i-ar fi transmis liderului de la Casa Albă că regimul de la Teheran este în haos și că există o „fereastră" pentru o revoltă populară.

Trump a refuzat însă să meargă pe această linie, temându-se de un nou masacru, în condițiile în care mii de iranieni au fost uciși în trecut de forțele paramilitare în timpul protestelor anti-regim.

Deși cei doi lideri ar fi convenit inițial să „testeze" reacția populației fără încurajări directe, Netanyahu a continuat ofensiva retorică.

Într-un mesaj televizat, premierul israelian a declarat: „Avioanele noastre lovesc ținte teroriste... Acest lucru le permite curajoșilor cetățeni iranieni să iasă și să sărbătorească. Ieșiți în stradă... Noi vă urmărim de sus."

Declarația marchează o divergență tot mai clară între cei doi lideri, în condițiile în care administrația americană începe să se distanțeze discret de ideea schimbării de regim, deși Trump o susținuse la începutul războiului, scrie Daily Mail.

În paralel, Netanyahu a convocat în secret conducerea militară într-un buncăr din Tel Aviv și a cerut o ofensivă de 48 de ore asupra celor mai importante ținte iraniene.

Decizia vine în contextul în care liderii israelieni consideră că planul de pace propus de Trump - în 15 puncte - nu este suficient pentru a neutraliza amenințarea militară a Iranului.

Surse prezente la întâlnire au descris atmosfera ca fiind „extrem de tensionată", iar termenul-limită impus armatei reflectă temerea că SUA ar putea încheia rapid un acord cu Teheranul.

În același timp, Trump le-a spus republicanilor că SUA și Israelul au „extirpat cancerul" programului nuclear iranian și că victoria este aproape.

„A trebuit să eliminăm cancerul. Iranul nuclear era cancerul. L-am tăiat. Acum îl terminăm," a declarat liderul american.

În culise însă, Trump le-ar fi transmis aliaților că nu dorește prelungirea conflictului și vrea să respecte termenul inițial de patru până la șase săptămâni.

Cu toate acestea, Pentagonul a ordonat trimiterea a aproximativ 2.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu, care se vor alătura celor 4.500 de pușcași marini deja mobilizați - semn că scenariul unei invazii rămâne pe masă.

„Trump are o mână întinsă pentru un acord și cealaltă pregătită să lovească," a declarat un consilier, rezumând strategia dublă a Washingtonului.

Planul american cere Iranului să renunțe complet la programul nuclear și la rachetele cu rază lungă, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să abandoneze rețelele proxy.

Teheranul a respins însă propunerea și cere, la rândul său, închiderea bazelor americane din Golf, despăgubiri de război și oprirea atacurilor israeliene asupra Hezbollah.

Mai mult, Iranul vizează controlul asupra Strâmtorii Ormuz - un punct strategic pentru aproape o cincime din petrolul mondial - ceea ce ar permite impunerea unor taxe de tranzit.

Un oficial american a catalogat aceste cereri drept „ridicole" și „nerealiste", avertizând că un acord este acum mai greu de obținut decât înainte de izbucnirea războiului.

Negocierile directe între SUA și Iran lipsesc, dialogul fiind purtat prin intermediari din Egipt, Turcia și Pakistan.

Arabia Saudită face presiuni asupra lui Trump să continue ofensiva, iar prințul moștenitor Mohammed bin Salman ar fi cerut chiar utilizarea forțelor terestre pentru a distruge regimul iranian.

În același timp, Iranul privește cu neîncredere emisarii americani și ar prefera ca negocierile să fie conduse de vicepreședintele JD Vance, considerat mai moderat.