Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!

Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!

Mircea Dinescu a intervenit în dezbaterea aprinsă legată de protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Caragiale" din București cu arma care l-a consacrat, poezia. Pe Facebook, poetul a publicat un text satiric, tăios, în care ironizează tentativa de a măsura munca artistică „la normă", prin rapoarte zilnice și evidențe birocratice. Metafora centrală, „actormetrele", devine simbolul unei ciocniri frontale între creație și contabilitate.

„A fi sau a nu fi

Actori nebuni ieșiți la drumul mare
nu ca să dea în Dumnezeu cu pietre
ci fiindcă-un prost le pune în spinare
ca la fîntîni, un soi de actormetre.
Drept care Desdemona-i obligată
opt ore-n șir să fie foarte tristă,
cu lacrimile strînse la găleată,
că nu își face norma-ntr-o batistă.
Și Hamlet ăsta-i prea puțin folcloric.
Mahmur și descheiat la prăvălie,
ar vrea în locul craniului lui Iorick
țeasta de bogomil a lui Ilie.
S-a terminat distracția. Artiștii
de mîine o să sufle în fiolă
ca-n visul ce-l visară comuniștii:
Enescu răstignit pe o violă."

Contextul nu este doar literar. Marți, actorii TNB protestează în fața teatrului față de aplicarea unui program-pilot al Ministerului Culturii, care prevede realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă. Decizia a stârnit reacții dure în breaslă, fiind percepută ca o încercare de a norma un proces artistic care se desfășoară adesea dincolo de repetiții și program fix.

Într-o dezbatere publică, actrița Monica Davidescu a explicat că munca actorului este imposibil de cuantificat strict în ore, în timp ce ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a susținut că nu este vorba despre controlul creației, ci despre o evidență corectă a timpilor de lucru și de pregătire. Ministrul afirmă că programul-pilot a fost elaborat în urma unor consultări îndelungate cu reprezentanți ai instituțiilor culturale și că tocmai aceste discuții, inclusiv protestele, pot duce la reguli mai clare.

