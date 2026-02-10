Într-o analiză detaliată, Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, explică faptul că inteligența artificială avansează atât de repede încât devine greu de controlat și de anticipat. Deși el oferă și soluții pentru viitor, mesajul său este clar: AI-ul nu este doar o unealtă utilă, ci și o forță imprevizibilă care necesită multă atenție.

Compania sa, Anthropic, a fost creată în 2021 de o echipă care a lucrat anterior la OpenAI (creatorii ChatGPT). Astăzi, ei sunt printre cei mai importanți jucători din lume, fiind mintea din spatele lui Claude, un asistent digital foarte popular, la fel ca Gemini sau ChatGPT. Ceea ce îi face pe cei de la Anthropic deosebiți este faptul că nu se concentrează doar pe a face tehnologia mai „deșteaptă", ci investesc enorm în siguranță. Ei încearcă să înțeleagă exact cum „gândește" un model AI, cum să elimine erorile sau ideile greșite și cum să se asigure că aceste sisteme respectă regulile și nu devin periculoase pentru societate.

Nu este, așadar, surprinzător că directorul său, Dario Amodei, își împărtășește periodic viziunea asupra viitorului inteligenței artificiale. În eseul său de 20.000 de cuvinte, publicat în ianuarie 2026, Amodei a schițat o listă detaliată de riscuri asociate cu AI. Prima preocupare majoră vizează, firesc, posibilitatea ca unele modele să dezvolte capacitatea de a depăși controlul uman. Expertul indică existența unor dovezi concludente că sistemele de inteligență artificială sunt, prin natura lor, imprevizibile și greu de gestionat, mai ales când vine vorba de multitudinea comportamentelor pe care le pot manifesta.

Această listă de manifestări îngrijorătoare este extinsă și include aspecte precum lenea, șantajul, înșelăciunea, obsesia, diverse manevre manipulatoare și chiar pirateria informatică. Amodei subliniază că „Una dintre cele mai importante ipoteze implicite, și un punct de divergență între practică și modelul teoretic simplist, constă în ideea că modelele de inteligență artificială sunt neapărat focalizate în mod obsesiv pe un singur obiectiv [...] Setea de putere în sine ar putea apărea ca o ‘personalitate' mai degrabă decât ca rodul unui raționament consecvențialist." Această afirmație sugerează o autonomie potențială mult mai profundă și imprevizibilă decât s-ar crede.

Deși perspectiva unei inteligențe artificiale care ar putea dobândi conștiință și control, similar cu Skynet din saga Terminator, nu poate fi complet exclusă în acest moment, directorul executiv al Anthropic consideră că cea mai mare amenințare nu este mașina în sine, ci omul din spatele ecranelor. Se ridică întrebări esențiale: Ce s-ar întâmpla dacă o națiune ar miza totul pe AI în scopuri maligne? Cum am putea anticipa evoluția infracționalității cibernetice, chiar și la scări mai mici? O dovadă a acestei vulnerabilități a fost demonstrată chiar la sfârșitul anului 2025, când Anthropic a reușit să zădărnicească o operațiune amplă de spionaj în care inteligența artificială Claude Code a jucat un rol esențial, contribuind la atac într-un procent estimat între 80% și 90%.

Pe lângă spionaj, riscurile de piraterie asistată de AI ar putea extinde sfera pericolelor către producția și utilizarea automată de arme, inclusiv cele de distrugere în masă, dezvoltarea de operațiuni de propagandă și supraveghere, sau chiar preluarea deciziilor strategice. În prezent, aceste capacități sunt rezervate unor persoane înalt calificate sau cu putere decizională semnificativă. Însă, întrebarea care persistă este ce se va întâmpla dacă, într-o zi, inteligența artificială ar prelua controlul asupra acestor aspecte.

În eseul său, Dario Amodei adoptă un ton alarmist, dar încearcă să ofere și soluții, mai ales într-un context în care tot mai mulți oameni au și vor avea acces la asistenți AI din ce în ce mai performanți. Riscurile ca, sub influența acestor tehnologii, comportamentele umane să se modifice sunt cât se poate de reale, iar nimic nu indică faptul că aceste schimbări ar fi neapărat pozitive, dimpotrivă. Pentru directorul Anthropic, este imperativ să învățăm să conviețuim cu inteligența artificială, dar, mai ales, să temperăm intențiile unor giganți digitali care au făcut din AI vârful de lance al strategiilor lor.

Nu trebuie ignorat faptul că acest domeniu generează miliarde de dolari anual, iar orice potențială măsură de reglementare se lovește de mize economice și politice considerabile. Ca dovadă, implementarea unui cadru legislativ strict și global privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale întâmpină dificultăți majore, în ciuda apelurilor insistente din partea numeroșilor oameni de știință.