Rusia a modificat rachetele Iskander-K pentru a le garanta detonarea în orice condiții
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un aparent detaliu tehnic minor dezvăluit recent ridică o problemă majoră pe câmpul de luptă: Rusia a modernizat focoasele rachetelor de croazieră Iskander-K, cunoscute și sub numele de 9M727, pentru a le garanta detonarea în orice condiții. Această modificare, despre care se știa că a fost aplicată și rachetelor aeriene Kh-101, transformă o simplă rachetă într-o armă și mai periculoasă.
Măsura, aparent nesemnificativă, are consecințe serioase. Ea crește probabilitatea ca muniția să explodeze chiar și în situații dificile de impact, ceea ce îi amplifică puterea de distrugere. Un sistem similar a fost deja implementat de Rusia și pe rachetele de croazieră aer-lansate Kh-101, folosite intens în atacurile asupra Ucrainei.
Fotografii obținute de Defense Express arată cinci astfel de senzori montați pe focos, unii acoperiți cu capace de protecție din plastic. Faptul că aceste imagini au ajuns în spațiul public sugerează, însă, că sistemul suplimentar de inițiere nu funcționează întotdeauna conform așteptărilor.
Modelul 9M727 este varianta terestră a rachetei navale 3M-14 Kalibr, adaptată pentru lansare din sisteme de la sol. Împreună cu versiunile 9M728 și 9M729, face parte din familia Iskander-K. Aceste arme sunt utilizate de Moscova pentru a lovi ținte la distanță, inclusiv infrastructura critică și obiective guvernamentale. De altfel, o rachetă 9M727 a fost folosită recent în atacul asupra clădirii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei.
Prin această modificare, Rusia încearcă să crească eficiența armelor rămase disponibile, în contextul unui război de uzură. Noile focoase complică sarcina sistemelor de apărare antiaeriană ucrainene, care trebuie nu doar să intercepteze proiectilele, ci și să facă față riscului unei explozii chiar și în condiții atipice.
