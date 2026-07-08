Zelenski a apărut la summitul NATO și cere în primul rând sisteme Patriot și rachete interceptoare așteptându-se la un atac apocaliptic al Rusiei

Volodimir Zelenski merge la summit cerând în primul rând sisteme Patriot și rachete interceptoare, după ce Rusia a lovit de două ori capitala ucraineană în mai puțin de o săptămână, provocând peste 50 de morți.

Sergei Sobianin, primarul Moscovei a declarat că peste 430 de drone au atacat regiunea Moscovei, în noaptea de luni spre marți. Edilul rus a calificat incidentul drept „unul dintre cele mai ample atacuri cu drone" asupra capitalei ruse, încă de la începutul războiului din Ucraina.

Începând cu ora 2:40 dimineața, ora locală, Sobyanin a publicat o serie de actualizări pe Telegram în care preciza că apărarea aeriană rusă interceptase valuri de drone care se apropiau de Capitală. Până dimineață, el a declarat că peste 430 de drone se îndreptaseră spre regiunea Moscovei între seara precedentă și ora 6 dimineața, potrivit KyivPost. „Cele mai multe dintre ele au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană încă de la distanță", a anunțat Sobianin.