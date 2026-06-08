Poezia lui Mircea Dinescu despre drona de la Constanța: Nicușor e angajat ca fraier să strige din pătuțul lui: vin rușii!

Poetul Mircea Dinescu a făcut o poezie după explozia unei drone ucrainene în Portul Constanța, explozie care a dus România extrem de aproape de o tragedie de proporții. Dronele rusești sunt rele, cele ucrainene sunt bune, scrie Dinescu, care consideră că președintele Nicușor Dan ar fi omul naiv care servește interesele ucrainenilor.

Iată poezia integrală

"Vin rușii!

Doar dronele rusești sunt foarte rele,

cele ucrainiene-s dulci și bune

iar Nicușor crezînd că sunt bezele

ar face-n fața lor o plecăciune.

Dacă s-ar fi născut în neolitic

chiar Tata Noe l-ar fi luat în arcă,

fiindcă-i așa un animal politic

că și Zelenki l-ar dresa c-o barcă,

pîndită cu nesaț din dosul ușii

pînă cînd portul va sări în aer,

că Nicușor e angajat ca fraier

să strige din pătuțul lui: vin rușii!".

Nicușor Dan explică de ce drona nu a fost doborâtă

În cadrul vizitei sale la Constanța, cu prilejul ședinței susținute cu reprezentanții principalelor instituții din Securitate și Apărare, Nicușor Dan a precizat că autoritățile nu au avut suficient timp să respecte toate operațiunile tehnice necesare pentru scoaterea dronei din port.

Cazul dronei maritime explodate în Portul Constanța, care a dus la evacuarea a 3.000 de cetățeni din Oraș, și alte câteva sute din Tulcea, a ridicat semne de întrebare cu privire la răspunsul autorităților.

În special pentru că, potrivit MApN s-a știut despre existența dronei explodate încă de la ora 06.20 dimineața, iar la ora 10:30, drona maritimă a explodat. Potrivit datelor publicate ieri, de MApN, drona era una ucraineană.

Președintele Nicușor Dan a precizat că „partea ucraineană ne-a informat la ora 10:00. Ni s-a spus că la ora 10:26 va exploda, așa cum s-a și întâmplat", declară președintele.

Întrebat dacă cetățenii ar fi putut fi evacuați mai devreme, șeful statului a precizat:

„Da, mai puțin oamenii care lucrau, așa cum v-am spus, 6:47 au venit SRI și cei de la Ministerul Apărării specializați în explozibil, neutralizare materiale explozibile. Ei au anunțat la rândul lor IGSU-ul și oamenii IGSU au eliberat, au îndepărtat din zonă toate persoanele care nu lucrau la evaluarea tehnică a acestei drone", a declarat președintele Nicușor Dan.

Procedurile au început conform protocolului.

„Au îndepărtat și persoane și cele două nave care erau în apropiere și au desfășurat elementele tehnice, prevăzute de proceduri, pentru tipul acesta de situații. Pentru că nu poți să îți permiți să pleci cu o navă încărcată cu explozibil prin port, așa, punând pericol pe toată lumea", a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de ce nu a fost primit un mesaj RO-Alert la ora 10:00, astfel încât oamenii din Port să știe că drona va exploda, președintele a răspuns că nu a existat suficient timp pentru îndeplinirea completă a protocolului.

„Pe de o parte, față de cunoașterea care a existat încă de la ora 6 în zona portului, oamenii au fost scoși de acolo. Pe de altă parte - cu cunoștințele și cu protocole obligatorii a fi respectate în tipul acesta de situații - oamenii au acționat. Numai că n-au avut, între 6:47 - când au ajuns, și 10:26 -nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare, astfel încât să și neutralizeze încărăcătura explosivă, să aducă și remorcherul, să o și scoată din raza portului", a precizat Nicușor Dan.