Cum a recuperat ANAF peste 18 milioane de lei în doar două luni. Alexandru Nazare: „Trebuie să continue această direcție"

Platforma e-Licitații ANAF a generat încasări de peste 18 milioane de lei la bugetul de stat în primele două luni de la lansare, anunță Ministerul Finanțelor.

Suma include atât veniturile obținute din licitațiile online pentru valorificarea bunurilor sechestrate, cât și plățile efectuate de contribuabili care și-au achitat datoriile pentru a evita executarea silită.

Peste 15 milioane de lei recuperați prin licitații online

Potrivit Ministerului Finanțelor, de la lansarea platformei, pe 30 martie, și până în prezent, statul a încasat 15.311.971 de lei din licitațiile organizate online.

În plus, contribuabilii au achitat peste 3 milioane de lei după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea procedurilor de executare silită.

În total, au fost adjudecate 78 de licitații, iar prețurile finale obținute au fost, în medie, cu 17% mai mari decât prețurile de pornire.

17 contribuabili și-au plătit integral datoriile

Ministerul Finanțelor arată că publicarea bunurilor pe platformă a determinat și o creștere a conformării voluntare.

În 17 cazuri, licitațiile au fost anulate după ce contribuabilii și-au achitat integral obligațiile fiscale înainte de valorificarea bunurilor.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni. Totodată, faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea. ANAF trebuie să continue această direcție: mai puțină birocrație, mai multă transparență și instrumente digitale care susțin colectarea corectă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Aproape 1,8 milioane de vizitatori unici

Platforma a atras un interes ridicat din partea publicului încă din primele săptămâni de funcționare.

Potrivit datelor oficiale, e-Licitații ANAF a înregistrat:

15.311.971 lei încasați din licitații online;

peste 3 milioane de lei încasați prin conformare voluntară;

78 de licitații adjudecate;

17 licitații anulate după plata integrală a obligațiilor fiscale;

prețuri de adjudecare cu 17% mai mari, în medie, față de prețul de pornire;

1.727.885 de vizitatori unici;

70.009.885 de accesări ale platformei.

Parte a strategiei de digitalizare a ANAF

Platforma e-Licitații ANAF permite accesul online la procedurile de valorificare a bunurilor sechestrate și oferă posibilitatea participării unui număr mai mare de persoane interesate, indiferent de localitate.

Ministerul Finanțelor susține că, prin creșterea transparenței și a concurenței între participanți, statul poate obține prețuri mai bune pentru bunurile valorificate.

e-Licitații ANAF face parte din procesul mai amplu de digitalizare a administrației fiscale, alături de proiecte precum aplicația iBon, verificarea digitală a bonurilor fiscale, extinderea utilizării analizei de risc și dezvoltarea serviciilor online pentru contribuabili.