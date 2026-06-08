O nouă fiță bântuie pe Google: Cum îți poți face profil personal pe motorul de căutare

Google pregătește o funcție nouă prin care vedetele, creatorii mari și unele publicații vor putea revendica profiluri dedicate în Google Search. Aceste pagini vor permite afișarea mai clară a conținutului propriu, de la videoclipuri și articole până la postări de pe rețele sociale.

Funcția nu va fi disponibilă pentru oricine. Google o limitează, cel puțin pentru început, la creatori și branduri mari din Statele Unite, care îndeplinesc anumite praguri de audiență.

Pentru a putea crea un astfel de profil, o persoană trebuie să aibă cel puțin 100.000 de abonați pe YouTube, 100.000 de urmăritori pe Instagram sau X ori 300.000 de urmăritori pe TikTok. În plus, utilizatorul trebuie să aibă peste 18 ani.

În demonstrațiile prezentate de Google, profilurile personalizate pot include linkuri către site-uri oficiale, conturi sociale, un scurt rezumat al persoanei sau al brandului și conținut fixat de pe platforme precum TikTok și Instagram.

De asemenea, pagina poate afișa un flux agregat cu postări din mai multe locuri, astfel încât utilizatorii care caută numele unei vedete sau al unui creator să găsească rapid cele mai relevante materiale.

Google avea deja panouri speciale pentru persoane cunoscute, branduri sau publicații, dar noua funcție oferă mai mult control celor vizați. Practic, creatorii vor putea decide mai clar ce conținut vor să evidențieze în pagina de rezultate.

Noua funcție poate deveni o alternativă la servicii precum Linktree, folosite de creatori pentru a aduna într-un singur loc toate linkurile importante: YouTube, Instagram, TikTok, site personal, newsletter sau magazin online.

Ani la rând, Google a funcționat ca o poartă de intrare către internet. Căutai ceva, primeai linkuri și ajungeai pe site-urile care aveau informația. Acum, modelul se schimbă. Cu rezumate AI, widgeturi, grafice, panouri interactive și profiluri personalizate, Google încearcă să ofere tot mai mult conținut direct în interfața proprie.