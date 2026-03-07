În mai multe zone din Havana, Cuba, sunt relatări că există proteste împotriva regimului, a întreruperilor continue de curent și a crizei generate de 67 de ani de comunism. Cuba a fost lovită de un val de întreruperi de energie în ultimii ani, penuria cronică de combustibil fiind agravată de blocada americană asupra petrolului de la aliatul cheie Venezuela, din ianuarie. Rusia susține că SUA dorește să anexeze Cuba și că nu va lasa ca acest lucru să se întâmple.

Demonstrații nocturne au izbucnit în capitala cubaneză, locuitorii exprimându-și furia față de guvernul comunist. Se pare că protestele se răspândesc acum în mai multe cartiere din oraș. Protestele apar după mai bine de 60 de ore fără electricitate și o penurie serioasă de combustibil. Multe dintre șirurile de hoteluri noi construite de guvernul cubanez pe cheltuiala publică stau goale sau închise. Angajații au fost trimiși acasă. Turiștii au dispărut în mare parte; nu mai există combustibil pentru avioane care să-i ducă acasă, relatează CNN.

"Cuba va cădea curând", a declarat Trump pentru Dana Bash de la CNN vineri, o declarație care ar părea o reluare a multor președinți americani înaintea lui, cu excepția faptului că embargoul asupra petrolului impus de Trump a distrus economia cubaneză, care a fost asediată. "Cuba nu este singură", este sloganul guvernului cubanez. Dar insula pare la fel de pustie și abandonată ca oricând de la căderea Uniunii Sovietice. Pene de curent care odinioară durau ore întregi pot dura zile întregi. Dacă curentul începe să pâlpâie câteva ore prețioase în miez de noapte, atunci cubanezii se trezesc obosiți să gătească și să calce hainele.

Milioane de oameni din Cuba au rămas fără curent electric miercuri - cea mai recentă dintr-o serie de pene de curent care au lovit insula, în timp ce aceasta se confruntă cu penuria de combustibil agravată de presiunea din partea SUA. Două treimi din insulă au fost cufundate în întuneric, după ceea ce oficialii au descris ca o oprire "neașteptată" a uneia dintre principalele centrale electrice ale țării. Penele de curent care durează până la 18 ore pe zi au afectat secțiile de urgență ale spitalelor, pacienții cu dializă și stațiile de pompare.