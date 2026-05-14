Se pun bazele unui partid prezidențial? După dezamăgirea USR, Nicușor Dan ar putea recurge la o "organizație civică" pentru a-l susține
Postat la: 13.05.2026 |
Dacă în timpul campaniei electorale faptul că era independent a constituit un avantaj pentru Nicușor Dan, odată cu preluarea Președinției, lipsa unui partid care să fie în spatele șefului statului a început să ridice semne de întrebare cu privire la baza sa de putere.
Deși președintele a fost susținut de USR la alegerile prezidențiale, acum, traiectoriile lui Nicușor Dan și ale fostului său partid par să se fi despărțit. La fel ca electoratul președintelui, USR s-a reorientat către noua „stea" a politicii Românești, Ilie Bolojan. Poziționarea lui Nicușor Dan în conflictul politic generat de demiterea Guvernului Bolojan nu a fost cea așteptată de publicul „pro-european" și „reformist", iar șeful statului pare să fi rămas aproape singur.
Astfel, Nicușor Dan pare că are nevoie de o platformă politică pe care să se bazeze atât în acest mandat, cât și pentru o viitoare campanie prezidențială. Potrivit surselor G4Media, în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc recepția de Ziua Europei, pe 9 mai, președintele Nicușor Dan s-ar fi întâlnit cu mai mulți voluntari și personaje loiale acestuia.
La întâlnire au participat voluntari și loiali ai lui Nicușor Dan precum Petru Movilă și Raluca Amariei, oameni din mai multe județe, dar și foști consilieri din Primăria București. Sursa citată precizează că evenimentul de la Palatul Cotroceni a avut loc pe fondul discuțiilor dintre apropiații președintelui despre lansarea unei organizații civice care să îl susțină.
Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că poziționările președintelui Nicușor Dan l-au despărțit, cel puțin parțial, de USR, iar astăzi este vizibil faptul că președintele are „pârghii limitate".
„Ce putem să vedem astăzi este că președintele Nicușor Dan are pârghii limitate și una dintre cauze este și faptul că nu are un partid în spate. Dacă la început am fi crezut că USR va fi partidul prezidențial, mai ales dacă ne uităm la nominalizările de prim-miniștri și la portofoliile primite de USR în guvern. Dar, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă desparte traiectoria USR de cea a lui Nicușor Dan. Într-o anumită măsură, nu de tot", afirmă consultantul, într-o intervenție pentru Ziare.com.
Astfel, remarcă Adrian Zăbavă, felul în care se poziționează USR și Nicușor Dan în actuala criză politică arată că partidul lui Dominic Fritz nu va fi cel prezidențial.
„Asta nu înseamnă că orice partid poate deveni prezidențial. O mișcare de genul celei care ar putea lua naștere, conform surselor G4Media, după părerea mea, deocamdată nu arată a partid, ci a mișcare, așa cum îi spunem. Această mișcare, pe termen scurt, va avea pârghii limitate, tocmai pentru că nu va avea parlamentari. E oarecum dificil să începi o nouă mișcare politică cu racolări, cumva contraintuitiv. Dar, ne putem aștepta și la asta", spune consultantul.
Zăbavă subliniază că USB - Uniunea Salvați Bucureștiul, fondată de Nicușor Dan, nu este neapărat un exemplu, pentru că această asociație era o mișcare civică formată în opoziție cu administrația de atunci.
„Mișcarea politică actuală care s-ar face în jurul lui Nicușor Dan ar fi o mișcare civică la putere, la vârful puterii, deci în totală opoziție cu USB-ul de atunci. Deci poate fi o inițiativă, dar mai e mult până ca aceasta să aibă consecințe în realitate sau să-l poată ajuta pe Nicușor Dan. O mișcare de acest fel poate ține loc de purtător secund de mesaj, să spun așa", consideră acesta.
Consultantul politic precizează că această mișcare, legitimată de oameni apropiați de președinte, poate întări mesajul șefului statului sau poate formula mesaje pe care Nicușor Dan nu le poate spune public. „Dar, pe termen scurt, nu văd alt rol pentru o astfel de mișcare."
Adrian Zăbavă consideră că o astfel de mișcare nu poate conta acum, în această legislatură, ci este mai degrabă una care să conteze la următoarele alegeri. Acesta remarcă faptul că activitatea președintelui de la începutul mandatului i-a îndepărtat pe unii dintre susținătorii săi, iar „noua stea" a acestui electorat este acum Ilie Bolojan.
