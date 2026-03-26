E un scandal imens între Trump si Netanyahu. SUA respinge planul Israelului de a răsturna regimul de la Teheran: „De ce naiba aș face asta?!"
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Donald Trump a respins categoric planul lui Benjamin Netanyahu de a provoca o revoltă populară în Iran, într-un schimb dur de replici care scoate la iveală o fisură majoră între Washington și Ierusalim.
„De ce naiba să le spunem oamenilor să iasă în stradă când vor fi măcelăriți?", i-ar fi spus Trump premierului israelian, într-o convorbire telefonică tensionată desfășurată săptămâna trecută, potrivit unor surse citate de presa americană.
Discuția a avut loc la doar câteva ore după ce Ali Larijani, șeful securității iraniene, fusese ucis într-un atac israelian. Netanyahu i-ar fi transmis liderului de la Casa Albă că regimul de la Teheran este în haos și că există o „fereastră" pentru o revoltă populară.
Trump a refuzat însă să meargă pe această linie, temându-se de un nou masacru, în condițiile în care mii de iranieni au fost uciși în trecut de forțele paramilitare în timpul protestelor anti-regim.
Deși cei doi lideri ar fi convenit inițial să „testeze" reacția populației fără încurajări directe, Netanyahu a continuat ofensiva retorică.
Într-un mesaj televizat, premierul israelian a declarat: „Avioanele noastre lovesc ținte teroriste... Acest lucru le permite curajoșilor cetățeni iranieni să iasă și să sărbătorească. Ieșiți în stradă... Noi vă urmărim de sus."
Declarația marchează o divergență tot mai clară între cei doi lideri, în condițiile în care administrația americană începe să se distanțeze discret de ideea schimbării de regim, deși Trump o susținuse la începutul războiului, scrie Daily Mail.
În paralel, Netanyahu a convocat în secret conducerea militară într-un buncăr din Tel Aviv și a cerut o ofensivă de 48 de ore asupra celor mai importante ținte iraniene.
Decizia vine în contextul în care liderii israelieni consideră că planul de pace propus de Trump - în 15 puncte - nu este suficient pentru a neutraliza amenințarea militară a Iranului.
Surse prezente la întâlnire au descris atmosfera ca fiind „extrem de tensionată", iar termenul-limită impus armatei reflectă temerea că SUA ar putea încheia rapid un acord cu Teheranul.
În același timp, Trump le-a spus republicanilor că SUA și Israelul au „extirpat cancerul" programului nuclear iranian și că victoria este aproape.
„A trebuit să eliminăm cancerul. Iranul nuclear era cancerul. L-am tăiat. Acum îl terminăm," a declarat liderul american.
În culise însă, Trump le-ar fi transmis aliaților că nu dorește prelungirea conflictului și vrea să respecte termenul inițial de patru până la șase săptămâni.
Cu toate acestea, Pentagonul a ordonat trimiterea a aproximativ 2.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu, care se vor alătura celor 4.500 de pușcași marini deja mobilizați - semn că scenariul unei invazii rămâne pe masă.
„Trump are o mână întinsă pentru un acord și cealaltă pregătită să lovească," a declarat un consilier, rezumând strategia dublă a Washingtonului.
Planul american cere Iranului să renunțe complet la programul nuclear și la rachetele cu rază lungă, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să abandoneze rețelele proxy.
Teheranul a respins însă propunerea și cere, la rândul său, închiderea bazelor americane din Golf, despăgubiri de război și oprirea atacurilor israeliene asupra Hezbollah.
Mai mult, Iranul vizează controlul asupra Strâmtorii Ormuz - un punct strategic pentru aproape o cincime din petrolul mondial - ceea ce ar permite impunerea unor taxe de tranzit.
Un oficial american a catalogat aceste cereri drept „ridicole" și „nerealiste", avertizând că un acord este acum mai greu de obținut decât înainte de izbucnirea războiului.
Negocierile directe între SUA și Iran lipsesc, dialogul fiind purtat prin intermediari din Egipt, Turcia și Pakistan.
Arabia Saudită face presiuni asupra lui Trump să continue ofensiva, iar prințul moștenitor Mohammed bin Salman ar fi cerut chiar utilizarea forțelor terestre pentru a distruge regimul iranian.
În același timp, Iranul privește cu neîncredere emisarii americani și ar prefera ca negocierile să fie conduse de vicepreședintele JD Vance, considerat mai moderat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scenariul Kharg: planul care ar putea schimba războiul cu Iranul - dar și riscurile unui conflict fără sfârșit
În culisele Pentagonului se contureaza unul dintre cele mai riscante scenarii ale actualei confruntari: o eventual ...
-
Iranul a intrerupt o rută cheie de aprovizionare cu gaze a Turciei
Iranul a intrerupt livrarile de gaze catre Turcia in urma atacului israelian asupra zacamantului de gaze South Pars, rel ...
-
Sub pretextul războiului cu Iranul, Israelul își extinde teritoriul în Liban și anunță noi cuceriri teritoriale: e vizat sudul Libanului, până la râul Litani
Armata israeliana va ocupa sudul Libanului pana la raul Litani, a anuntat marti ministrul apararii Israel Katz, fiind pe ...
-
Vladimir Putin sabotează negocierile de pace cu Ucraina în mod deliberat. Are un plan bine pus la punct și îl urmează fără abateri
Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a declarat ca Rusia face in mod deliberat cerințe nerealiste ...
-
Manevre pentru Venezuela: Fără a declara război, China se mișcă, influențează și impune noi recorduri împotriva intereselor SUA
China a inceput sa ia o serie de masuri practice, incepand cu realizarea ca Statele Unite au facut din controlul petrolu ...
-
Cât este de adevărat că Ungaria e „calul troian" al Rusiei în Europa? Țările UE reacționează dur la dezvăluirile Washington Post
Comisia Europeana si-a exprimat luni „profunda ingrijorare" cu privire la informatiile publicate de Washington Pos ...
-
Un diplomat iranian dezvăluie de ce nu cedează Iranul, în ciuda pierderilor din război
Iranul respinge, in aceasta etapa, orice ieșire diplomatica din conflict și iși construiește strategia pe capacitatea de ...
-
Paradoxul războiului din Golf: SUA sunt în război cu Iranul, dar au ridicat sancțiunile pe petrol iranian
SUA au suspendat pentru 30 de zile sancțiunile privind achiziționarea de petrol iranian pe mare, intr-o incercare de a r ...
-
Trump ia în calcul încheierea operațiunii din Iran. S-a încercat lovirea cu rachete balistice a unei baze militare americane aflate la 4.000 de kilometri distanță
Președintele american Donald Trump a declarat ca SUA ia in considerare „incheierea" operațiunii sale militare din ...
-
Liderul suprem al Iranului aruncă bomba: „Nu noi am atacat Turcia și Omanul. Este o înșelătorie menită să creeze diviziuni"
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat ca recentele atacuri atribuite unor ținte din Turcia și Oman nu ...
-
Congresul SUA îi va da peste bot lui Trump: Nu va aprobat cele 200 de miliarde de dolari pentru a continua razboiul din Iran pe care nici nu l-a autorizat (surse)
Surse din presa de la Washington susțin ca legislatorii democrați și unii membri republicani vor pune azi la indoiala ne ...
-
Aurul şi argintul se prăbuşesc pe pieţele globale, pe fondul temerilor legate de războiul din Iran şi inflaţie
Aurul si argintul au inregistrat scaderi puternice joi, pierzand aproximativ 5%, respectiv 10%, intr-un val amplu de van ...
-
Netanyahu recunoaște că vrea petrolul și gazele din Orientul Mijlociu după război: „Să treacă prin Israel"
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ca este de parere ca ar trebui construite conducte pentru a transporta petr ...
-
Sondaj cu cifre dezastruoase pentru Donald Trump: Atinge un nivel minim, cu puțin timp înainte de alegeri
Rata de aprobare a președintelui SUA, Donald Trump, a atins un nou nivel minim in cel de-al doilea mandat. Este rezultat ...
-
El Pais despre conducerea UE: „Cea mai slabă din ultimele decenii"
Cotidianul spaniol El Pais a publicat un material in care supune criticii conducerea superioara a Uniunii Europene. Potr ...
-
SUA cer demisia președintelui cubanez: „O amenințare neobișnuită și extraordinară"
Administrația Trump solicita demisia președintelui cubanez. Informația care nu a fost confirmata in mod oficial ar fi fo ...
-
Ideologul lui Putin cere oprirea totală a internetului occidental. Rușii au și un internet propriu: "Altă lume nu avem pentru voi!", spune Dughin
Internetul occidental in Rusia ar trebui oprit complet pe tot parcursul verii, pentru ca oamenii sa inceapa sa traiasca ...
-
Ușakov a răspuns într-un limbaj licențios la planul consilierilor lui Macron privind Ucraina: Fuck yourself!
Consilierii președintelui Franței, Emmanuel Bonn și Bertrand Buchwalter, s-au deplasat in februarie la Moscova pentru o ...
-
Israelul face prăpăd în Liban: Aproape 1.000 de morți, cel puțin 107 copii și 66 de femei
Potrivit unei informari oficiale date de Ministerul Sanatații din Liban, peste 850 de persoane au fost ucise in atacuril ...
-
„Vom câștiga mulți bani". Postarea lui Trump despre războiul din Iran, care a provocat consternare în industria petrolului
Președintele Donald Trump a facut recent o declarație care a starnit nemulțumire, in condițiile in care prețurile petrol ...
-
Viktor Orban a decis să le dea ucrainenilor mașinile blindate. A păstrat însă banii și aurul: 'Vă mai așteptăm'
Ungaria a decis sa trimita Ucrainei doua vehicule bancare care au fost confiscate, dar a pastrat cele 40 de milioane de ...
-
Isralo-SUA aruncă "focul iadului" asupra Iranului. Netanyahu și Trump anunță prăpădul: "Fiți atenți la ce se va întâmpla astăzi!"
Armata israeliana a lansat vineri un nou val de atacuri masive asupra capitalei iraniene, Teheranul, unde s-au auzit exp ...
-
Prețul petrolului crește din nou. Petroliere avariate în Strâmtoarea Ormuz după atacuri cu bărci-kamikaze atribuite Iranului
Doua petroliere au fost grav avariate in Stramtoarea Ormuz dupa atacuri atribuite unor ambarcațiuni incarcate cu explozi ...
-
Dosarul Epstein zgudie guvernul de la Londra - Care ar fi fost rolul lui Nigel Farage
Guvernul britanic a publicat miercuri primele documente referitoare la numirea lui Peter Mandelson in functia de ambasad ...
-
Care e „cartea ascunsă" pe care Iranul o mai are de jucat după "faza pe rachete"
Iranul s-ar putea afla la doar cateva zile de a ramane fara lansatoare de rachete, dar experții avertizeaza ca regimul d ...
-
Bloomberg: Putin a devenit singurul învingător al războiului din Iran
În orice caz, așa considera presa americana. Marina Militara a SUA lanseaza rachete Tomahawk asupra Iranului, astf ...
-
Ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: Netanyahu l-a fentat pe Trump referitor la bombardamente asupra depozitelor de petrol
Loviturile Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil de sambata au depașit cu mult așteptarile SUA cand ...
-
Motivul pentru care rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
Conducerea Houthi din Yemen adopta o abordare precauta și evita implicarea directa in razboiul actual dintre Statele Uni ...
-
Rusia se implică oficial - Vladimir Putin cere răspicat: „Israelul și SUA să oprească agresiunea împotriva Iranului!"
Presedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleante omologului sau iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victi ...
-
Implicațiile unui scandal major prin care Zelenski a compromis șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban
Avertismentul președintelui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orbán, facut zilele trecute, a ...
