POLITICO: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO.
Incursiunea rusă în spaţiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri care găzduiau inclusiv delegaţiile UE şi britanice şi au lovit pentru prima dată o clădire guvernamentală din centrul Kievului. Departe de a fi gata să încheie un acord de pace cu Ucraina sub presiunea preşedintelui american Donald Trump, Putin şi-a legat supravieţuirea politică de un conflict latent cu Statele Unite şi aliaţii săi.
„Putin este preşedintele războiului", a declarat Nikolai Petrov, analist senior la New Eurasian Strategies Center din Londra. „Nu are niciun interes să-l încheie", consideră expertul. După ce s-a prezentat ca un lider de război, revenirea la statutul de preşedinte pe timp de pace ar fi echivalentă cu o retrogradare. „Indiferent de condiţii, el nu poate renunţa la acest rol", explică Petrov.
Pe măsură ce atacul pe scară largă al lui Putin asupra Ucrainei se apropie de al patrulea an, liderul rus are probabil cele mai multe motive de optimism de la începutul războiului, când Kremlinul spera să cucerească ţara în câteva zile. Cu forţele ucrainene paralizate de lipsa armelor şi a oamenilor, Rusia a pătruns tot mai adânc în ţară. Dar progresul Moscovei a fost lent şi costisitor. Forţele armate ale Kremlinului au suferit aproximativ un milion de pierderi, iar conflictul a afectat economia rusă, care riscă să intre în recesiune.
Şi totuşi, din punct de vedere politic, încheierea conflictului prezintă riscuri. Controlul strict al Kremlinului asupra mass-media şi internetului i-ar permite probabil să vândă acordul de pace majorităţii ruşilor ca pe o victorie. Dar nu asta îl va preocupa pe preşedintele rus. Odată cu decimarea opoziţiei liberale din Rusia, un grup mic, dar vocal, de naţionalişti reprezintă acum cea mai mare ameninţare la adresa puterii sale, spune Petrov. Şi el le-a promis o victorie grandioasă, nu numai asupra Ucrainei, ci şi asupra a ceea ce Kremlinul numeşte „Occidentul colectiv".
„Există o dorinţă în rândul aripii radicale a establishmentului militar-politic de a distruge NATO", confirmă Aleksandr Baunov, fost diplomat rus, acum cercetător senior la Carnegie Russia Eurasia Center. „Pentru a arăta că NATO este inutilă", a explicat fostul diplomat la Deutsche Welle. De când Putin s-a întâlnit cu Trump în Alaska luna trecută, într-o întâlnire pe care preşedintele american a prezentat-o ca fiind un summit dedicat încheierii unui armistiţiu, Moscova şi-a intensificat campania de război hibrid împotriva Europei, potrivit analiştilor militari.
Înainte de incursiunea de miercuri, drone ruseşti au pătruns în repetate rânduri în spaţiul aerian polonez dinspre vecinul Belarus, survolând oraşe înainte de a se întoarce. În august, o dronă rusă s-a prăbuşit la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Varşovia. Potrivit Die Welt, cinci dintre dronele care au traversat Polonia se îndreptau direct către o bază NATO înainte de a fi interceptate de avioanele de vânătoare olandeze Lockheed Martin F-35.
Într-un articol de opinie publicat cu două zile înainte ca dronele să treacă în Polonia, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei (pe care Putin tocmai l-a decorat), a acuzat Finlanda că plănuieşte un atac, ameninţând că orice atac „ar putea duce la prăbuşirea statalităţii finlandeze - odată pentru totdeauna". Analiştii au remarcat că retorica articolului seamănă cu argumentele Kremlinului înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.
Moscova a început, de asemenea, să mute industriile vitale, inclusiv construcţiile navale, în estul ţării, departe de graniţa cu NATO, a subliniat Petrov. Vineri, Rusia a început să desfăşoare exerciţii militare la scară largă cu Belarus, chiar lângă graniţa cu Polonia. Exerciţiile sunt preconizate să se încheie marţi. „Indiferent de ceea ce va realiza Putin în Ucraina, confruntarea cu Occidentul nu se va încheia acolo; ea va continua sub diferite forme. Inclusiv pe plan militar", spune Petrov.
Prin acţiuni precum incursiunea în Polonia, Putin lansează un avertisment către Trump şi liderii europeni care discută despre acordarea de garanţii de securitate pentru Kiev după un potenţial acord de pace, arată Kirill Rogov, fondatorul think tank-ului Re:Russia. „Putin a arătat că poate ataca astăzi ţările NATO şi că acestea nu dispun de sisteme de apărare", a spus el. Semnalele contradictorii ale lui Trump cu privire la angajamentul său faţă de NATO şi refuzul său de a respecta propriile termene limită în ceea ce priveşte impunerea de sancţiuni Moscovei îi dau lui Putin încrederea că poate scăpa basma curată.
Pentru preşedintele rus, „este acum sau niciodată", a adăugat Baunov. Incursiuni precum cea din Polonia au scopul de a submina angajamentul alianţei militare occidentale faţă de apărarea colectivă, prin mici ofensive care testează disponibilitatea NATO de a răspunde. Speranţa, subliniază Baunov, este de a arăta că alianţa militară este un tigru fără dinţi. Până în prezent, reacţia de la Washington a alimentat aceste temeri, notează POLITICO. Joi, Trump a repetat argumentele Moscovei, spunând reporterilor că incursiunea dronelor ruse în Polonia este posibil să fi fost o „eroare".
Kremlinul a respins, la rândul său, acuzaţiile că dronele ar fi fost o provocare deliberată. Ministerul rus al Apărării a declarat că „nu au existat planuri de a ataca instalaţii" în Polonia. Belarusul, care a servit drept rampă de lansare pentru unele dintre drone, potrivit oficialilor polonezi, a declarat că incursiunea s-ar putea să fi fost rezultatul unui accident datorat „bruiajului electronic". „Este tipic pentru Putin să provoace şi să testeze", atrage atenţia Rogov. „Îi place ca lucrurile să fie ambivalente, astfel încât să poată fi interpretate şi ca fiind deliberate, şi ca fiind accidentale", punctează Rogov.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Un aparent detaliu tehnic minor dezvaluit recent ridica o problema majora pe campul de lupta: Rusia a modernizat focoase ...
-
Exodul din Gaza - Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul goniți de atacurile israeliene
Armata israeliana a declarat sambata ca peste 250.000 de locuitori din Fasia Gaza au parasit deja orasul Gaza si se indr ...
-
O sursă importantă aruncă informația care tulbură liniștea mondială: China se pregăteşte să recucerească Taiwanul!
China se pregatește de razboi pentru a recuceri Taiwanul, a avertizat vineri, la Washington, principalul responsabil al ...
-
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit dupa ce a fost impușcat miercuri in timpul unui eveniment pub ...
-
Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Un pensionar polonez a trait miercuri momente desprinse parca dintr-un film, dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit chiar ...
-
Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Moartea prin impușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcarii pro-Trump, a starnit un val de ...
-
Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, intr-un comunicat oficial, pos ...
-
Atacul israelian coagulează lumea arabă - Liderii arabi sosesc la Doha
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite a sosit miercuri la Doha la o zi dupa ce Israel ...
-
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu considera incursiunea dronelor rusești in Polonia un atac, insa analizeaza incidentul. Între 6 și 10 drone ...
-
Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Cel mai nou atac al Rusiei in Ucraina a determinat Polonia sa iși mobilizeze miercuri propriile sisteme de aparare aeria ...
-
Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington
Israelul a lansat marti un atac aerian fara precedent in Qatar vizandu-i pe liderii Hamas si intensificandu-si astfel ac ...
-
Gafă uriașă la Bruxelles: europarlamentarii au votat din greșeală o rezoluție care atacă strategia UE în Ucraina
Deputații europeni au votat din greșeala marți pentru o propunere care critica strategia Bruxelles-ului in Ucraina și ca ...
-
Polonia a doborât drone rusești, care i-au invadat spațiul aerian: Americanii au fost informați despre operațiunea militară poloneză
Armata poloneza a anunțat miercuri dimineața ca a doborat drone care au incalcat spațiul sau aerian in timpul unui atac ...
-
Ursula von der Leyen ține un discurs fără precedent în Parlamentul European: Situația în cadrul UE stă pe un butoi cu pulbere
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, in Parlamentul European, discursul anual despre s ...
-
Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului
Mai multe explozii au fost auzite in capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armat ...
-
„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Serviciile de informații din Romania, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusa care op ...
-
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marcheaza inceputul unei noi perioade de instabilitate politica in Fra ...
-
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Autoritațile tunisiene au negat afirmațiile potrivit carora una dintre navele care se indreptau catre Gaza, transportand ...
-
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
FIFA a caștigat deja milioane de dolari vanzand fanilor „dreptul de a cumpara" bilete pentru Cupa Mondiala 2026, i ...
-
Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca și in acest an Craciunul va incepe oficial pe 1 octombrie, prin de ...
-
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arata un tanc ucrainean distrus de o drona a devenit viral pe canalele pro- ...
-
Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzina in Rusia sunt vești primite cu bucurie in Ucraina, in timp ce ...
-
Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicarii mil ...
-
Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru armamentul livrat Ucrainei
Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, inaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusa in paral ...
-
Administrația SUA, atac fără precedent la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată"
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat vineri, 5 septembrie, ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui s ...
-
Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă" între liderii europeni și Trump
Președintele american Donald Trump a avut joi o convorbire telefonica tensionata cu mai mulți lideri europeni, in cadrul ...
-
Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
O frauda de proporții cu fonduri europene pentru agricultura este in prezent investigata in Grecia, iar ancheta scoate l ...
-
Emmanuel Macron se prăbușește și e pe ducă: a ajuns la cel mai scăzut nivel de popularitate de când e președinte și riscă suspendarea
Doar 15% din populația franceza iși exprima increderea in președintele francez Emmanuel Macron, potrivit unui sondaj Ver ...
-
Invitație-surpriză de la Putin: Zelenski la a fost chemat la Moscova "dacă se simte pregătit"!
Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca „nu exclude" o intalnire cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensk ...
-
Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extrema dreapta AfD au decedat in ultimele saptamani, inaintea al ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu