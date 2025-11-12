Șeful Statului Major: "Franța se pregătește pentru un șoc. Armata franceză trebuie să fie pregătită pentru un conflict cu Rusia în 3-4 ani"

Cu ocazia celei de-a 107-a aniversări a armistițiului din 1918, marți, 11 noiembrie, șeful Statului Major al Armatei Franceze a acordat un interviu ziarului Ouest-France, în care a evocat provocările militare viitoare, printre care riscul unui război purtat de Rusia împotriva NATO, potrivit presei franceze.

Șeful Statului Major al Armatei, Fabien Mandon, și-a reiterat avertismentele marți, 11 noiembrie, cu ocazia celei de-a 107-a aniversări a Armistițiului din 1918, într-un interviu acordat publicației Ouest-France. Generalul de aeronautică în vârstă de 56 de ani, care și-a preluat funcția în cursul verii, consideră că armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani" cu Rusia.

„Văd evoluția Rusiei: în 2008, atacă Georgia; în 2014, cucerește Crimeea; în 2022, este rândul Ucrainei. Rusia consideră că Europa este slabă. Știu că se reorganizează din punct de vedere militar pentru a putea angaja o luptă împotriva țărilor NATO. Trebuie să ne pregătim pentru asta", a asigurat el în paginile cotidianului național.

Fostul pilot de Mirage F1 și Mirage 2000 a reamintit că aliații Franței, Statele Unite, Germania și Regatul Unit împărtășesc această constatare, bazată pe informații militare.

Pentru a se pregăti pentru un astfel de conflict, armatele participă în mod regulat la „exerciții majore în condiții de confruntări de puteri care ar fi foarte grave, de tip rusesc", a adăugat el, anunțând organizarea unui exercițiu fără precedent numit Orion 2026, care va reuni armatele și națiunea, precum și statele aliate. „Mai mulți parteneri internaționali ne-au cerut să participăm sau să observăm exercițiul, deoarece împărtășesc preocupările noastre și constată că Franța se pregătește corespunzător".

Generalul consideră că implicarea întregii societăți este cheia pentru a se proteja de agresiunea unui stat belicos. „Un șoc de această natură solicită mult mai mult decât armatele, este nevoie de sprijinul întregii țări. Rusia a studiat societățile noastre și știe că forța noastră este unitatea. Dacă reușește să ne fragmenteze și să ne dezbine, poate câștiga", consideră Fabien Mandon, care a dat mai multe exemple de tentative de destabilizare.

Șeful Statului Major al Armatei a menționat sicriele false depuse în fața Turnului Eiffel, capetele de porc în fața moscheilor, amplificarea panicii în jurul păduchilor de pat...

„Reînarmarea militară este necesară, la fel și reînarmarea morală a națiunii, fiecare francez trebuie să se simtă implicat. Armata singură, fără sprijinul națiunii, nu funcționează. Este ceea ce a demonstrat Ucraina".

Generalul și-a încheiat interviul acordat Ouest-France spunând că „nu crede" că francezii sunt pregătiți să joace un rol într-un astfel de conflict, „dar lucrurile se schimbă repede", a adăugat el.

„Istoria este foarte prezentă în cultura națiunii noastre. Știm cât costă războiul. Toate familiile au fost afectate. În toate satele există monumente dedicate eroilor căzuți la datorie, unde ne adunăm în fiecare 11 noiembrie. Francezii trăiesc în pace de câteva decenii. Datorită Europei, am încetat să ne mai luptăm cu țările vecine", a susținut Fabien Mandon.

„Recurgerea la forță nu mai este acceptată în același mod. Cu toate acestea, ne aflăm într-un moment al istoriei în care, colectiv, trebuie să reînvățăm să acceptăm riscul și să apărăm cu forța ceea ce este cel mai prețios pentru noi".