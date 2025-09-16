Reuters: SUA și UE încă fac afaceri de milarde de euro cu Rusia la trei ani de la invazia din Ucraina
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA şi Uniunea Europeană încă importă energie şi mărfuri ruseşti în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate şi până la uraniu îmbogăţit, arată o analiză Reuters.
Iată principalele legături comerciale pe care UE şi SUA le menţin cu Rusia şi evoluţia acestora în ultimii patru ani, potrivit stiripesurse.
UE a impus diverse restricţii la import şi export pentru mai multe produse, ceea ce a dus la o scădere de 61% a exporturilor sale către Rusia şi o scădere de 89% a importurilor din Rusia între primul trimestru al anului 2022 şi al doilea trimestru al anului 2025, conform celor mai recente date Eurostat.
În al doilea trimestru al anului 2025, exporturile UE către Rusia au crescut, în timp ce importurile au scăzut, transformând un deficit comercial într-un surplus de 800 milioane de euro. Cu toate acestea, blocul comunitar continuă să cumpere petrol, nichel, gaze naturale, îngrăşăminte, fier şi oţel din Rusia.
Acum patru ani, Rusia era cel mai mare furnizor de produse petroliere al UE, dar interdicţia UE privind importurile de ţiţei rusesc prin intermediul tancurilor petroliere i-au redus cota până la 2,01% în 2025, de la 28,74% în 2021. Cota ţiţeiului rusesc în importurile de petrol ale blocului comunitar a scăzut de la 29% în primul trimestru al anului 2021, la doar 2% în al doilea trimestru al anului 2025.
În paralel, ponderea Rusiei în importurile de gaze naturale din UE a scăzut până la 12% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 48% în primul trimestru al anului 2021.
În această perioadă, ponderea Norvegiei (+10%) a consemnat cea mai mare creştere, dar Algeria (+2%) a devenit cel mai mare partener al UE, reprezentând 27% din importurile de gaze naturale ale blocului comunitar. Rusia încă aprovizionează unele ţări din UE, cum ar fi Ungaria şi Bulgaria, prin conducta TurkStream din Turcia.
Valoarea importurilor UE de gaze naturale lichefiate din Rusia a crescut considerabil între primul trimestru al anului 2021 şi al doilea trimestru al anului 2022, pe măsură ce preţurile au crescut brusc. Cu toate acestea, ponderea Rusiei în importurile de gaze lichefiate ale UE a scăzut până la 14% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 22% în primul trimestru al anului 2021. Statele Unite au fost cel mai mare furnizor de gaze îngheţate către Europa în al doilea trimestru al acestui an, cu o pondere de 54%.
Ponderea Rusiei în importurile de fier şi oţel ale UE din afara blocului comunitar a scăzut până la 6% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 18% în urmă cu patru ani.
Rusia a rămas, începând cu al doilea trimestru al anului 2025, cel mai mare exportator de îngrăşăminte către cele 27 de naţiuni ale UE, iar cota sa pe această piaţă a crescut la 34% de la 28% în ultimii patru ani. Parlamentul European a votat în luna mai pentru a impune tarife prohibitive la importurile de îngrăşăminte ruseşti, dar acestea vor fi introduse doar în etape şi este prea devreme pentru a evalua impactul lor probabil asupra pieţei.
Importurile din SUA din Rusia au scăzut până la 2,50 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, de la 14,14 miliarde de dolari cu patru ani mai devreme, conform datelor Biroului de Analiză Economică al SUA. În total, din ianuarie 2022, Statele Unite au importat bunuri ruseşti în valoare de 24,51 miliarde de dolari.
Anul trecut, SUA au importat îngrăşăminte ruseşti în valoare de aproximativ 1,27 miliarde de dolari, în uşoară creştere faţă de 1,14 miliarde de dolari în 2021. Tot anul trecut, SUA au importat uraniu îmbogăţit şi plutoniu din Rusia în valoare de aproximativ 624 de milioane de dolari, în scădere faţă de 646 de milioane de dolari în 2021. De asemenea, Rusia a exportat paladiu în Statele Unite în valoare de aproximativ 878 de milioane de dolari în 2024, în scădere faţă de 1,59 miliarde de dolari în 2021.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului
Dupa invazia pe scara larga a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni impotriva O ...
-
Afirmații controversate: pe cine dă Trump vina pentru moartea lui Charlie Kirk
Presedintele Donald Trump si alti membri cheie ai administratiei sale dau vina pe membrii radicali ai stangii pentru uci ...
-
Bombardamente israeliene masive: Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier
Israelul a bombardat puternic orașul Gaza dupa miezul nopții, luni-marți, au declarat martorii dupa ce secretarul de sta ...
-
Întrebări cheie rămân fără răspuns despre asasinarea lui Charlie Kirk, odată cu anunțarea comemorării sale
În timp ce anchetatorii analizeaza cu atenție mesajele online, notițele și cartușele gravate in cautarea motivului ...
-
POLITICO: De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului
Cand Vladimir Putin a trimis cel putin 19 drone in Polonia saptamana trecuta, presedintele rus a transmis un mesaj: nu i ...
-
Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Un aparent detaliu tehnic minor dezvaluit recent ridica o problema majora pe campul de lupta: Rusia a modernizat focoase ...
-
Exodul din Gaza - Sute de mii de palestinieni au părăsit orașul goniți de atacurile israeliene
Armata israeliana a declarat sambata ca peste 250.000 de locuitori din Fasia Gaza au parasit deja orasul Gaza si se indr ...
-
O sursă importantă aruncă informația care tulbură liniștea mondială: China se pregăteşte să recucerească Taiwanul!
China se pregatește de razboi pentru a recuceri Taiwanul, a avertizat vineri, la Washington, principalul responsabil al ...
-
Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit dupa ce a fost impușcat miercuri in timpul unui eveniment pub ...
-
Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare
Un pensionar polonez a trait miercuri momente desprinse parca dintr-un film, dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit chiar ...
-
Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Moartea prin impușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcarii pro-Trump, a starnit un val de ...
-
Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, intr-un comunicat oficial, pos ...
-
Atacul israelian coagulează lumea arabă - Liderii arabi sosesc la Doha
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite a sosit miercuri la Doha la o zi dupa ce Israel ...
-
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu considera incursiunea dronelor rusești in Polonia un atac, insa analizeaza incidentul. Între 6 și 10 drone ...
-
Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Cel mai nou atac al Rusiei in Ucraina a determinat Polonia sa iși mobilizeze miercuri propriile sisteme de aparare aeria ...
-
Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington
Israelul a lansat marti un atac aerian fara precedent in Qatar vizandu-i pe liderii Hamas si intensificandu-si astfel ac ...
-
Gafă uriașă la Bruxelles: europarlamentarii au votat din greșeală o rezoluție care atacă strategia UE în Ucraina
Deputații europeni au votat din greșeala marți pentru o propunere care critica strategia Bruxelles-ului in Ucraina și ca ...
-
Polonia a doborât drone rusești, care i-au invadat spațiul aerian: Americanii au fost informați despre operațiunea militară poloneză
Armata poloneza a anunțat miercuri dimineața ca a doborat drone care au incalcat spațiul sau aerian in timpul unui atac ...
-
Ursula von der Leyen ține un discurs fără precedent în Parlamentul European: Situația în cadrul UE stă pe un butoi cu pulbere
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, in Parlamentul European, discursul anual despre s ...
-
Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului
Mai multe explozii au fost auzite in capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armat ...
-
„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Serviciile de informații din Romania, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusa care op ...
-
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marcheaza inceputul unei noi perioade de instabilitate politica in Fra ...
-
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Autoritațile tunisiene au negat afirmațiile potrivit carora una dintre navele care se indreptau catre Gaza, transportand ...
-
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
FIFA a caștigat deja milioane de dolari vanzand fanilor „dreptul de a cumpara" bilete pentru Cupa Mondiala 2026, i ...
-
Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca și in acest an Craciunul va incepe oficial pe 1 octombrie, prin de ...
-
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arata un tanc ucrainean distrus de o drona a devenit viral pe canalele pro- ...
-
Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzina in Rusia sunt vești primite cu bucurie in Ucraina, in timp ce ...
-
Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicarii mil ...
-
Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru armamentul livrat Ucrainei
Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, inaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusa in paral ...
-
Administrația SUA, atac fără precedent la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată"
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat vineri, 5 septembrie, ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui s ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu