Netanyahu îl avertizează pe Trump în privința vânzării avioanelor F-35 către Turcia: "Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Vei vedea agresiunea care va urma"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că vânzarea de avioane de luptă F-35 către Turcia ar „distruge" echilibrul de putere din Orientul Mijlociu.

Netanyahu: "Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu"

„Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, deoarece cred că Turcia are aspirații agresive", a declarat Netanyahu într-un interviu televizat acordat CNN, adăugând: „Dacă le oferi această putere, vei vedea agresiunea care va urma."

Declarațiile sale au venit după ce președintele american Donald Trump a afirmat, mai devreme în aceeași zi, că ia în calcul o astfel de măsură, în pofida faptului că a exclus Turcia din programul F-35 în 2019, după ce Ankara a achiziționat un sistem rusesc de apărare antiaeriană.

Benjamin Netanyahu s-a opus și în trecut vânzării avioanelor F-35 către Turcia, însă președintele turc Recep Tayyip Erdoğan mizează pe relația sa bună cu Donald Trump pentru a obține livrarea a cinci aparate de zbor, pentru care plata a fost deja efectuată.

Erdogan spune că Trump i-a promis livrarea a cinci avioane

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a exprimat speranţa într-un răspuns pozitiv la cererea ţării sale de a cumpăra avioane militare americane F-35, după întâlnirea sa, marţi la Ankara, cu omologul său american Donald Trump, adăugând că liderul de la Casa Albă promisese să livreze cinci avioane şi acesta ''îşi ţine promisiunile întotdeauna'', transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Turcia a fost cumpărător şi producător de avioane F-35 înainte de a fi scoasă din acest program în 2019, după ce achiziţionase sisteme de apărare ruseşti S-400. Ankara a considerat măsura incorectă şi a solicitat fie avioanele pentru care plătise, fie rambursarea banilor. De la revenirea lui Trump la Casa Albă, cele două părţi au declarat public că vor să soluţioneze această problemă.

Adresându-se presei la palatul prezidenţial din Ankara înaintea întrevederii cu Trump, Erdogan a mai spus că va discuta cu liderul american despre războiul din Ucraina.

De partea sa, Donald Trump a afirmat că va ridica sancţiunile impuse Turciei şi va ''examina'' posibilitatea de a vinde avioane F-35 către Ankara.

Trump: „Vom ridica sancțiunile"

''Vom ridica sancţiunile'', le-a spus Trump jurnaliştilor după ce fusese întrebat despre măsurile impuse în cadrul CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). ''Este un avion excelent, de departe cel mai bun, şi cu siguranţă este ceva ce vom examina'', a argumentat preşedintele SUA.

Luni, premierul israelian Benjamin Netanyahu îndemnase Statele Unite să nu vândă Turciei avioane de luptă F-35.

Produs de grupul industrial american Lockheed Martin, F-35, cel mai sofisticat avion de luptă american, a fost dezvoltat de SUA în parteneriat cu alte ţări NATO, alianţă din care Turcia face parte, în cadrul unui program numit Joint Strike Fighter.