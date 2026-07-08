Rusia atacă masiv Kievul cu rachete balistice, după loviturile ucrainene la Moscova: explozii puternice au răsunat în tot orașul

Autoritățile ucrainene au raportat un nou atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, scrie BBC Serviciul Rus. Trupele rusești atacă Kievul cu rachete balistice, a anunţat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, îndemnând oamenii să se adăpostească.

O serie de explozii puternice au răsunat în tot orașul, iar alerta a fost dată abia după explozii, potrivit Agenţiei de presă RBC-Ucraina. În urma atacului au fost semnalate incendii în două cartiere ale capitalei. Potrivit datelor preliminare transmise de primarul Vitali Kliciko, doi oameni au fost răniți. Mai multe explozii s-au auzit în capitală înainte de declanșarea alertei aeriene.

În cartierul Desniansk, în urma unei lovituri efectuate de o rachetă, au izbucnit incendii la mai multe depozite. În cartierul Sviatoșinsk o clădire nelocuită a fost cuprinsă de flăcări. O explozie inițială a fost auzită chiar înainte ca sirenele de raid aerian ale orașului să sune și a fost urmată de alte patru.

Atacul loc la mai puțin de o săptămână după cele mai grave atacuri aeriene are ale Rusiei asupra Kievului, care au ucis 30 de persoane, potrivit Le Figaro .

Primarul Vitali Klitschko a raportat doi răniți. El a indicat că depozitele ardeau într-o parte a orașului în urma unui atac cu rachete și că o clădire nerezidențială ardea și ea într-o altă zonă. „Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în adăposturi!", a scris Klitschko pe rețelele de socializare.

Armata rusă a atacat și orașul ucrainean Zaporojiea, în noaptea de marţi spre miercuri, lovind cu bombe aeriene ghidate (KAB), notează UKRINFORM

În urma atacului a fost distrusă clădirea unei întreprinderi din industria alimentară, iar o persoană a fost rănită. "Un angajat în vârstă de 43 de ani a fost rănit" - a precizat șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov.

Acesta este al doilea atac masiv asupra Kievului în ultimele două zile.

În noaptea de 6 iulie, Kievul a fost supus unui atac masiv rusesc, soldat cu 19 morți. Alte nouă persoane, potrivit autorităților ucrainene, au fost ucise în regiunea Kiev.

Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că nu au reușit să intercepteze niciuna dintre rachetele balistice lansate în timpul atacului rusesc asupra Kievului de luni.

Armata și președintele ucrainean au avertizat că Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare pentru sistemul de apărare aeriană Patriot.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Ankara pentru summitul NATO, și-a îndemnat aliații săi să livreze țările sale mai multe echipamente de apărare aeriană.

La mai bine de patru ani de la începerea invaziei rusești în țară, au loc în mod regulat atacuri rusești masive care implică sute de drone și zeci de rachete.

Kievul, cu mult mai puține resurse, în special în ceea ce privește rachetele, și- intensificat și el atacurile asupra teritoriului rus, dând o lovitură în special sectorului petrolier.

Atacul de azi dimineață de la Kiev vine și în contextul în care ucrainenii au atacat masiv Moscova.

Sergei Sobianin, primarul Moscovei a declarat că peste 430 de drone au atacat regiunea Moscovei, în noaptea de luni spre marți. Edilul rus a calificat incidentul drept „unul dintre cele mai ample atacuri cu drone" asupra capitalei ruse, încă de la începutul războiului din Ucraina.