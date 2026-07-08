Scandalul Pfizer escaladează. Alexandru Rogobete răspunde acuzațiilor lui Vlad Voiculescu: „Aveți tupeu să vorbiți de trădare de țară?"
Postat la: 08.07.2026 |
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, respinge acuzațiile lansate de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, privind negocierile purtate cu compania Pfizer și susține că demersurile inițiate în mandatul său au avut ca scop reducerea pierderilor financiare suportate de România în urma contractelor pentru vaccinurile anti-COVID. Rogobete afirmă că negocierile au fost începute cu mandat din partea Guvernului și acuză faptul că este transformat într-un „țap ispășitor" pentru decizii pe care nu le-a luat.
Alexandru Rogobete susține că discuțiile cu Pfizer au fost inițiate oficial, în interesul statului român. Reacția acestuia vine după ce fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu i-a acuzat pe Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanţelor, şi pe Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, de trădare în legătură cu negocierile cu firma Pfizer.
„Da, în aprilie 2026, am început și participat la o posibilǎ negociere cu Pfizer în calitate de ministrul al Sănătății, în interesul României și românilor, cu un mandat clar de la Guvern", a transmis Alexandru Rogobete.
Fostul ministru afirmă că acuzațiile formulate la adresa sa sunt lipsite de temei și îl acuză pe Vlad Voiculescu că încearcă să deturneze atenția de la deciziile luate în perioada în care a condus Ministerul Sănătății.
„Culmea ipocriziei este că deși am părăsit funcția de ministru la două sau trei zile după întâlnirea de la Washington DC, unul dintre foștii miniștrii care sunt fix cauza achiziției fără discernământ a unui număr absurd de mare de doze de vaccinuri anti-COVID mă acuză de trădare de țarǎ! Voi care ați îndatorat țara asta cu aproape 1 miliard de euro, aveți tupeu sǎ vorbiți de trǎdare de țarǎ?", a transmis Alexandru Rogobete.
„Nu a existat nicio clauză de confidențialitate"
Rogobete susține că întâlnirea de la Washington nu a fost condiționată de niciun acord de confidențialitate și că informațiile prezentate nu au avut caracter secret.
„Nu a existat nicio clauză de confidențialitate în întâlnirea exploratorie avutǎ la Washington, unde am prezentat alături de ministrul Finanțelor deschiderea României la o eventualǎ negociere. De ce ar fi? Vorbim totuși despre bani publici și despre un subiect de interes public major. Nu a existat niciun agreement scris, un NDA sau o condiționalitate de vreun fel atașată discuției", a declarat Alexandru Rogobete.
Acesta a precizat și că lista medicamentelor inovatoare produse de Pfizer se află în continuare în arhiva Ministerului Sănătății.
„Lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer care ar putea deschide baza unei negocieri este emisă de direcția farmaceutică din Ministerul Sănătății. Ea există în Ministerul Sănătății, nu am plecat cu ea acasă", a transmis Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete: „Nu eu trebuie să dau explicații pentru contractele care au costat România miliarde"
Fostul ministru afirmă că a încercat să limiteze efectele financiare generate de contractele încheiate anterior și îl acuză pe Vlad Voiculescu că încearcă să transfere responsabilitatea.
„Nu eu trebuie să dau explicații pentru contractele care au costat România miliarde. Nu eu am creat această problemă. Eu am încercat să găsesc o soluție", a declarat Alexandru Rogobete.
Rogobete invocă și poziția oficială transmisă de Pfizer în litigiul privind contractele de vaccinuri.
„Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale", a transmis Alexandru Rogobete, citând răspunsul oficial al companiei Pfizer.
El susține că această poziție confirmă faptul că disputa vizează contractele semnate anterior, nu negocierile începute în mandatul său.
„Exact despre contractele semnate de voi este vorba. Nu despre negocierea începută de mine pentru a reduce pierderile României", a declarat Alexandru Rogobete.
Atac direct la adresa lui Vlad Voiculescu
Fostul ministru al Sănătății lansează acuzații directe la adresa lui Vlad Voiculescu și susține că românii trebuie să afle adevărul despre achiziția vaccinurilor.
„Pentru acuzația mincinoasă de trădare la adresa mea, pentru faptul că ești incapabil să îți asumi eroarea (sper nu mârșăvia) de a fi comandat mai multe doze de vaccin anti-COVID decât mâini și picioare sunt la un loc în România, pentru că ai fost un ministru tare slab și ai patronat o campanie dezastruoasă de vaccinare publică, pentru tentativa penibilă de diversiune și manipulare publică din aceste zile, rușine Vasile V. Voiculescu!", a transmis Alexandru Rogobete.
Acesta a încheiat afirmând că responsabilitatea pentru contractele privind vaccinurile anti-COVID nu poate fi transferată către cei care au încercat ulterior să renegocieze condițiile.
„Românii merită adevărul. Nu diversiuni. Nu minciuni. Nu oameni care fug de propria responsabilitate și încearcă să o arunce pe umerii altora. Iar responsabilitatea nu dispare dacă ridici vocea. Și nici vina nu se șterge dacă găsești un țap ispășitor. Adevărul rămâne. Întotdeauna", a transmis Alexandru Rogobete.
Într-un post-scriptum, fostul ministru a făcut referire și la solicitarea unui jurnalist privind acest subiect.
„Am primit o întrebare pe WhatsApp de la unul dintre jurnaliștii G4 referitor la acest subiect. Am răspuns în mai puțin de două minute, onest, direct, așa cum mă știți. Nu îmi permit să întreb care sunt sursele la care fac referire în articol, dar dacă printre ele se află Vlad Vasile Voiculescu, le transmit că este o sursă mincinoasă", a conchis Alexandru Rogobete.
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