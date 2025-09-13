Exodul din Gaza - Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul goniți de atacurile israeliene

Armata israeliană a declarat sâmbătă că peste 250.000 de locuitori din Fâşia Gaza au părăsit deja oraşul Gaza şi se îndreaptă către sudul enclavei palestiniene, din cauza bombardamentelor israeliene, a ordinelor de relocare forţată şi a ameninţării unei invazii terestre.

"Locuitori din Gaza, conform estimărilor Forţelor de Apărare (ale Israelului), peste un sfert de milion de locuitori ai oraşului Gaza au părăsit oraşul pentru propria lor siguranţă", a declarat purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee pe platforma X, într-o postare în limba arabă.

EFE nu a putut corobora estimarea armatei israeliene, dar conform datelor de la Agenţia ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), peste 122.385 de strămutări au fost înregistrate în oraşul Gaza din 14 august, 60% (peste 73.500 de mişcări) din nordul spre sudul Fâşiei Gaza.

Conform metodologiei, aceeaşi persoană poate face mai mult de o strămutare, aşadar numărul total de locuitori strămutaţi din Gaza ar putea fi mai mic. În oraşul Gaza, se estimează că se mai aflau în jur de un milion de oameni. Pe 9 septembrie, odată cu ameninţarea unei invazii terestre iminente, armata israeliană a ordonat evacuarea completă a acestui oraş.