Scandalul Energoatom: Ministrul ucrainean al justiției a fost demis

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă în această dimineaţă, l-a suspendat din funcţie pe actualul ministru al justiţiei Herman Galuşcenko, fost ministru al energiei, după ce au apărut suspiciuni de implicare a sa într-o presupusă schemă de comisioane la Compania naţională de energie atomică (Energoatom), dezvăluită luni de agenţia anticorupţie a ţării.

"În această dimineaţă am convocat o şedinţă extraordinară de guvern. Am decis să-l demitem pe Herman Galuşcenko din funcţia de ministru al justiţiei", a transmis prim-ministrul Iulia Sviridenko pe contul său de Twitter. Funcţia lui Galuşcenko - care a ocupat funcţia de ministru al energiei în guvernul precedent până în luna iulie - va fi preluată de ministrul adjunct al justiţiei Liudmila Sugak, conform guvernului de la Kiev.

Rada Supremă a Ucrainei a iniţiat încă de luni luni primii paşi în vederea demiterii lui Galuşcenko care, potrivit unei anchete a Biroului Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU), a fost implicat într-o reţea care a obţinut comisioane de cel puţin 100 de milioane de dolari legate de contracte pe care o filială a companiei publice de energie atomică, Energoatom, le-a acordat unor companii private. Deputatul Iaroslav Jeleznak, care a iniţiat aceste demersuri, a invocat drept motive corupţia sistemică, eşecul securizării sistemului energetic pe fondul atacurilor Rusiei şi presupuse legături ale lui Galuşcenko cu Andri Derkaci, fost parlamentar ucrainean, recunoscut de guvernul SUA ca agent al FSB-ului rusesc şi căruia i s-a retras cetăţenia ucraineană.

Potrivit unui procuror din cadrul Parchetului Special Anticorupţie (SAP,) care a depus mărturie marţi în instanţă, presupusul lider al reţelei, Timur Mindici, fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski şi proprietar a 50% din compania de producţie audiovizuală fondată de Zelenski (Kvartal 45), avea influenţă directă asupra lui Galuşcenko şi asupra lui Rustem Umerov, fost ministru al apărării şi actual şef al Consiliului pentru Securitate Naţională şi Securitate, care a condus şi echipa de negocieri a Ucrainei la discuţiile recente cu Rusia. Vocea lui Galuşcenko a fost surprinsă într-o conversaţie înregistrată cu unii dintre suspecţii din dosarul privind corupţia în sectorul energetic, publicată de NABU, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta.