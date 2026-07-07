Ucraina loveşte opt petroliere din „flota fantomă" a Rusiei, care livrau combustibili în Crimeea
Postat la: 07.07.2026 |
Drone ucrainene au lovit luni noaptea în Marea Azov opt petroliere din aşa-numita „flotă fantomă" a Rusiei, care livrau combustibili în Crimeea, a anunţat marţi armata Ucrainei.
Forţa de drone ucraineană a comunicat pe Telegram că navele lovite, de circa 7000 de tone fiecare, erau vizate de sancţiuni internaţionale. Mesajul conţine şi filmări alb-negru cu vasele lovite, pe care izbucnesc incendii, precum şi afirmaţia că „lovirea logisticii navale a inamicului complică livrarea de combustibili şi muniţie necesare pentru sprijinirea activităţilor militarilor ruşi, în special în teritoriul ocupat temporar al Crimeei".
Cu o zi înainte, în cadrul aceluiaşi efort de a izola peninsula ocupată de Rusia în 2014, Ucraina lovise alte două petroliere-fantomă. Atacurile ucrainene împotriva infrastructurii energetice din Crimeea au provocat deja o penurie de carburanţi şi au determinat autorităţile ruse de ocupaţie să declare starea de urgenţă. Loviturile cu drone maritime au scos din uz şi petroliere care transportau pe Marea Neagră materia primă produsă în Rusia, în contextul eforturilor Kievului de a reduce veniturile Moscovei care pot fi folosite pentru finanţarea războiului.
S-au consemnat de asemenea şi explozii neexplicate la bordul unor petroliere acostate în porturi ruseşti. Ucraina nu a confirmat, dar nici nu a dezminţit că ar avea vreun rol în astfel de atacuri, aşa cum suspectează surse din domeniul securităţii maritime. Kievul cere de mai multă vreme aliaţilor internaţionali să intervină împotriva petrolierelor care ocolesc sancţiunile, livrând petrol rusesc pe pieţele internaţionale.
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