Întrebări cheie rămân fără răspuns despre asasinarea lui Charlie Kirk, odată cu anunțarea comemorării sale

În timp ce anchetatorii analizează cu atenție mesajele online, notițele și cartușele gravate în căutarea motivului uciderii unuia dintre cei mai proeminenți activiști conservatori din țară la un eveniment pe campusul Universității Utah Valley, autoritățile investighează, de asemenea, dacă relația romantică a suspectului Tyler Robinson cu un coleg de cameră aflat în tranziție a fost un factor în atacul armat, a declarat duminică guvernatorul Utahului, Spencer Cox.

Între timp, persoanele îndoliate din întreaga țară participă la priveghiuri pentru a-i aduce un omagiu lui Charlie Kirk, un aliat în vârstă de 31 de ani al președintelui Donald Trump și cofondator al organizației de tineret Turning Point USA . Stadionul State Farm din Glendale, Arizona, cu o capacitate de 63.400 de locuri, se pregătește să găzduiască în dimineața zilei de 21 septembrie o ceremonie memorială de amploare, care se așteaptă să fie o dovadă a influenței lui Kirk . Văduva sa, Erika Kirk, a promis vineri că va continua activitatea acestuia, inclusiv vizitele în campus și podcastul său.

Cu ce acuzații se confruntă suspectul?

Robinson urmează să se prezinte în instanță marți , acuzat de uciderea lui Kirk. El este reținut fără drept de cauțiune la închisoarea comitatului Utah, sub acuzații precum crimă agravată, folosirea unei arme de foc în mod grav și obstrucționarea justiției, potrivit oficialilor. Procurorul general din Utah, Derek Brown, nu a declarat vineri dacă autoritățile vor continua să aplice pedeapsa cu moartea , dar a spus că „totul este pe masă".

Tânărul în vârstă de 22 de ani este ținut într-o unitate specială de cazare la închisoarea comitatului Utah, astfel încât personalul să-l poată „supraveghea îndeaproape", a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Utah într-un comunicat. Robinson se află sub supraveghere sporită și va rămâne sub supraveghere specială în așteptarea unei evaluări a sănătății mintale, un proces care ar putea dura câteva zile, potrivit sergentului Ray Ormond.

Odată ce sănătatea mintală a lui Robinson va fi evaluată, Ormond spune că oficialii vor stabili care zonă de locuințe este cea mai potrivită pentru el. Măsurile de precauție sunt standard pentru cazurile care implică acuzații grave sau potențiale probleme de comportament, a spus Ormond, menționând că nu a fost informat despre comentarii suicidare specifice din partea lui Robinson. „Va continua să fie monitorizat de personalul medical, de la spital și de la centrele de detenție pe toată durata șederii sale", a adăugat Ormond.

Au găsit autoritățile un motiv?

Autoritățile încearcă să înțeleagă ce l-a adus pe Robinson pe acoperișul unde se presupune că l-a împușcat pe Kirk săptămâna aceasta. Autoritățile investighează dacă relația romantică a lui Robinson cu colegul său de cameră, care este transgender, ar putea avea legătură cu atacul armat, a declarat Cox pentru Dana Bash de la CNN. „Acest partener a fost incredibil de cooperant, nu avea nicio idee că se întâmplă asta și lucrează chiar acum cu anchetatorii", a spus Cox.

Camera de Comerț LGBTQ+ din Utah a condamnat împușcătura într-un comunicat emis duminică. „Suntem cu toții îndurerați în acest moment dificil", a declarat Liz Pitts, CEO și președinte. „Și va fi nevoie de noi toți pentru a schimba narațiunea. Respingând ura și alegând compasiunea, putem începe să construim podurile care ne vor duce mai departe."

„Acestea sunt lucruri care sunt încă în curs de procesare pentru acuratețe și verificare și vor fi incluse în documentele de acuzare", a spus Cox. Jud Hoffman, vicepreședinte al platformei de mesagerie Discord, a declarat vineri într-un comunicat că au existat „comunicații între colegul de cameră al suspectului și un prieten după împușcături, în care colegul de cameră povestea conținutul unui bilet pe care suspectul îl lăsase în altă parte".

Robinson, student în anul trei la un program de ucenicie în domeniul electric, care a crescut în mica comunitate suburbană din Washington, Utah, a fost arestat în urma unei vânători de oameni de 33 de ore care a atras atenția națională și a alimentat un val de dezinformare online. În timp ce poliția investighează uciderea, autoritățile au indicat ceea ce au descris ca fiind mesaje antifasciste gravate pe tuburile de gloanțe ale unei puști găsite în apropierea locului împușcăturilor, ca posibile dovezi ale unui motiv politic.

Un glonț avea inscripționat „Hei, fascistul! Prinde!" - un mesaj despre care Cox a spus vineri că „vorbește de la sine". Cox a declarat vineri că Robinson a fost radicalizat „într-un timp destul de scurt". Un membru al familiei lui Robinson le-a spus anchetatorilor că presupusul atacator „a devenit mai politic în ultimii ani" și l-a criticat pe Kirk la o cină recentă în familie, a spus Cox.

Mesajele de pe tuburile de gloanțe includeau și un amestec de meme-uri și aluzii la jocuri video. Acestea prezentau o serie de săgeți reprezentând comenzile folosite pentru a efectua un atac în jocul video Helldivers 2 și versurile unui cântec italian popular legat de antifasciști. Alte gravuri sugerau mai degrabă legături cu trolling-ul online, inclusiv una care spunea: „Dacă citești asta, ești gay LMAO".

Robinson a fost în cele din urmă arestat după ce tatăl său l-a recunoscut în imagini făcute publice și l-a convins pe fiul său să se confeseze unui pastor de tineret, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru CNN. Un prieten al familiei a contactat apoi Biroul Șerifului din comitatul Washington, au declarat oficialii. Oficialii au declarat că mesajele pe care Robinson le-a trimis pe Discord s-au numărat printre indiciile care i-au ajutat pe anchetatori să-l identifice ca suspect.

Mesajele precizau necesitatea recuperării unei puști dintr-un punct de preluare, lăsarea puștii într-un tufiș, supravegherea zonei în care fusese lăsată pușca și înfășurarea puștii într-un prosop, conform declarației pe proprie răspundere. Anchetatorii au declarat că au descoperit o pușcă cu bolt action înfășurată într-un prosop în apropierea locului împușcăturilor. Mesajele Discord, pe care colegul de cameră al lui Robinson le-a arătat anchetatorilor, se referă, de asemenea, la gravarea gloanțelor și menționează că o lunetă și o pușcă sunt unice, au declarat oficialii.

Și într-o conversație de grup Discord după împușcături, Robinson a glumit că „sosia" sa a comis crima, a relatat The New York Times . După ce FBI a publicat imagini de supraveghere cu un bărbat pe o scară din campusul Universității Utah Valley, o cunoștință dintr-un chat de grup a etichetat numele de utilizator al lui Robinson și l-a întrebat „wya", adică „unde ești", a relatat Times. Robinson a răspuns în decurs de un minut, scriind că „sosia" sa încerca să „mă bage în bucluc", se arată în știrea Times, menționând că schimbul de replici a avut loc joi în jurul orei 13:00, cu câteva ore înainte de arestarea lui Robinson. După arestarea sa, Robinson a vorbit inițial cu unele forțe de ordine, dar a tăcut rapid vineri dimineață după ce a angajat un avocat, au declarat anterior pentru CNN surse familiarizate cu cazul.

Ce se va întâmpla cu podcastul și turneul lui Kirk?

„Dacă ați crezut că misiunea soțului meu era puternică înainte, habar n-aveți", a spus Erika Kirk în primul său discurs public după uciderea soțului ei. „N-aveți nicio idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară." Într-un omagiu emoționant adus soțului ei, Erika Kirk a distribuit pe rețelele de socializare o serie de fotografii și videoclipuri în care îi ține și îi sărută mâinile soțului în sicriul său deschis. Într-o fotografie, este văzută stând pe un scaun și aplecată peste sicriu.

„Nu ai nicio idee ce foc ai aprins în această soție", a spus ea în discursul ei de vineri. „Strigătele acestei văduve vor răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă." Turneul programat al lui Charlie Kirk prin campusurile universitare, „Turneul American Comeback", va continua conform planului, a declarat Erika Kirk . „Vor fi și mai multe turnee în anii următori", a spus ea, menționând că Americafest, conferința anuală a Turning Point USA, va avea loc în continuare la Phoenix în decembrie.

„Va fi mai grozav ca niciodată", a spus ea. „Emisiunea radio și podcastul de care era atât de mândru vor continua." Erika Kirk a spus că a trebuit să le explice celor doi copii mici ai săi absența soțului ei. Joi seară, fiica lor de 3 ani a întrebat: „Unde e tati?" „Iubito, tati te iubește atât de mult", a răspuns ea. „Nu-ți face griji. E într-o călătorie de serviciu cu Isus, așa că își poate permite bugetul tău pentru afine." Prietenii, colegii și fanii l-au comemorat și pe Kirk, spunând că acesta lasă în urmă o moștenire de credință și iubire.

Andrew Kolvet, producătorul executiv al emisiunii „The Charlie Kirk Show", a declarat că prietenul și colegul său a murit făcând ceea ce iubea. „A lui Charlie nu i-a fost niciodată frică de lupta intelectuală. Era dispus să intre în orice arenă, să dezbată cu oricine și să discute orice - și îi plăcea asta", a declarat Kolvet pentru Michael Smerconish de la CNN sâmbătă. „Îl energiza, știa că acele interacțiuni erau ceea ce oamenii își doreau." Kolvet a spus că Kirk a fost „captivant" de urmărit și l-a descris pe activistul politic conservator ca petrecându-și „toate momentele de veghe învățând, studiind și încercând să-și perfecționeze abilitățile".

Kolvet și alții au găzduit vineri o ediție memorială a emisiunii radio și a podcastului lui Kirk. Promovarea de către Kirk a contestării ideilor altor persoane prin discuții și dezbateri a fost în centrul episodului podcastului. Scaunul lui Kirk a rămas la masă, dureros de gol. Însă faptul că a văzut obiectele personale ale lui Kirk, cum ar fi cravatele și jucăriile lăsate de copii, i-a adus aminte de pierderea lui Jack Posobiec , un comentator conservator care a lucrat îndeaproape cu Kirk. „Uitându-mă la asta, mi-am dat seama cu adevărat că nu se va mai întoarce pentru ele", a spus el.

În zilele care au urmat morții sale, conturile lui Kirk de pe internet au câștigat milioane de urmăritori, conform datelor compilate de CNN . Videoclipurile cu argumentele politice ale lui Kirk care îl promovează pe Trump și prioritățile conservatoare au înregistrat, de asemenea, o creștere a numărului de vizualizări, multe clipuri fiind schimbate între fani. Cuvintele „EU SUNT CHARLIE KIRK" au devenit un strigăt de mobilizare printre fanii lui Kirk pe platformele de socializare de la moartea sa.

Cum reacționează susținătorii lui Kirk?

Susținătorii lui Kirk i-au adus un omagiu activistului la priveghiuri în state precum New York, Wisconsin, Virginia, Dakota de Nord și Utah. Priveghiuri și cercuri de rugăciune în onoarea lui Kirk vor avea loc și în acest weekend în alte câteva state, inclusiv Florida și Colorado. „Suntem Charlie", scria pe pancarta unei persoane îndoliate la o priveghi de vineri în Provo, Utah. „Și nu vom tăcea." „Oamenii buni trebuie să moară", scria pe o altă pancartă. „Dar moartea nu le poate ucide numele." Mulți dintre cei prezenți la priveghiuri erau tineri studenți, o dovadă a bazei sale masive de fani din campusurile universitare. Turning Point USA, unde Kirk era director executiv, are aproximativ 800 de filiale universitare, potrivit site-ului web al organizației.

O participantă la deces, Alexis Breuer, studentă în vârstă de 22 de ani, a spus că Kirk „a apărut într-un moment în care multora dintre noi ne temeam să ne exprimăm convingerile, ne temeam de reacțiile negative din partea colegilor noștri". „El era... cineva de vârsta noastră care înțelegea generația în care ne aflam", a declarat ea pentru Reuters la priveghiul din Utah. „A fost un exemplu pentru noi că nu trebuie să ne fie frică. Putem să ne apărăm convingerile elocvent și pașnic, fără frică." Un alt participant la priveghi, studentul în vârstă de 24 de ani Dallin Webecke, a declarat că uciderea a fost „foarte înfricoșătoare", dar a spus că susținătorii se agață unii de alții pentru a se consola. „Nu suntem singuri și putem continua să luptăm împreună", a declarat el pentru Reuters.

La Universitatea Utah Valley, unde 3.000 de oameni se adunaseră miercuri pentru a-l urmări pe Kirk vorbind în momentul în care a fost ucis, mulți încă se confruntă cu atacul armat. Videoclipul incidentului îi arată pe studenți țipând și fugind, iar apelurile la 911 dezvăluie panica spectatorilor când l-au văzut pe Kirk lovit de glonț. Fostul reprezentant al statului Utah, Phil Lyman, a declarat că Kirk continuă să aibă o influență globală majoră chiar și după moartea sa, iar faptul că a fi martor la împușcături ar „schimba traiectoria" studenților care erau adunați în campus pentru evenimentul lui Kirk.

„Dacă dorințele lui Charlie se vor îndeplini, atunci acest lucru se va schimba într-un mod foarte pozitiv", a declarat el pentru Fredricka Whitfield de la CNN. Universitatea Utah Valley a anunțat că cursurile se vor relua miercuri - exact la o săptămână după atac. De asemenea, studenții vor avea la dispoziție consiliere în domeniul sănătății mintale, a declarat universitatea. Nu este clar dacă Trump va participa la ceremonia de comemorare a „vieții remarcabile și a moștenirii durabile" a lui Kirk, care va avea loc pe stadionul echipei Arizona Cardinals din NFL. Joi, Trump a declarat că are „obligația" de a participa la înmormântarea lui Kirk.