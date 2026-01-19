"Operațiunea Puerto Rico" pregătită de Donald Trump pentru preluarea Groenlandei va fi prezentată la Forumul de la Davos
Postat la: 19.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Donald Trump ia în calcul un plan pentru Groenlanda inspirat de modelul Puerto Rico, prin care locuitorii insulei ar putea deveni cetățeni americani cu privilegii comerciale și scutiri de impozit pe insulă, o strategie menită să-i preia controlul asupra teritoriului fără a forța vânzarea sau anexarea directă.
Donald Trump își extinde obsesia pentru Groenlanda la nivel global - iar Forumul Economic Mondial de la Davos, care va avea loc săptămâna aceasta, ar putea deveni cea mai incendiară etapă de până acum din jocul său de putere în zona arctică.
Potrivit a două surse informate despre situație care au vorbit cu Kyiv Post, președintele SUA și-a însărcinat echipa să pregătească mai multe opțiuni privind Groenlanda, care să fie propuse aliaților europeni la Davos.
Această mișcare vine în contextul în care UE cântărește tarifele de represalii, sancțiunile și chiar opțiunea sa economică nucleară împotriva a ceea ce liderii consideră a fi o încercare coercitivă a lui Trump de a anexa teritoriul danez.
„Aceasta este cea mai gravă ruptură transatlantică pe care am văzut-o de la războiul din Irak", a declarat un oficial occidental de rang înalt pentru sursa citată. „Și se desfășoară deasupra unei insule pe care majoritatea europenilor o considerau interzisă pentru totdeauna."
Trump, care a exclus public posibilitatea de a închiria Groenlanda, este în privat mai flexibil decât sugerează postura sa publică și ar putea fi deschis la un contract de închiriere de aproape un secol, o soluție menită să atenueze indignarea europeană, menținând în același timp controlul de facto al SUA asupra insulei arctice bogate în resurse.
O altă opțiune luată în considerare: oferirea groenlandezilor drepturi în stilul din Puerto Rico. În cadrul acestui cadru, groenlandezii ar deveni cetățeni americani cu acces bilateral deplin și privilegii comerciale. Aceștia ar fi scutiți de impozitul pe venit din SUA, cu excepția cazului în care se mută pe continent - o idee pe care o consideră reprezentanții insulei ar putea fi vândută ca un pachet de prosperitate pentru cei aproximativ 56.000 de locuitori ai acesteia.
Obsesia lui Trump pentru Groenlanda nu este nouă. Dar, în ultimele săptămâni, el a intensificat dramatic presiunea - amenințând cu tarife vamale, insinuând forța militară și legând explicit pedepsele comerciale de disponibilitatea Danemarcei de a vinde. Sâmbătă, Trump a anunțat o taxă vamală de 10% pentru Danemarca și alte țări europene aliate acesteia, începând de luna viitoare.
„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare", a scris Trump pe Truth Social. „Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi - pacea mondială este în joc!" El a adăugat că taxele de import „vor fi datorate și plătibile până la încheierea unei înțelegeri pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei".
Liderii europeni au reacționat cu furie - și discută acum deschis despre represalii economice. Cei mai importanți diplomați ai UE s-au întâlnit duminică pentru discuții de criză și au dezbătut reluarea unui plan de impunere a unor tarife vamale pentru bunuri americane în valoare de 93 de miliarde de euro, care fuseseră suspendate după acordul comercial de vara trecută cu Trump.
Într-o declarație comună, liderii Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Olandei și Finlandei au avertizat: „Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă. Ne angajăm să ne susținem suveranitatea." Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a numit tarifele impuse de Trump o greșeală. Ministrul olandez de externe, David van Weel, a mers mai departe, numindu-le „șantaj".
