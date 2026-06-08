Lista actualizată și completă a guvernului Tomac: Apar noi nume de miniștri și doi vicepremieri
Postat la: 08.06.2026 |
Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile cu partidele politice, astăzi mergând la PNL, USR și PSD. În cursul zilei de mâine, Eugen Tomac va merge UDMR, la grupul minorităților naționale, la grupul PACE și în final la nou formatul grup Uniți pentru România. Conform surselor politice, Eugen Tomac și-ar dori să ceară săptămâna viitoare votul de învestitură al Parlamentului.
Tomac vrea Guvern cu doi vicepremieri
Surse politice ne-au explicat că se conturează deja numele miniștrilor care vor alcătui cabinetul, iar o mutare importantă va fi la nivelul vicepremierilor, acolo unde i-am putea avea pe Radu Burnete și Sorin Costreie.
Alte nume noi care au intrat pe lista lui Eugen Tomac ar fi Dan Neculăescu la Ministerul Apărării. De asemenea, la Finanțe ar fi mai multe opțiuni: Bogdan Drăgoi, Bogdan Glăvan sau Șerban Matei.
Vicepremieri: Sorin Costreie și Radu Burnete
Educație: Sorin Costreie
Dezvoltare: Vladimir Ionaș
Transporturi: Ionuț Mașala
Apărare: Dan Neculăescu
Externe: Luca Niculescu
Interne: Bogdan Descpescu
Sănătătate: Corina Pop
Justiție: Cosmin Soare-Filatov
Cultură: Adrian Papahagi
Mediu: Teodor Dulceață
Muncă: Diana Morar
Agricultură: Nicolae Istudor
Economie: Radu Burnete
Eugen Tomac a prezentat personal primele nume de miniștri
Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat primele propuneri pentru viitorul Cabinet tehnocrat, subliniind că mizează pe o echipă de profesioniști „care știu ce au de făcut din a doua zi". Tomac a anunțat că lista componenței viitorului executiv nu a fost terminată, motivând;, „pentru fiecare minister să am cel puțin două trei propuneri". Cu toate acestea, premierul desemnat a anunțat mai multe nume cu care va veni în Parlament pentru confirmare.
Pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe, Tomac a anunțat: „Mă bucur că vom avea la Ministerul de Externe un profesionist care a reușit să convingă partenerii noștri ca România să-și atingă toate obiectivele pe care le are de parcurs și sperăm că în acest an să fim acceptați în OCDE, domnul ambasador Luca Niculescu, secretar de stat în momentul de față în Ministerul Afacerilor Externe. Mă bucur foarte mult că ambasadorul nostru la NATO, Dănuț Neculăescu, a acceptat să vină pentru portofoliul de Ministru de Externe".
Premierul desemnat a mai anunțat propunerile de la Cultură și Ministerul Dezvoltării: „Domnul profesor Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării". „Încerc să aduc o echipă de profesioniști pentru că țara are nevoie în momentul de față de oameni foarte bine pregătiți care știu ce au de făcut din a doua zi", a mai spus Tomac.
„De aceea doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet", puncta premierul, după discuții cu Partidul Național Liberal. Acesta a început luni discuțiile cu formațiunile parlamentare pentru coagularea unei majorități care să învestească Guvernul în Parlament.
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