Marine Le Pen sfidează condamnarea și intră în cursa prezidențială din Franța: „Voi face campanie fără brățara electronică"

Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franţa, a anunţat marţi seara că va candida la Palatul Élysée anul viitor, în ciuda condamnării sale la purtarea unei brăţări electronice, informează Le Figaro, conform news.ro.

Marţi, justiţia a deschis calea către o posibilă a patra candidatură a lui Marine Le Pen la alegerile prezidenţiale. Iar după o după-amiază de negocieri intense în cadrul partidului său RN, Le Pen a decis să profite de această oportunitate.

Marine Le Pen va contesta condamnarea

Invitată marţi seara la jurnalul de ştiri de la ora 20:00 al postului TF1, lidera deputaţilor RN a anunţat că va candida. „Vreau să epuizez toate căile de atac pentru a-mi putea apăra nevinovăţia în acest dosar", a declarat ea.

Ea intenţionează să facă recurs la Curtea de Casaţie, ceea ce ar suspenda sancţiunea primită. „Am precizat că nu voi face campanie electorală purtând brăţara electronică. Dar, întrucât am posibilitatea de a introduce un recurs la Curtea de Casaţie (...) şi întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie electorală fără brăţara electronică", a precizat ea.

Condamnată la trei ani de închisoare, dintre care unul cu executare sub supraveghere electronică

Curtea de Apel a condamnat-o pe Marine Le Pen la o amendă de 100.000 de euro, trei ani de închisoare - dintre care doi cu suspendare și unul executat sub supraveghere electronică - precum și la o perioadă de ineligibilitate de 45 de luni, dintre care 30 de luni sunt suspendate.

Dosarul vizează utilizarea unor fonduri ale Parlamentului European pentru plata unor asistenți care ar fi desfășurat activități în beneficiul partidului Rassemblement National, și nu exclusiv pentru activitatea parlamentară.

Alegerile prezidențiale din Franța, în primăvara anului viitor

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate anul viitor. Primul tur este prevăzut pentru 18 aprilie, iar al doilea tur pentru 2 mai, dacă niciun candidat nu va obține majoritatea absolută în primul tur.

Până la pronunțarea deciziei din apel, Marine Le Pen afirmase că o eventuală condamnare la executarea pedepsei prin purtarea unei brățări electronice i-ar pune sub semnul întrebării candidatura.

În eventualitatea în care situația juridică a lui Marine Le Pen s-ar complica înaintea scrutinului, președintele Rassemblement National, Jordan Bardella, rămâne principalul candidat de rezervă al formațiunii.

Potrivit unui sondaj Ifop citat de Politico, Bardella ar putea obține până la 37% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, având un avans de peste 15 puncte procentuale față de cel mai apropiat contracandidat în scenariile analizate.